Les États-Unis s’engagent à augmenter l’approvisionnement en gaz du Royaume-Uni alors que Sunak et Biden concluent un accord

Rishi Sunak et Joe Biden ont forgé un nouveau partenariat visant à réduire la dépendance internationale vis-à-vis des exportations russes, les États-Unis s’étant engagés à doubler la quantité de gaz qu’ils fournissent au Royaume-Uni.

Le Premier ministre et le président ont convenu de créer un groupe bilatéral spécial dirigé par les hauts responsables du n ° 10 et de la Maison Blanche pour travailler ensemble sur la sécurité et l’abordabilité énergétiques.

Washington visera à exporter au moins 9 à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié vers les terminaux britanniques au cours de l’année prochaine – plus du double de la quantité exportée en 2021 – dans le cadre de l’accord.

M. Sunak a salué le nouveau partenariat, affirmant qu’il contribuerait à faire baisser les prix du gaz et de l’électricité pour les Britanniques aux prises avec des factures énergétiques en hausse.

Le Premier ministre a déclaré: “Ensemble, le Royaume-Uni et les États-Unis garantiront que le prix mondial de l’énergie et la sécurité de notre approvisionnement national ne pourront plus jamais être manipulés par les caprices d’un régime défaillant.”

Il a ajouté : “Ce partenariat fera baisser les prix pour les consommateurs britanniques et contribuera à mettre fin une fois pour toutes à la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe.”

Cela fait suite à un accord du G7 sur un plafonnement des prix du pétrole russe, alors que l’Occident tente de limiter la capacité de Moscou à financer sa guerre en cours contre l’Ukraine.

Il permet au pétrole russe d’être expédié vers des pays tiers en utilisant des pétroliers du G7 et de l’UE, des compagnies d’assurance et des établissements de crédit uniquement s’il respecte le plafond de prix.

Citant la guerre en Ukraine, le Premier ministre et le président ont déclaré dans leur déclaration conjointe qu’il est “plus important que jamais” que les alliés travaillent ensemble pour construire des “systèmes internationaux résilients”.

L’initiative américano-britannique a pour «objectif immédiat» de stabiliser les marchés de l’énergie dans le monde, tout en cherchant à renforcer le soutien pour accélérer le passage aux énergies renouvelables.

Cela impliquera de promouvoir l’énergie nucléaire en tant qu’élément “sûr” et “fiable” de la transition, ainsi que de stimuler les investissements internationaux dans l’énergie hydrogène propre, l’éolien offshore et la capture du carbone.

La première réunion du groupe d’action conjointe du partenariat se tiendra virtuellement jeudi, mais MM. Sunak et Biden ne devraient pas y assister.

Cela survient alors que le ministre britannique du Commerce, Greg Hands, entame une tournée aux États-Unis dans le but de renforcer les relations commerciales État par État après le Brexit.

M. Hands signera le troisième “protocole d’accord” au niveau de l’État du Royaume-Uni avec la Caroline du Sud après avoir conclu des accords avec l’Indiana et la Caroline du Nord plus tôt cette année.

Alors que le gouvernement a déclaré qu’il créerait de nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques, les accords sont beaucoup moins ambitieux que l’accord de libre-échange transatlantique présenté par les Brexiteers comme un avantage majeur de la sortie de l’UE.

M. Biden a précédemment exprimé son malaise face à la querelle actuelle du Royaume-Uni avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord, et la perspective d’un accord commercial n’a pas été évoquée lors de discussions en tête-à-tête avec M. Sunak lors du sommet du G20 du mois dernier à Bali.