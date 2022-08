Les États-Unis signent une mesure autorisant l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

WASHINGTON – Le président Biden a signé mardi une mesure qui élargirait l’OTAN pour inclure la Suède et la Finlande dans le but de renforcer l’alliance occidentale près de six mois après que le président russe Vladimir V. Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine.

“Il est maintenant essentiel de dissuader les menaces avant qu’elles ne nuisent à notre peuple, à nos alliés et à nos intérêts”, a déclaré M. Biden depuis la Maison Blanche. “C’est ainsi que nous abordons l’instabilité et l’agression, avec des alliés à nos côtés qui amplifient la capacité de réagir efficacement.”

“La Suède et la Finlande ont des institutions démocratiques fortes, des armées fortes et des économies fortes et transparentes”, a ajouté le président. “Ils répondront à toutes les exigences de l’OTAN – nous en sommes convaincus – et cela renforcera notre alliance.”