Les États-Unis s’engagent à approvisionner le Japon en retard sur les carburants verts en bioéthanol

Les responsables américains vantent les mérites du bioéthanol au Japon, qui est à la traîne des autres pays en ce qui concerne l’utilisation du carburant vert fabriqué à partir de maïs et d’autres cultures.

Les États-Unis sont l’un des principaux producteurs de maïs et un responsable de l’ambassade a déclaré que les États-Unis seraient “un fournisseur fiable” de bioéthanol.

“L’éthanol américain est un outil puissant pour le Japon pour lutter contre le changement climatique, soutenir les consommateurs confrontés à des prix élevés et renforcer la sécurité énergétique”, a déclaré Aaron Forsberg, ministre des Affaires économiques à l’ambassade des États-Unis, dans un centre de conférence à Tokyo.

La coopération sur les biocarburants entre les États-Unis et le Japon fait partie d’un partenariat plus large entre le président Biden et le Premier ministre Fumio Kishida dans les domaines de la défense, de la technologie et du changement climatique.

CANDACE OWENS ET TUCKER CARLSON DÉCHIRENT L’AGENDA VERT DE LA GAUCHE : “VENDRE LA PEUR POUR LEUR PROPRE POUVOIR”

Un atelier organisé mercredi à Tokyo a permis au gouvernement japonais, aux universitaires et aux représentants de l’industrie d’en savoir plus sur le bioéthanol auprès d’experts américains.

Le bioéthanol peut être utilisé comme carburant pour les véhicules et les avions et offre une alternative plus propre au pétrole.

MARC THIESSEN: C’EST UN “SALE PETIT SECRET” LES DÉMOCRATES VEULENT DES PRIX ÉLEVÉS DU GAZ POUR “NOUS OBTENIR D’ABANDONNER LES COMBUSTIBLES FOSSILES”

Comparé à des pays comme les États-Unis et le Brésil, où le bioéthanol est couramment utilisé, le Japon rattrape son retard. Le besoin de carburants alternatifs est devenu plus pressant avec la guerre en Ukraine et les inquiétudes concernant la hausse des prix du pétrole et le changement climatique.

Le Japon importe la quasi-totalité de leur pétrole, ainsi que son bioéthanol. Le Japon a dénoncé l’invasion russe de l’Ukraine, mais n’a pas encore éliminé ses importations de pétrole russe, comme il s’y est engagé.

CINQ RAISONS POUR LESQUELLES LA RUSSIE EST PROBABLE DERRIÈRE LE SABOTAGE INDUSTRIEL DU NORD Stream

“Le Japon s’est fixé un objectif important d’être neutre en carbone d’ici 2050”, a déclaré Yuki Sadamitsu, directeur général du département des ressources naturelles et des carburants au ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie, lors de l’atelier.

L’augmentation de l’utilisation du bioéthanol sera cruciale pour atteindre cet objectif, a ajouté Sadamitsu.

LA FRÉGATE ROYAUME-UNIE REJOINT LES NAVIRES DE LA MARINE NORVÉGIENNE SURVEILLANT LES PIPELINES DE LA MER DU NORD

Forsberg a noté que le Japon se classait parmi les plus bas au monde pour son taux de mélange d’éthanol avec de l’essence, à environ 1,7 %. Forsberg a exhorté le Japon à porter ce chiffre à 3%, notant qu’il y avait “une marge de croissance suffisante”.

Les États-Unis peuvent montrer comment faire le mélange tout en maintenant la compatibilité des véhicules et discuter des coûts et des avantages, ainsi que fournir un approvisionnement régulier, a-t-il déclaré.

PETE BUTTIGIEG : NOUS SERONS FIERS LORSQUE L’AMÉRIQUE « OUVRIRA LA VOIE » DANS L’AVENIR DES VÉ

“Alors que le Japon met à jour sa politique sur les biocarburants dans les transports pour les prochaines années, nous sommes impatients de partager notre expérience en matière d’expansion de l’utilisation des biocarburants”, a déclaré Forsberg.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS