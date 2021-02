Les États-Unis s’excusent auprès de l’Irlande après que les troupes américaines ont fait fi des réglementations strictes de Covid-19 lors d’une escale de nuit

Des responsables américains se sont excusés auprès du gouvernement irlandais après que plus de 50 militaires aient enfreint les règles irlandaises du Covid-19 en passant une nuit dans un hôtel de Limerick sans fournir de tests négatifs ni remplir de formulaires de recherche des contacts

Des tests de coronavirus négatifs et des formulaires de localisation de passagers entièrement remplis sont obligatoires en vertu de règles strictes du gouvernement irlandais pour empêcher la propagation du coronavirus. Le fait de ne pas remplir le formulaire de localisation entraîne une peine de prison de six mois et une amende de 2 500 € (3 000 $). Le défaut de fournir un test Covid-19 valide entraînera également une amende de 2500 €.

L’incident s’est produit le 25 janvier, mais n’a été révélé que lundi à la suite d’une enquête d’un parlementaire irlandais. Un avion de transport C40 de l’US Navy transportant cinq membres d’équipage et 48 militaires de Bahreïn a atterri à l’aéroport de Shannon le 25 janvier. Le contingent a passé la nuit dans un hôtel de Limerick avant de repartir le lendemain matin.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que les militaires américains n’avaient pas fourni de tests négatifs et n’avaient pas rempli les formulaires de localisation des passagers, ajoutant que la police irlandaise s’était rendue à l’hôtel pour les informer qu’ils avaient enfreint la loi. Il a confirmé que les troupes avaient également quitté l’hôtel pour acheter de la nourriture.

«Mon département et notre ambassade à Washington ont reçu des excuses, orales et écrites, de la part des autorités américaines compétentes, y compris les autorités militaires américaines,» Coveney a déclaré, ajoutant que les violations se sont produites « En raison d’une erreur du côté américain. »

Cian O’Callaghan, le législateur irlandais qui a soulevé la question, a déclaré que les Irlandais faisaient d’énormes sacrifices pour respecter les règles de Covid-19 et «Quiconque vient ici doit respecter les mesures de santé publique, et cela s’étend à l’armée américaine.»

