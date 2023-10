Les États-Unis s’en prennent aux sociétés de médias sociaux à propos du contenu Israël-Hamas, alors que l’UE agit

À Washington, les membres puissants du Congrès ont largement bafouillé, exigeant publiquement la responsabilité des médias sociaux sans aucun moyen clair de les faire respecter.

Mardi, le sénateur. Michael Bennett (D-Colo.), un critique virulent des plateformes technologiques, a envoyé une lettre aux dirigeants de X, Meta, TikTok et Alphabet exigeant des réponses sur le nombre de publications supprimées et le nombre d’employés dédiés à la modération du contenu. Le bureau du Rep. Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) a déclaré à POLITICO que les quatre sociétés avaient convenu de fournir cette semaine des séances d’information au personnel du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre qu’elle préside, à la suite sa demande pour plus d’informations sur leurs politiques de modération de contenu. représentant Franck Pallone (DN.J.), le membre éminent du comité, appelé Meta, X et YouTube pour « appliquer vigoureusement » leurs conditions d’utilisation.

A New York, la procureure générale Letitia James écrit à Google, X, Meta, TikTok, Reddit et Rumble ont exigé vendredi des réponses sur la manière dont les sites répondaient aux appels à la violence sur leurs plateformes.

Pourtant, aucun de leurs appels n’a la force d’imposer un changement, grâce à des années d’efforts bloqués au Congrès pour réglementer le contenu en ligne, aux protections de la liberté d’expression du premier amendement et à une protection unique en matière de responsabilité dont bénéficient les entreprises technologiques depuis les années 1990.

La réponse hésitante de Washington au cours des deux dernières semaines contraste fortement avec celle de l’Union européenne, où les responsables ont rapidement déployé leur nouvelle loi sur les services numériques pour lancer une enquête sur X la semaine dernière pour sa gestion des contenus violents autour des attaques du Hamas. Bruxelles a également envoyé des avertissements vers méta, TIC Tac et YouTube de Google. Les régulateurs ont le pouvoir d’infliger une amende pouvant aller jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial à une entreprise qui ne supprime pas les contenus violents et la désinformation.

En l’absence de loi fédérale, la Maison Blanche a également contacté directement les sociétés de médias sociaux pour leur faire part de leurs inquiétudes concernant leurs plateformes, selon Nathaniel Fick, le premier ambassadeur itinérant des États-Unis pour le cyberespace et la politique numérique.

« Nous sommes en dialogue régulier avec les plateformes technologiques sur ces questions de comportement responsable à un moment instable, en commençant évidemment par une position de respect du premier amendement », a déclaré Fick sur le site Internet. Podcast POLITICO Tech.

La sensibilisation de la Maison Blanche était frappante à la lumière du retour de flamme politique auquel l’administration Biden a été confrontée à propos de ses relations avec les sociétés de médias sociaux, y compris un procès mené par le GOP affirmant que l’administration avait violé le premier amendement en censurant prétendument le contenu pendant la pandémie de coronavirus. Président du pouvoir judiciaire de la Chambre Jim Jordan préside une enquête visant à déterminer si le pouvoir exécutif a « contraint ou collaboré » avec des entreprises technologiques pour censurer la parole.

L’une des raisons pour lesquelles les responsables américains sont paralysés est l’article 230 du Communications Decency Act de 1996, qui protège les plateformes de toute responsabilité concernant la plupart des contenus qu’elles diffusent. Le président Joe Biden a appelé le Congrès à « réformer en profondeur » le statut.

Au Congrès, Bennet a proposition de création une nouvelle entité fédérale pour réglementer les médias sociaux, mais le projet de loi n’a aucun co-parrain et n’a jamais été examiné par un comité.

« Nous avons besoin d’un régulateur fédéral habilité à rédiger des règles pour empêcher la désinformation étrangère sur les plateformes numériques, accroître la transparence autour de la modération du contenu et imposer des amendes pour tenir ces entreprises responsables », a déclaré Bennet à POLITICO.

À New York, James a récemment a introduit une législation avec la gouverneure démocrate Kathy Hochul et les législateurs de l’État pour mettre en place des garde-fous autour des contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, mais cela ne sera pas envisagé avant le retour de la législature l’année prochaine.

Les plateformes contactées par POLITICO déclarent prendre des mesures pour lutter contre le contenu toxique de leurs sites. La porte-parole de YouTube, Ivy Choi, a déclaré que le site avait supprimé « des dizaines de milliers de vidéos nuisibles et fermé des centaines de chaînes » depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la campagne de bombardements israéliens qui a suivi dans la bande de Gaza. TikTok a dit il a supprimé plus de 500 000 vidéos et fermé 8 000 diffusions en direct depuis le 7 octobre, et a ajouté un nombre indéterminé de modérateurs de contenu supplémentaires parlant l’hébreu et l’arabe. Méta a dit il a supprimé plus de 700 000 vidéos violant ses politiques contre les contenus violents et les discours de haine ou les qualifiant de dérangeantes au cours des trois premiers jours du conflit. X n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire.

En Europe, un responsable de la Commission européenne a déclaré à POLITICO que la Maison Blanche avait salué son approche.

« Des hauts représentants américains nous ont remerciés pour ce que nous avons fait avec notre réglementation sur les grandes technologies dans le contexte de la lutte contre la désinformation, la désinformation et les contenus illégaux après l’attaque du Hamas », a déclaré le responsable, s’exprimant anonymement pour discuter de l’affaire. importe ouvertement.

La Maison Blanche a refusé de commenter.

Clothilde Goujard a contribué à ce rapport.