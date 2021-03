Les États-Unis signalent une augmentation du nombre de cas dans 29 États au milieu d’une vague de variantes; Le zoo de San Diego fait vacciner 9 grands singes. Dernières mises à jour du COVID-19

Le nouveau coronavirus s’est installé à New York et a traversé le Mardi Gras il y a un an. C’est en avril que tant de ces personnes infectées sont mortes du COVID-19, 61 016 en tout.

En janvier et février de cette année, les États-Unis ont déclaré l’équivalent du péage d’avril dernier. Et aussi en mai, juin, juillet et plus encore. En seulement deux mois de 2021, les États-Unis ont signalé plus de morts qu’au cours des six premiers mois meurtriers de la pandémie: 160209 personnes, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Il y a des signes d’espoir et d’inquiétude.

Au cours de la dernière semaine de février, les États-Unis ont signalé environ 471 000 nouveaux cas et 14 082 décès. Ce sont encore des chiffres dévastateurs, mais environ la moitié du taux de nouveaux cas de la dernière semaine de janvier et environ les deux tiers du nombre de morts.

Et plus de 49,7 millions d’Américains avaient reçu au moins une dose de vaccin, a montré une analyse USA TODAY des données des Centers for Disease Control le dernier jour de février. Beaucoup de ces injections ont été infligées aux personnes les plus à risque de décès ou de maladie grave.

Mais la baisse rapide du nombre de cas en Amérique depuis un sommet en janvier s’est arrêtée. Dimanche, pour la première fois en plus d’un mois, au moins 29 États ont signalé une augmentation du nombre de cas. Et les variantes de coronavirus continuent de se propager rapidement à travers les États-Unis, capables de se propager plus facilement, en évitant certains traitements et immunités, ou les deux.

Le dernier jour de janvier, les États-Unis avaient connaissance de 471 cas de variantes. Le dernier jour de février, ce nombre était de 2 463.

– Mike Stucka

Également dans l’actualité:

►Dans un effort pour protéger les communautés qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, les responsables californiens ont déclaré que l’État mettrait en œuvre un plan qui allouera 40% de son approvisionnement en vaccins COVID-19 aux résidents des zones à faible revenu.

►Gov. Larry Hogan a publié jeudi d’autres projets visant à distribuer les vaccins COVID-19 plus équitablement dans les régions mal desservies du Maryland, après que les dirigeants des plus grandes populations noires de l’État aient critiqué les grandes disparités dans le déploiement des vaccins auprès des minorités.

► Les paiements de chômage depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a un an dans l’Oklahoma ont dépassé les paiements effectués au cours des 10 dernières années combinés de près de 1,5 milliard de dollars, a déclaré jeudi la Commission de la sécurité de l’emploi de l’Oklahoma.

►Les décès dus à la circulation aux États-Unis ont augmenté pour la première fois en quatre ans en 2020, alors que les verrouillages induits par les coronavirus ont ouvert des routes et conduit à une conduite plus imprudente, selon un rapport du Conseil national de la sécurité à but non lucratif.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 520200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 115,5 millions de cas et 2,56 millions de décès. Plus de 109,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 82,57 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’il y aurait suffisamment de vaccin COVID-19 pour chaque adulte américain d’ici mai, près de deux mois plus tôt que son administration l’avait prédit le mois dernier. Certains experts de la santé ne seraient pas surpris si c’est encore plus tôt. Lisez l’histoire complète.

Les Texans qui ont perdu des êtres chers à cause du COVID blessés par la décision de l’État de lever le mandat du masque

La déclaration de mardi du gouverneur du Texas, Greg Abbott, selon laquelle il était temps d ‘«ouvrir le Texas» a été décriée par les responsables locaux et les experts de la santé qui disent qu’il est trop tôt pour se relâcher avec les restrictions de coronavirus avec seulement 7% des résidents de l’État ont été entièrement vaccinés contre le virus.

Mais l’annonce a frappé plus durement Delia Ramos et d’autres qui ont perdu des conjoints, des parents ou des amis à cause du virus – dans certains cas, les faisant se demander si la mort de leurs proches ne signifiait rien.

On a l’impression que les gens qui pensent qu’il est «gênant de porter un masque» l’emportent sur toutes les «personnes qui ont été perdues» à cause du virus, ainsi que les médecins et les infirmières qui travaillent de longues heures et les enseignants qui ont peur d’aller travailler de peur d’être exposés, Ramos, 39 ans, a déclaré.

Elle continuera à porter son masque «avec honneur».

«Je ne veux pas que d’autres enfants grandissent sans père, comme le mien devra malheureusement grandir sans père», dit-elle. Lisez l’histoire complète.

– Shannon Najmabadi, Corpus Christi Caller-Times

9 grands singes reçoivent des vaccinations contre le COVID-19 au zoo de San Diego

Le zoo de San Diego a vacciné neuf grands singes contre le coronavirus après qu’une troupe de gorilles dans son Safari Park ait été infectée, ont déclaré jeudi des responsables.

Quatre orangs-outans et cinq bonobos ont reçu des injections de COVID-19 en janvier et février. On s’attendait également à ce que trois bonobos et un gorille reçoivent le vaccin, qui est expérimental.

Les vaccinations ont fait suite à une épidémie de COVID-19 en janvier au Safari Park du zoo. Huit gorilles des plaines de l’ouest ont contracté le virus, probablement par exposition à un gardien de zoo qui a été testé positif au COVID-19, ont déclaré des responsables en janvier, même si les employés travaillent des masques à tout moment autour des gorilles.

De riches résidents blancs de Floride reçoivent des vaccins destinés aux minorités rurales

Dans le comté de Palm Beach, en Floride, où réside maintenant l’ancien président Donald Trump, les habitants des zones riches en blanc reçoivent une part importante des vaccins COVID-19 destinés aux communautés rurales noires et latino-américaines.

STAT News rapporte que même si les Hispaniques représentent 21,7% des habitants du comté et que les Noirs représentent 18% de la population, au 1er mars, ils n’avaient reçu que 4,7% et 4,1% des vaccins, respectivement. Ensemble, les deux groupes raciaux ou ethniques représentent près de 40% de la population du comté et ont reçu moins de 9% des doses.

Et ce ne sont pas seulement les habitants du comté qui participent aux campagnes de vaccination pour les quartiers les plus pauvres. STAT rapporte que des personnes de plus de 100 miles de distance se sont rendues en voiture à ces événements.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et les responsables de la santé de l’État ont été surveillés de près au milieu des accusations de favoriser les résidents riches pour les vaccinations. DeSantis a nié tout favoritisme.

Contribuer: The Associated Press