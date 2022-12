Les États-Unis sévissent contre les entreprises chinoises pour des raisons de sécurité

Les responsables de l’administration affirment que la Chine a de plus en plus brouillé les frontières entre ses industries militaires et civiles, incitant les États-Unis à imposer des restrictions sur les relations commerciales avec des entreprises chinoises qui pourraient alimenter les ambitions militaires de Pékin à une époque de tensions géopolitiques accrues, en particulier à propos de Taïwan.

“Aujourd’hui, nous nous appuyons sur les mesures que nous avons prises en octobre pour protéger la sécurité nationale des États-Unis en restreignant sévèrement la capacité de la RPC à tirer parti de l’intelligence artificielle, de l’informatique avancée et d’autres technologies puissantes disponibles dans le commerce pour la modernisation militaire et les violations des droits de l’homme”, a déclaré Alan Estevez, a déclaré le sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité dans un communiqué, faisant référence à la République populaire de Chine.

Parmi les entreprises les plus notables ajoutées à la liste figure Yangtze Memory Technologies Corporation, une entreprise qui serait en pourparlers avec Apple pour potentiellement fournir des composants pour l’iPhone 14.

Le Congrès a préparé une législation qui empêcherait le gouvernement américain d’acheter ou d’utiliser des semi-conducteurs fabriqués par YMTC et deux autres fabricants de puces chinois, Semiconductor Manufacturing International Corporation et ChangXin Memory Technologies, en raison de leurs liens signalés avec les organisations de sécurité et de renseignement de l’État chinois.

Le gouvernement américain a ajouté les entreprises à une soi-disant liste d’entités qui restreindra sévèrement leur accès à certains produits, logiciels et technologies. Les entreprises ciblées sont des producteurs et des vendeurs de technologies qui pourraient présenter un risque de sécurité important pour les États-Unis, comme des puces avancées qui sont utilisées pour alimenter l’intelligence artificielle et des armes hypersoniques, et des composants pour des drones et des missiles balistiques iraniens, a déclaré le département du Commerce.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Liu Pengyu, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré que les États-Unis “ont élargi le concept de sécurité nationale, abusé des mesures de contrôle des exportations, se sont livrés à un traitement discriminatoire et injuste contre les entreprises d’autres pays, et politiser et militariser les questions économiques et scientifiques. C’est de la coercition économique flagrante et de l’intimidation dans le domaine de la technologie.