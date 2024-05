L’Amérique est également la « principale démocratie » et la « nation indispensable », affirme le président américain.

Les États-Unis sont le « la seule superpuissance du monde » et le « leader de la démocratie » qui joue un rôle essentiel en soutenant ses alliés dans le monde entier, a déclaré samedi le président Joe Biden.

Le président a pris la parole lors de l’inauguration de l’Académie militaire américaine de West Point, New York, s’adressant à plus de 1 000 cadets diplômés. Dans son discours, Biden a salué le rôle de l’armée américaine dans le prétendu effort de « tenir tête aux tyrans » partout dans le monde, ainsi que de « protéger la liberté et l’ouverture ».

« Grâce aux forces armées américaines, nous faisons ce que seule l’Amérique peut faire en tant que nation indispensable, seule superpuissance mondiale et première démocratie du monde », il a déclaré.

« N’oubliez jamais : l’Amérique est la plus forte lorsque nous dirigeons non seulement par l’exemple de notre puissance, mais aussi par la puissance de notre exemple. Vous pouvez applaudir pour ça, » il ajouta.

Biden a réaffirmé l’engagement de Washington à soutenir ses alliés dans le monde entier, en mentionnant spécifiquement Israël et l’Ukraine.















« Il n’y a pas de soldats américains en guerre en Ukraine. Je suis déterminé à ce que cela continue ainsi. Mais nous restons forts aux côtés de l’Ukraine, et nous serons à leurs côtés. » » a déclaré le président, lançant une nouvelle attaque acerbe contre son homologue russe Vladimir Poutine.

« Nous sommes face à un homme que je connais bien depuis de nombreuses années, un tyran brutal. Nous ne pouvons pas – nous – et nous ne le ferons pas – nous ne nous en éloignerons pas », » a déclaré Biden.

Biden a tenu à plusieurs reprises des remarques insultantes à l’égard du dirigeant russe, décrivant Poutine comme un « dictateur » et « tyran. » Par coïncidence, le président américain a reçu le même jour un traitement similaire de la part de son rival Donald Trump, qui a tiré une bordée sur Biden lors de la Convention nationale du Parti libertaire à Washington, DC.

Entre autres choses, Trump a décrit Biden comme un « courbé » et « tyran corrompu » ainsi que « le pire président de l’histoire des Etats-Unis » avec même l’ancien chef de l’Etat Jimmy Carter « être un brillant président en comparaison. »