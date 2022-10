Les États-Unis signent un accord de sécurité avec un candidat à l’OTAN

L’accord renforcera la coopération militaire en attendant l’entrée complète de la Suède dans l’OTAN, a déclaré le chef de l’armée du pays aux médias locaux.

La Suède et les États-Unis ont signé un accord militaire destiné à protéger les frontières de la nation nordique avant son adhésion à l’OTAN, a déclaré dimanche un haut responsable de la défense aux médias locaux.

S’adressant au radiodiffuseur SVT, Karl Engelbrektson, chef de l’armée suédoise, a décrit le document comme «un accord stratégique» qui servira de cadre pour approfondir la coopération de défense entre les deux pays. “Être un bon ami des États-Unis n’est pas une erreur en matière de guerre,” il a dit.

Le nouvel accord de sécurité vise à renforcer les possibilités d’opérations militaires conjointes, en particulier pendant que la Suède attend son adhésion officielle à l’OTAN, selon le média. Dans l’état actuel des choses, le principe de défense collective, souvent décrit comme la pierre angulaire du bloc militaire dirigé par les États-Unis, ne s’applique pas à la nation.

Pendant ce temps, le général James McConville, chef d’état-major de l’armée américaine, vantait “partenariat solide” avec la Suède. Il a noté que Washington est très préoccupé par une éventuelle action militaire dans la région arctique, ajoutant que les forces suédoises sont “experts” dans un tel environnement. “Ils peuvent sûrement partager une certaine expertise avec nous, et nous pouvons montrer une certaine expertise que nous avons,” il a dit SVT.

Faisant écho aux remarques de son collègue américain, Engelbrektson a également affirmé que ce que la Suède peut apporter à la table de l’OTAN est une compétence dans le combat hivernal, ajoutant que Stockholm a “des soldats bien entraînés” même s’ils sont actuellement peu nombreux.

À la suite de la campagne militaire russe en Ukraine fin février, la Suède et son voisin nordique, la Finlande, ont rompu avec leur position de neutralité de plusieurs décennies et ont décidé de demander officiellement leur adhésion à l’OTAN, citant la “environnement de sécurité fondamentalement modifié.”

Alors que la plupart des membres de l’OTAN ont embrassé les ambitions d’adhésion des pays nordiques, les offres se sont initialement heurtées à une forte opposition de la Turquie. A l’époque, Ankara accusait la Suède et la Finlande d’être “maisons d’hôtes pour organisations terroristes” et héberger des membres de groupes kurdes interdits qu’il juge “les terroristes.” Plus tard, les deux parties ont réussi à conclure un accord répondant aux préoccupations de Türkiye.

Cependant, Ankara n’a toujours pas ratifié les candidatures des pays à l’OTAN. Commentant l’affaire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il était prêt à approuver l’entrée de la Finlande dans l’OTAN – mais pas celle de la Suède, un pays, selon lui, “où la terreur sévit”.