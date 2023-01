Les États-Unis s’empressent d’aider l’Ukraine à cibler la Crimée

Pouvoir compter sur des bases militaires en Crimée pour se préparer était la principale raison pour laquelle les forces russes ont pu saisir des terres dans le sud de l’Ukraine l’année dernière, a déclaré un responsable américain. Rendre ces forces moins performantes est un objectif clé des Ukrainiens sur le champ de bataille.

“L’Ukraine pourrait utiliser des Bradley pour déplacer des forces sur les routes principales, telles que la M14, qui relie Kherson, Melitopol et Mariupol”, a ajouté Seth G. Jones, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies. “Toute infanterie ukrainienne avançant dans ces zones ferait face à des tirs importants des positions russes, et les Bradley offrent une puissance de feu et une protection utiles aux troupes.”

Les Bradley, ainsi que les chars britanniques et les véhicules de combat blindés que la France et l’Allemagne ont convenu d’envoyer, pourraient être l’avant-garde d’une force blindée que l’Ukraine pourrait employer dans une contre-offensive cet hiver ou ce printemps, selon des analystes gouvernementaux et indépendants.

“Nous pensons que le moment est venu d’intensifier notre soutien à l’Ukraine”, a déclaré mardi le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, lors d’une visite à Washington. “Nous ne pouvons pas permettre que cela traîne en longueur et devienne une sorte d’impasse de type attritionnel de la Première Guerre mondiale.”

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans un message Twitter la semaine dernière que ces dernières semaines, la Russie avait renforcé les fortifications défensives dans le centre de Zaporizhzhia, une province du sud de l’Ukraine près du pont terrestre, et où la Russie maintient une force importante.

Si l’Ukraine se concentre sur la reconquête de Zaporizhzhia, les attaques préliminaires pourraient inclure des cibles dans la Crimée voisine. “Une percée ukrainienne majeure à Zaporizhzhia mettrait sérieusement en péril la viabilité du” pont terrestre “de la Russie”, a déclaré l’évaluation britannique.

L’Ukraine dispose également de systèmes de fusées à longue portée HIMARS, fournis par les États-Unis. Avec la récupération l’année dernière de Kherson dans le sud, les lignes avancées ukrainiennes peuvent désormais les utiliser pour atteindre les principales routes d’approvisionnement sortant de Crimée, a déclaré un responsable militaire américain dans une interview.