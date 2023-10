Les États-Unis s’impliquent-ils dans la guerre entre Israël et Gaza ? Ce qu’il faut savoir.

Les États-Unis ont promis leur soutien sans équivoque à leur allié Israël, soulignant son droit à se défendre après une incursion sans précédent des militants du Hamas depuis la bande de Gaza, qui a tué au moins 1 300 personnes et en a blessé environ 3 300.

Le président Biden a dénoncé les attaques du Hamas, un groupe militant qui contrôle la bande de Gaza et désigné organisation terroriste par les États-Unis depuis 1997, comme étant un « pur mal », dans un discours prononcé mardi. « Nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque », a-t-il déclaré.