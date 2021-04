L’administration Biden salue les progrès importants réalisés par les États et les communautés pour lutter contre le COVID, tout en avertissant simultanément que le combat n’est pas encore terminé.

«Alors que nous faisons des progrès extraordinaires dans le nombre de personnes vaccinées, nous avons encore une quantité extraordinaire de maladies là-bas», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche lundi.

Les États-Unis ont signalé que 33% des adultes sont entièrement vaccinés et que plus de 50% de la population adulte américaine a reçu au moins une dose de vaccin, selon les données du CDC.

Mais si les cas et les hospitalisations ont diminué depuis janvier, les États-Unis signalent toujours plus de 400 000 cas par semaine. Et les États-Unis signalent plus de 21 000 cas des variantes trouvées au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. La variante britannique est devenue la principale souche aux États-Unis, selon le CDC.

« Si nous avons beaucoup de virus en circulation aujourd’hui, les vaccins fonctionneront dans un mois, mais ils risquent de ne pas fonctionner aujourd’hui », a déclaré Walensky. « Nous devons donc continuer à maintenir les mesures de prévention pour prévenir les cas en cours aujourd’hui. »

Également dans l’actualité:

►La Food and Drug Administration a ordonné l’arrêt de la production du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 dans une usine de Baltimore, ce qui soulève des questions sur la capacité de l’entreprise à fournir les 100 millions de doses qu’elle a promises au gouvernement américain d’ici la fin juin. .

►Les consommateurs pourront acheter des tests rapides de coronavirus sans ordonnance cette semaine chez trois chaînes nationales de détail, une expansion qui intervient alors que l’effort de vaccination du pays s’accélère et que les États assouplissent les exigences de distanciation et masquent les mandats.

►New York est devenu le quatrième État à signaler son 2 000 000e cas de coronavirus, après la Californie, la Floride et le Texas. La Californie a plus de 3,7 millions de cas signalés, selon une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins.

►Pfizer / BioNTech dit qu’ils fourniront 100 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le coronavirus à l’Union européenne cette année. La commission exécutive de l’UE a exercé une option d’achat des doses supplémentaires, portant le nombre total de vaccins à livrer à l’UE en 2021 à 600 millions.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,73 millions de cas confirmés de coronavirus et 567 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 141,8 millions de cas et 3 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Lundi, les vaccins COVID-19 sont disponibles pour tous les Américains de plus de 16 ans qui souhaitent se faire vacciner, mais un groupe d’experts réuni par USA TODAY reste profondément préoccupé par les personnes qui disent que les vaccins ne sont pas nécessaires. En savoir plus ici.

Liste « Ne pas voyager »: le département d’État augmente le niveau d’alerte pour la plupart des pays en raison du COVID

Le département d’État a déclaré lundi qu’il augmentait le niveau d’alerte aux voyageurs pour un nombre important de pays cette semaine, car il intégrait plus fortement les données COVID du CDC dans son système de notation.

«Alors que les voyageurs font face à des risques permanents dus à la pandémie de COVID-19, le Département d’État commencera à mettre à jour ses avis aux voyageurs cette semaine afin de mieux refléter les avis de santé aux voyageurs scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention qui décrivent les problèmes actuels affectant la santé des voyageurs « Nos avis prennent également en compte les facteurs logistiques, y compris la disponibilité des tests dans le pays et les restrictions de voyage actuelles pour les citoyens américains. »

L’agence a déclaré qu’environ 80% des pays porteront désormais le label «Ne pas voyager», un niveau 4.

Aujourd’hui, seuls 34 pays sur 209, soit environ 16%, ont noté un niveau 4. Près de 150 pays, soit environ 70%, tombent dans le niveau 3.

Le département d’État a déclaré que la pandémie continuait de présenter des «risques sans précédent» pour les voyageurs.

«À la lumière de ces risques, le département d’État recommande vivement aux citoyens américains de reconsidérer tous les voyages à l’étranger. »

– Dawn Gilbertson, USA AUJOURD’HUI

Le coronavirus se propage à un rythme record dans le monde malgré les vaccins

Alors même que les États-Unis et d’autres pays poursuivent leurs programmes de vaccination contre le COVID-19, les infections augmentent plus rapidement que jamais dans le monde.

Un record de 5 363 616 nouveaux cas ont été signalés au cours de la semaine se terminant samedi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. À ce rythme, près de neuf cas sont signalés chaque seconde. La croissance des cas est poussée par un pic impressionnant en Inde, qui rapporte désormais plus de 1,5 million d’infections chaque semaine. Il y a à peine un mois, ce chiffre était d’environ 200 000.

Les États-Unis, qui ont ouvert l’admissibilité à la vaccination pour tous les adultes lundi, le Brésil et la Turquie sont les autres pays déclarant plus de 400 000 cas par semaine. Avec l’Inde, les quatre pays comptent pour la plupart des nouveaux cas dans le monde, selon l’analyse USA TODAY.

Les décès dus au COVID-19 sont toujours en dessous du pic de plus de 100000 par semaine. Environ 83 000 décès hebdomadaires sont actuellement signalés, soit un rythme d’environ huit personnes qui meurent chaque minute.

– Mike Stucka

Contribuer: The Associated Press