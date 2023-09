Les États-Unis s’en prennent à Google dans le cadre de la plus grande procédure antitrust depuis une génération

Google a exploité sa domination sur le marché de la recherche sur Internet pour exclure ses concurrents et étouffer l’innovation, a déclaré mardi le ministère de la Justice à l’ouverture du plus grand procès antitrust américain depuis un quart de siècle.

« Cette affaire concerne l’avenir d’Internet et la question de savoir si le moteur de recherche de Google sera un jour confronté à une concurrence significative », a déclaré Kenneth Dintzer, principal avocat plaidant du ministère de la Justice.

Au cours des 10 prochaines semaines, les avocats fédéraux et les procureurs généraux des États tenteront de prouver que Google a truqué le marché en sa faveur en verrouillant son moteur de recherche comme choix par défaut dans une pléthore d’endroits et d’appareils. Le juge de district américain Amit Mehta ne rendra probablement pas de décision avant le début de l’année prochaine. S’il décide que Google a enfreint la loi, un autre procès décidera des mesures à prendre pour maîtriser l’entreprise basée à Mountain View, en Californie.

Les hauts dirigeants de Google et de sa société mère Alphabet Inc., ainsi que ceux d’autres sociétés technologiques puissantes, devraient témoigner. Parmi eux se trouve probablement le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, qui a succédé au co-fondateur de Google, Larry Page, il y a quatre ans. Des documents judiciaires suggèrent également qu’Eddy Cue, un haut dirigeant d’Apple, pourrait être appelé à la barre.

Le ministère de la Justice a intenté une action en justice antitrust contre Google il y a près de trois ans, sous l’administration Trump, alléguant que l’entreprise avait utilisé sa domination en matière de recherche sur Internet pour obtenir un avantage injuste par rapport à ses concurrents. Les avocats du gouvernement affirment que Google protège sa franchise grâce à une forme de payola, déboursant des milliards de dollars chaque année pour devenir le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone et sur les navigateurs Web tels que Safari d’Apple et Firefox de Mozilla.

« Google paie plus de 10 milliards de dollars par an pour ces positions privilégiées », a déclaré Dintzer.

« Les contrats de Google garantissent que les concurrents ne peuvent pas égaler la qualité de la recherche en monétisation publicitaire, en particulier sur les téléphones », a-t-il déclaré. « Grâce à cette boucle de rétroaction, cette roue tourne depuis plus de 12 ans. Cela tourne toujours à l’avantage de Google.»

Google rétorque qu’il est confronté à une concurrence très large, bien qu’il contrôle environ 90 % du marché de la recherche sur Internet. Ses concurrents, affirme la société, vont des moteurs de recherche tels que Bing de Microsoft aux sites Web comme Amazon et Yelp, sur lesquels les consommateurs peuvent poser des questions sur quoi acheter ou où aller. « Il existe de nombreuses façons pour les utilisateurs d’accéder au Web autres que les moteurs de recherche par défaut, et les gens les utilisent tout le temps », a déclaré l’avocat John Schmidtlein, associé du cabinet d’avocats Williams & Connolly qui représente Google.

Mais plus Google traite de recherches, plus il collecte de données, des données qui peuvent être utilisées pour améliorer les recherches futures et lui donner un avantage encore plus grand sur ses concurrents, a déclaré Dintzer. « Les données des utilisateurs sont l’oxygène d’un moteur de recherche », a-t-il déclaré. En raison de sa domination du marché, « les produits de recherche et publicitaires de Google sont meilleurs que ce que ses concurrents peuvent espérer ».

C’est pourquoi, a-t-il déclaré, Google paie autant pour que son moteur de recherche soit l’option par défaut sur les produits d’Apple et d’autres sociétés.

Google « a commencé à militariser les défauts » il y a plus de 15 ans, a déclaré Dintzer, citant un document interne de Google qualifiant ses arrangements de « talon d’Achille » pour les moteurs de recherche concurrents proposés par Yahoo et MSN.

Il a également allégué que Google avait forcé Apple à donner à son moteur de recherche une position par défaut sur ses appareils comme condition de partage des revenus. « Il ne s’agit pas d’une négociation », a déclaré Dintzer. « C’est Google qui dit : à prendre ou à laisser. »

Les avocats affirment que les tactiques anticoncurrentielles de l’entreprise ont empêché Apple de développer son propre moteur de recherche.

Et Dintzer a déclaré que Google avait supprimé des documents pour les garder à l’écart des procédures judiciaires et cherchait à en cacher d’autres en vertu du secret professionnel de l’avocat.

« Ils ont détruit des documents pendant des années », a déclaré Dintzer. « Ils ont désactivé l’histoire, votre honneur, pour pouvoir la réécrire devant ce tribunal. »

En interrogeant l’économiste en chef de Google, Hal Varian – le premier témoin du procès – Dintzer a produit une note de juillet 2003 dans laquelle Varian exhortait les employés de Google à être prudents dans la manière dont ils discutaient de la concurrence avec Microsoft, de peur qu’ils ne soulèvent des préoccupations antitrust. « Nous devons faire attention à ce que nous disons en public et en privé », a écrit Varian. Les références à « couper leur alimentation en air » et les commentaires similaires, par exemple, « devraient être évités ».

Du point de vue de Google, les améliorations perpétuelles apportées à son moteur de recherche expliquent pourquoi les gens y reviennent presque par réflexe, une habitude qui a longtemps fait de « Google » synonyme de recherche sur Internet. Schmidtlein a déclaré que les modifications apportées par Google ont simplement rendu sa recherche meilleure que celle de son principal rival, Bing. « À chaque moment critique, a-t-il déclaré, ils ont été battus sur le marché ».

Le procès commence quelques semaines seulement après le 25e anniversaire du premier investissement dans Google – un chèque de 100 000 $ rédigé par le co-fondateur de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, qui a permis à Page et Sergey Brin de s’installer dans un garage de la Silicon Valley.

Aujourd’hui, la société mère de Google, Alphabet, vaut 1,7 billion de dollars et emploie 182 000 personnes, la majeure partie de l’argent provenant de 224 milliards de dollars de ventes publicitaires annuelles transitant par un réseau de services numériques ancrés par un moteur de recherche qui répond à des milliards de requêtes par jour.

L’affaire antitrust du ministère de la Justice fait écho à celle déposée contre Microsoft en 1998. Les régulateurs ont alors accusé Microsoft d’avoir forcé les fabricants d’ordinateurs qui s’appuyaient sur son système d’exploitation Windows dominant à proposer également Internet Explorer de Microsoft – au moment même où Internet commençait à se généraliser. Cette pratique de regroupement a écrasé la concurrence du navigateur autrefois populaire Netscape.

Plusieurs membres de l’équipe du ministère de la Justice chargé de l’affaire Google, dont Dintzer, ont également travaillé sur l’enquête Microsoft.

Google pourrait être entravé si le procès se termine par des concessions qui sapent son pouvoir. Une possibilité est que l’entreprise soit contrainte de cesser de payer Apple et d’autres sociétés pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur les smartphones et les ordinateurs.

Ou encore, la bataille juridique pourrait faire perdre le focus à Google. C’est ce qui est arrivé à Microsoft après sa confrontation antitrust avec le ministère de la Justice. Distrait, le géant du logiciel a eu du mal à s’adapter à l’impact de la recherche sur Internet et des smartphones. Google a profité de cette distraction pour passer de ses racines de startup à une puissance imposante.

