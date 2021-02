Les États-Unis s’engagent à aider l’Irak à promouvoir la stabilité face aux «  ennemis  »

NATIONS UNIES (AP) – La nouvelle administration américaine a déclaré mardi qu’une priorité absolue en Irak était d’aider le pays à affirmer sa souveraineté «face aux ennemis» en empêchant une résurgence du groupe extrémiste État islamique et en s’attaquant aux activités déstabilisatrices de l’Iran et de l’Iran. milices soutenues.

Le vice-ambassadeur américain Richard Mills a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que l’administration du président Joe Biden «soutient un partenariat stratégique avec un Irak stable et démocratique», y compris en soutenant les efforts de contrôle des milices et en conseillant et en aidant les forces antiterroristes du pays.

Les États-Unis seront également «un partenaire stable et fiable qui soutiendra les efforts de lutte contre la corruption et de réforme économique de l’Irak, renforcera les relations régionales, rendra responsables les violateurs des droits humains et ceux qui violent les droits humains, (et) fournira une aide humanitaire», a déclaré Mills.

Le groupe extrémiste État islamique s’est emparé des villes irakiennes et a déclaré un califat islamique autoproclamé sur une large bande de territoire qu’il avait pris en charge en Irak et en Syrie voisine en 2014. Les frappes aériennes américaines et une campagne terrestre soutenue par les États-Unis et dirigée par les Irakiens ont conduit à la défaite du groupe en Irak en 2017, laissant des dizaines de milliers de morts et des villes irakiennes en ruines.

Mais les cellules dormantes du groupe continuent de lancer des attaques dans différentes parties de l’Irak, notamment sur un marché de Bagdad en décembre, qui ont tué au moins 30 personnes et en ont blessé plus de 100.

Mills a déclaré qu’aider l’Irak à empêcher une résurgence de l’EI et œuvrer pour la stabilité du pays signifie également soutenir ses efforts pour organiser des élections pacifiques le 10 octobre, quatre mois plus tard que prévu initialement.

«Ces élections programmées seront essentielles pour établir un gouvernement réactif et représentatif», a-t-il déclaré.

Mills a évoqué les centaines de milliers de manifestants qui sont descendus dans les rues de Bagdad et du sud à prédominance chiite depuis la fin de 2019. Les manifestants ont appelé à mettre fin à la corruption endémique d’une classe politique largement considérée comme ayant dilapidé les ressources pétrolières de l’Irak par cupidité et mauvaise gestion au fil des ans. Ils ont exigé des réformes politiques et économiques, y compris des élections anticipées. Les manifestations se sont heurtées à une forte répression militaire et des centaines de personnes ont été tuées.

Mills a déclaré que les États-Unis accueillaient favorablement une lettre récente du gouvernement irakien au Conseil de sécurité demandant à la mission politique de l’ONU en Irak connue sous le nom de MANUI de fournir des observateurs électoraux.

«Nous soutenons l’observation internationale des élections irakiennes pour garantir que les élections soient libres, équitables et crédibles, et nous sommes impatients de travailler avec l’Irak, le conseil, les autres membres et l’ONU pour déterminer la forme la plus réaliste qu’un tel effort peut prendre», il a dit.

Les États-Unis fournissent 9,7 millions de dollars à la MANUI pour aider les préparatifs électoraux du gouvernement, et Mills a encouragé les donateurs internationaux à contribuer également.

Il a déclaré que l’un des obstacles les plus élevés à des élections crédibles est la présence de «milices armées, d’extrémistes violents et de spoilers». Il a exhorté l’administration électorale irakienne et le personnel clé de la sécurité à commencer à travailler immédiatement pour assurer la sécurité autour des élections.

Mills a souligné que les milices, y compris celles soutenues par l’Iran, et les éléments restants de l’État islamique tuent des Irakiens, attaquent des convois de l’ONU, ciblent des diplomates et des organisations non gouvernementales, «et privent l’Irak des secours économiques et des investissements étrangers indispensables».

Il a souligné l’attaque à la roquette de lundi devant l’aéroport international d’Irbil, près de l’endroit où les forces américaines sont basées dans la région semi-autonome kurde du nord de l’Irak, tuant un entrepreneur civil travaillant pour la coalition dirigée par les États-Unis et blessant au moins huit autres personnes, dont un Américain.

L’envoyée spéciale de l’ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert, a déclaré au Conseil que «les tentatives téméraires d’attiser les tensions», comme l’attaque d’Irbil, «constituent de graves menaces pour la stabilité de l’Irak».

Elle a déclaré qu ‘«une relation positive et stable entre l’Irak fédéral et la région du Kurdistan est absolument essentielle à la stabilité de tout le pays». Et elle a déploré «la dure réalité» selon laquelle Bagdad et Irbil n’ont pas réussi à s’entendre sur des lois clés, notamment sur le partage des revenus pétroliers et des territoires contestés.

En ce qui concerne les élections d’octobre, Hennis-Plasschaert a déclaré que le Parlement avait adopté une loi pour financer le processus de vote et que l’enregistrement des candidats et des alliances dans tout le pays ainsi que la mise à jour des listes électorales avaient commencé. Mais elle a déclaré que le Parlement doit immédiatement finaliser la loi sur la Cour suprême fédérale parce que la Cour certifie les résultats des élections.

En ce qui concerne l’année à venir, elle a déclaré: «Les Irakiens espèrent tourner la page sur plusieurs fronts: la sortie de la pandémie, les élections, la réforme économique, le renforcement de l’état de droit et l’instauration d’un environnement plus sûr pour tous.»

Mais cela nécessite une action décisive et concertée, y compris des réformes significatives et la réfutation de la désinformation et des complots «toxiques», a souligné Hennis-Plasschaert.

«Pour que les élections soient fiables, les théories infondées doivent être réfutées, les accusations sans fondement réfutées, l’intimidation remplacée par la responsabilité», a-t-elle déclaré. «La transparence doit régner et les loyautés ne peuvent pas être vendues.»