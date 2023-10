Les États-Unis seront-ils le prochain Israël ?

Les rapports suggèrent que les éléments les plus radicaux de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahu étaient ouvertement hostiles aux avertissements des Forces de défense israéliennes (FDI) et de l’agence de sécurité Shin Bet selon lesquels la violence des colons augmenterait la menace pour la sécurité d’Israël. Un Likoud un député s’est plaint: « L’idéologie de gauche a atteint les échelons supérieurs du Shin Bet. L’État profond a infiltré les dirigeants du Shin Bet et de Tsahal. Un autre Netanyahou un membre de la coalition a déclaré« Nous constatons qu’il y a une confusion quant à savoir qui est un ennemi. »

L’attaque surprise du Hamas a mis en lumière de nouveaux dysfonctionnements en matière de sécurité nationale au sein du gouvernement Netanyahu. Il y a rapports confirmés que les renseignements égyptiens directement prévenu Netanyahu que « quelque chose de violent va se produire depuis Gaza ». Apparemment, Netanyahu aurait été indifférent à cet avertissement, expliquant que Tsahal était « submergé » de menaces terroristes en Cisjordanie. israélien les critiques ont déclaré que sa coalition a ignoré à plusieurs reprises les avertissements antérieurs des alliés arabes concernant les niveaux croissants de frustration palestinienne. Haaretz éditorialisé cette semaine qu’« un Premier ministre inculpé dans trois affaires de corruption ne peut pas s’occuper des affaires de l’État, car les intérêts nationaux seront nécessairement subordonnés à son évasion d’une éventuelle condamnation et d’une peine de prison ».

Israël paie actuellement un prix élevé pour son dysfonctionnement en matière de sécurité nationale, sous la forme de des centaines de morts, un siège planifié de Gaza et une invasion terrestre imminente impliquant des centaines de milliers de soldats israéliens, ce qui pourrait accomplir à peine plus que produire davantage d’effusion de sang et de griefs.

Voici ma question : Israël est-il un signe avant-coureur pour les États-Unis ? Avons-nous un avant-goût de ce qui se passera si les Républicains réussissent dans leurs efforts pour exercer davantage de contrôle sur la bureaucratie de la sécurité nationale ?

Dénigrer la polarisation politique est la première chose qu’ils vous enseignent dans Centrist Punditry 101. La partisanerie n’est cependant pas entièrement mauvaise, même dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité nationale. Différents partis politiques auront des priorités et des préférences différentes en matière de sécurité nationale. Parfois un hérisson idéologique voit clairement une menace que personne d’autre ne remarque en raison de la pensée de groupe. Winston Churchill était une personnalité politique isolée dans les années 1930 en raison d’une série d’erreurs politiques très médiatisées. Mais il était le seul parmi les hommes politiques britanniques à percevoir correctement la menace posée par l’Allemagne hitlérienne. Les idéologies politiques constituent une source naturelle d’approvisionnement pour le marché des idées en matière de politique étrangère.

Le problème survient lorsque les élus et les responsables politiques décident que pour atteindre les objectifs souhaités, ils doivent réduire en ruines des institutions entières de sécurité nationale. Et soyons très clairs : en 2023, tous les partisans américains qui se livrent à de tels comportements sont des Républicains. L’ancien président et futur candidat probable à la présidence, Donald Trump, a donné le ton ici. Le nombre de cas où l’ancien président a saboté la sécurité nationale des États-Unis pendant et après son mandat est trop long pour être établi. raconter en détail. Il y a le dévoiler des secrets aux responsables russes dans le Bureau Ovale, le tweeter des photos classéesle refus de restituer les secrets de sécurité nationale une fois qu’il a quitté ses fonctions, et le fait qu’il partageait extrêmement informations sensibles sur les capacités des sous-marins nucléaires américains aux membres de Mar-a-Lago, qui à leur tour en ont parlé à tout le monde. Son comportement était si flagrant que plusieurs anciens membres du Cabinet… plus récemment John Kelly, ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche – ont déclaré publiquement discuter du danger qu’il représente. En juin dernier, son procureur général, William Barr, avait mis en garde contre Affrontez la nation« Il fera toujours passer ses propres intérêts et la satisfaction de son propre ego avant tout le reste, y compris les intérêts du pays. »

Après avoir perdu les élections de novembre 2020, Trump a licencié ou exigé la démission de plusieurs membres politiques de son équipe de politique étrangère en raison d’un manque de loyauté personnelle. Il les a remplacés par des fonctionnaires par intérim qui avaient des qualifications minimales pour leur travail au-delà d’une loyauté abjecte envers Trump. S’il remporte les élections de 2024, les positions politiques déclarées de Trump feront paraître ses actions de canard boiteux en 2020 comme apprivoisées en comparaison. Sa campagne, de concert avec la Heritage Foundation, a annoncé son intention de convertir des dizaines de milliers d’employés de la fonction publique en personnes politiques que le président pourrait licencier à sa guise. Selon le New York TimesS’il est réélu, Trump « envisage de parcourir les agences de renseignement, le Département d’État et les bureaucraties de la défense pour destituer les fonctionnaires qu’il a diffamés comme étant « la classe politique malade qui déteste notre pays ». » Un responsable de Bush 43 dit le atlantique« Je ne peux pas exagérer mon inquiétude quant aux dommages que cela causerait à l’institution du gouvernement fédéral. » Le PDG du Partenariat pour le Service Public a explicitement comparé l’idée de Trump aux efforts controversés et impopulaires de Netanyahu pour contraindre le système judiciaire israélien.

Trump est le républicain le plus bruyant, mais pas le seul, disposé à saboter l’architecture de sécurité nationale des États-Unis. D’autres candidats républicains à la présidence ont exprimé un désir tout aussi ardent. Vivek Ramaswamy a promis « utiliser le pouvoir exécutif pour fermer l’État profond ». Ses plans comprenaient le licenciement de 75 pour cent de la main-d’œuvre fédérale et le démantèlement du FBI et de la Commission de réglementation nucléaire. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été encore plus violent dans sa rhétorique, promettant une foule du New Hampshire que « tous ces gens de l’État profond… nous allons commencer à les égorger dès le premier jour ».

Le caucus républicain au Sénat s’est également employé à contrecarrer la machine de politique étrangère. La manifestation la plus évidente de cela est le sénateur Tommy Tuberville. détenant plus de trois cents promotions militaires otage à moins que le Pentagone cesse de financer les voyages des femmes militaires pour se faire avorter. Cela comprend deux sélections pour les chefs d’état-major interarmées, ainsi que pour les commandants du théâtre du Moyen-Orient pour les forces navales et terrestres. Bien que ses collègues républicains aient exprimé leur inquiétude face à la tactique de Tuberville, ils ne sont toujours pas disposés à intervenir. Tuberville a récemment indiqué clairement que sa position restait inchangée malgré le retour des troubles au Moyen-Orient.

Même si Tuberville est peut-être le sénateur républicain le plus obstructionniste, il n’est pas le seul. Marco Rubio a prises placées sur plusieurs candidats Biden, comme l’a fait Ted Cruz. Le résultat est qu’à l’heure actuelle, les États-Unis n’ont pas d’ambassadeurs confirmés en Israël, en Égypte, au Liban et au Koweït. Il n’y a pas eu de responsable confirmé de l’USAID pour le Moyen-Orient depuis près de trois ans, ni de coordinateur du Département d’État pour la lutte contre le terrorisme depuis près de deux ans.

Le caucus républicain à la Chambre des représentants fait passer son homologue du Sénat pour un modèle de bipartisme. En tant que parti majoritaire, les Républicains de la Chambre ont déployé les efforts les plus concrets pour contrecarrer les bureaucraties de politique étrangère et de sécurité nationale. Dès son entrée en fonction, le président de l’époque, Kevin McCarthy, a signé un nouveau Sous-commission spéciale sur la militarisation du gouvernement fédéral. Ce sous-comité n’a pas accompli grand-chose au-delà de la tenue d’audiences visant à attiser les flammes des théories du complot douteuses d’extrême droite comme les fichiers Twitter. Jim Banks, président du comité du personnel du House Armed Services Committee, a récemment dit aux évangélistes: « Le « réveil » dévorera notre pays de fond en comble si nous le laissons faire, et nous devons l’empêcher de prendre le pouvoir et de transformer l’armée. » En réponse, Peter Feaver, un expert conservateur en relations civilo-militaires, a déclaré : « Nous avons atteint le point où les inquiétudes sont plus grandes que la réalité. Personne n’a présenté de preuves à la hauteur de la quantité d’énergie qui y est consacrée.

Pendant ce temps, les luttes intestines du Parti républicain à la Chambre ont déjà menacé une fois de fermer le gouvernement et ont forcé McCarthy à quitter la présidence immédiatement après ses efforts pour éviter ce résultat. L’un des points de friction concernant le financement du gouvernement a été de savoir si une aide supplémentaire serait accordée à l’Ukraine pour l’aider à se défendre contre l’invasion russe. Jusqu’à ce qu’un nouveau président soit choisi, la Chambre ne peut également autoriser aucune aide à Israël. L’un des principaux candidats pour remplacer McCarthy est Jim Jordan, soutenu par Trump. Il est le membre de la Chambre le plus étroitement impliqué avec les efforts de Trump pour inciter à la violence le 6 janvier 2021. Il est également l’actuel président du sous-comité sur l’armement.

Les évaluations extérieures de la capacité du Parti républicain à promouvoir la sécurité nationale américaine à la Chambre n’ont pas été tendres. Une récente analyse déchirante notait : « Pendant la majeure partie du mois, les Républicains de la Chambre se sont disputés entre eux pour savoir s’il était nécessaire, voire souhaitable, de maintenir le gouvernement américain ouvert s’ils ne parvenaient pas à utiliser l’influence qu’ils n’avaient pas sur les Démocrates pour obtenir des réductions de dépenses. . Il s’agissait d’une conversation éloignée de la réalité politique, et elle n’a abouti qu’à une seule concession de la part du parti au pouvoir : couper le soutien à un partenaire américain qui a été impitoyablement envahi par un ennemi américain déclaré. » Où cette chape de gauche a-t-elle été publiée ? Ce serait le Revue nationale.

Rien de tout cela ne veut dire que la politique étrangère et l’appareil de sécurité nationale des États-Unis sont irréprochables. Les bureaucrates sont loin d’être parfaits et le contrôle civil de l’armée est essentiel au fonctionnement de la démocratie. C’est le travail des élus de poser des questions difficiles. Ce que font actuellement les Républicains n’a toutefois que peu de ressemblance avec un contrôle politique adéquat. Cela ressemble davantage au type de djihad intellectuel que les Républicains prétendent détester chez leurs ennemis. C’est du politiquement correct conservateur devenu fou.

Certains républicains de la Chambre ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leur dysfonctionnement actuel soit pris en compte dans le timing de l’attaque surprise du Hamas. C’est hautement improbable, mais il est encourageant d’entendre les Républicains exprimer leur inquiétude quant au fait que les intérêts de sécurité nationale des États-Unis pourraient être compromis par l’extrémisme de leur propre parti. Parce que ça pourrait l’être. Imaginez, par exemple, à quoi ressemblerait réellement un deuxième mandat de Trump. S’il nommait uniquement des crapauds à des postes ministériels, il n’y aurait aucun adulte dans la salle. Son projet de jihad contre la bureaucratie permanente déclencherait un exode des diplomates, des officiers généraux et des analystes du renseignement les meilleurs et les plus indépendants. La capacité de l’État administratif affaibli de Trump à évaluer avec précision ou à répondre à toute menace à la sécurité nationale serait au mieux suspecte et au pire incompétente. La probabilité d’une attaque terroriste réussie sur le sol américain, d’une agression russe non découragée en Europe de l’Est ou d’une guerre ouverte dans la région du Pacifique augmenterait de façon exponentielle. L’armée américaine serait trop occupée bombarder le Mexique ou gouverner les villes américaines répondre. Aussi chaotique qu’ait été le premier mandat de Trump, son deuxième mandat pourrait mettre le feu au monde.

L’incapacité d’Israël à évaluer avec précision la menace posée par le Hamas est un exemple édifiant de ce qui se produit lorsque les élus considèrent leur propre gouvernement comme faisant partie d’un « État profond » au lieu de professionnels qui font de leur mieux pour fournir des renseignements et des conseils utiles. Si les Républicains obtiennent de bons résultats aux élections de 2024, les Américains pourraient considérer ce qui se passe actuellement en Israël comme le même avant-goût que celui offert par le Brexit en 2016.