Les États-Unis sévissent contre la contrebande d’œufs

Il est interdit de traverser le pays depuis le Mexique avec des œufs crus, quel que soit leur prix en Californie

Les responsables américains des douanes et de la protection des frontières ont mis en garde les Américains contre les tentatives de contrebande d’œufs crus ou de volaille à travers la frontière mexicaine, citant le risque de maladie alors que la flambée des prix des supermarchés pousse les citoyens normalement respectueux des lois à prendre des mesures extrêmes.

Les saisies d’œufs crus le long de la frontière mexicaine ont bondi de 108% pour le dernier trimestre de 2022 par rapport à la même période en 2021, a déclaré mercredi le spécialiste de l’agriculture de supervision du CBP, Charles Payne, à l’affilié d’El Paso NBC, KTSM.

Au cours de cette même période de trois mois en 2022, le coût moyen d’une douzaine d’œufs aux États-Unis est passé de 3,50 $ à 5,30 $. De l’autre côté de la frontière à Juarez, un client peut obtenir 30 œufs pour 3,40 $, rapporte l’affilié NBC – une aubaine à deux fois le prix, tant qu’il n’est pas pris.

Payne a averti les contrebandiers potentiels d’œufs qu’ils risquaient des sanctions civiles pour avoir tenté d’économiser sur l’épicerie, avec des amendes pour avoir omis de déclarer des montants à usage personnel d’environ 300 $ en moyenne. Alors qu’un tweet du bureau de terrain de San Diego prévenait de plus alarmants “pénalités pouvant aller jusqu’à 10 000 $” pour “non-déclaration des produits agricoles” Payne a précisé que les amendes les plus lourdes sont fixées à “expéditions commerciales illégales non déclarées.”

L’inflation quasi record aux États-Unis a fait grimper les prix de tous les produits d’épicerie, et le service de recherche économique du ministère de l’Agriculture accuse également la grippe aviaire hautement pathogène – une nouvelle souche de grippe aviaire – d’être à l’origine de l’augmentation des prix, affirmant que la maladie a nécessité l’abattage de 43 personnes. millions de poules pondeuses rien qu’en 2022. Les agriculteurs sont fortement encouragés à détruire l’ensemble de leurs troupeaux sur simple soupçon d’exposition au virus, a déclaré un expert en maladies infectieuses à NBC, ce qui signifie que des millions de poulets en bonne santé ont également été abattus.

Le groupe industriel Farm Action a demandé à la Federal Trade Commission d’examiner les bénéfices des sociétés productrices d’œufs, accusant le principal producteur d’œufs américain Cal-Maine de hausse des prix. Alors que la production d’œufs aux États-Unis a baissé de 5 % en octobre par rapport à la même période en 2021 et que les stocks ont chuté de 29 % sur la période de 12 mois se terminant en décembre, même ces statistiques n’expliquent pas les prix record, a déclaré l’avocat de Farm Action Basel. Musharbash a déclaré à Fox News samedi.

Cal-Maine a défendu ses prix, arguant que les coûts de production et d’expédition plus élevés jouent également un rôle. Les ventes de l’entreprise pour le dernier trimestre de 2022 ont augmenté de 110 % et les bénéfices bruts ont bondi de plus de 600 % par rapport à l’année précédente.