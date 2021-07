Les États-Unis semblaient perdus et confus lors du match d’ouverture olympique alors que la Suède mettait fin à son invincibilité

Il y a eu un moment au début de la première mi-temps du match d’ouverture de l’équipe nationale féminine des États-Unis de sa campagne olympique lorsque la milieu de terrain Rose Lavelle, dribble dans la moitié de terrain de la Suède avec le ballon à ses pieds, a regardé autour d’elle avec fureur et a tendu les mains, comme si elle a été perdu. Même sans pouvoir entendre ce qu’elle a dit dans le stade caverneux Ajinomoto de Tokyo, il est facile d’imaginer que c’était quelque chose du genre « Où est tout le monde ? »

C’est, en un mot, comment l’USWNT a commencé ses Jeux olympiques de 2020, semblant confus dans une défaite 3-0 pour ouvrir le groupe G.

La défaite était notable, d’abord, parce que l’équipe perd rarement. Il est entré dans le match de mercredi invaincu lors de ses 44 précédents, avec 40 victoires. Sa dernière défaite remonte à janvier 2019, lors d’un match amical en France.

Dire que les championnes en titre de la Coupe du monde féminine sont arrivées au Japon en tant que favorites est peut-être un euphémisme. Les États-Unis ont atteint le match pour la médaille d’or dans cinq des six Jeux olympiques depuis que le football féminin est devenu un événement, et contrairement à certaines équipes de Tokyo, l’USWNT a joué des matchs d’échauffement pendant les mois qui ont précédé cela au milieu de la pandémie .

Mais la défaite était également notable en raison de la gravité de la défaite. Les expressions confuses abondent alors que les joueurs, dont Lavelle, cherchaient un Américain ouvert à qui passer le ballon mais ne trouvaient personne. Alors que la Suède grouillait, pressant et contrôlant le milieu de terrain, les Américains semblaient secoués et donnaient le ballon à trop bas prix.

« C’était comme s’il y avait des trous partout défensivement », a déclaré l’attaquant Alex Morgan. « Je n’avais pas l’impression que nous pressions ensemble, puis quand nous étions à l’attaque et que nous perdions le ballon, nous n’avions pas les chiffres autour du ballon pour le récupérer. »

Le désespoir et la confusion n’étaient pas par à-coups, comme cela arrive parfois même aux meilleures équipes – au contraire, cela a duré pendant 90 minutes et l’USWNT n’a jamais semblé proche de faire un retour. C’est un sentiment rare dans l’histoire de l’USWNT. Le dernier exemple a peut-être été lors de la Coupe du monde 2007, où le Brésil a battu les États-Unis 4-0 – mais il y a eu les circonstances atténuantes de l’entraîneur de l’époque, Greg Ryan, qui a bizarrement mis au banc le gardien de premier choix Hope Solo pour rien de plus qu’une intuition.

Il n’y avait aucune raison pour que l’USWNT perde autant que mercredi, mais beaucoup de mérite revient à la Suède, une équipe qui, au fil des ans, est devenue l’épine tactique du côté de l’USWNT. Après tout, les seuls Jeux olympiques dont l’USWNT s’est effondré ont eu lieu en 2016 lorsque la Suède, jouant dans un bunker discipliné et ultra-défensif, a éliminé les Américains en quart de finale.

Cette Suède n’était cependant pas une équipe de bunker et de contre. Cette Suède était prête pour la jugulaire, livrant des tacles craquants pour arrêter toute bouffée de possession américaine, et engageant des nombres en avant pour trancher la défense et la frappe américaines.

Le premier but de la Suède à la 25e minute s’est apparemment déroulé comme prévu : l’USWNT s’est retrouvé coincé au milieu de terrain avec nulle part où aller et a perdu le ballon, faisant bondir la Suède dans l’autre sens. Les maillots jaunes se sont envolés et, avant même que les États-Unis aient semblé savoir ce qui s’était passé, Stina Blackstenius a dirigé le ballon au fond des filets.

Lorsque l’USWNT domine les matchs, il aime utiliser chaque centimètre du terrain, pulvériser le ballon et utiliser les grands espaces à son avantage, et la Suède l’a certainement reconnu, fermant les lignes de passe et étouffant ces espaces. Cela a fait du milieu de terrain américain une machine à revirer. Mais autant que la Suède mérite le crédit, les Américains méritent également le blâme.

« Nous nous sommes fait botter le cul un peu », a déclaré Megan Rapinoe par la suite. « Il y a beaucoup de choses que nous pouvons nettoyer – piéger le ballon, passer le ballon à votre propre équipe est probablement le premier. »

Les États-Unis ont vu leur série de 44 matchs sans défaite se terminer de manière époustouflante par la Suède. Dan Mullan/Getty Images

En d’autres termes, l’USWNT avait l’air déconcerté et non préparé à ce qu’il a affronté mercredi. Il serait facile de dire que l’USWNT était peut-être tout simplement trop confiant. Peut-être que l’équipe numéro 1 mondiale et favorite de ce tournoi, s’attendait à ce que ce soit un jeu d’enfant. Au contraire, l’USWNT a semblé manquer de confiance dès le coup de sifflet d’ouverture. Cela a immédiatement mis les Américains en difficulté parce que leur confiance est peut-être leur arme la plus meurtrière – la mentalité selon laquelle quel que soit le score, ils croient toujours qu’ils peuvent gagner et trouver un moyen de surpasser l’autre équipe.

« Nous étions un peu serrés, un peu nerveux, en faisant des trucs stupides comme ne pas passer le ballon », a déclaré Rapinoe. « … Je pense que c’était en grande partie parce que nous ne jouions pas gratuitement, que nous n’étions pas qui nous sommes et que nous n’en profitions pas. »

S’il y a un côté positif à donner à la performance, c’est qu’au moins cela s’est produit lors de l’ouverture du tournoi. Après 44 matchs sans défaite, l’USWNT aurait peut-être eu besoin d’un rappel de la douleur de la défaite.

« Nous avons eu une longue série de victoires, et nous n’avons pas eu beaucoup de matchs où nous avons dû revenir ou quelque chose comme ça », a déclaré l’attaquant Christen Press. « Je pense que c’était vraiment bien d’avoir ce match. »

Prenez, par exemple, les Jeux olympiques de 2008. Là-bas, les États-Unis ont perdu 2-0 lors de leur match d’ouverture contre la Norvège. Il a rebondi sans perdre le reste du chemin et a remporté l’or. Alors que les États-Unis ne perdent généralement pas dans les tournois majeurs, les Américains ont généralement de mauvaises performances. Lors de la Coupe du monde 2015, que les États-Unis ont remportée plus tard, les appels au licenciement de l’entraîneur-chef de l’époque, Jill Ellis, en raison des performances médiocres sont venus des médias et même d’anciens membres de l’équipe.

Lors de la Coupe du monde 2019 en France – où sur le papier les États-Unis ont dominé, marquant dans les 12 premières minutes de chaque match en route vers la finale – le match des huitièmes de finale contre l’Espagne a été instable et des erreurs ont permis à l’Espagne de marquer. , ce qui en fait un match étonnamment serré étant donné le statut toujours croissant de l’Espagne dans le football féminin.

Mais les bonnes leçons devront être tirées, notamment par l’entraîneur Vlatko Andonovski, dont les remplacements ont projeté la panique et la nervosité plutôt que le sang-froid qui découle d’un plan de match clair. À la mi-temps, il a tiré Morgan, qui était le moindre des problèmes des États-Unis en tant que joueur le plus avancé sur le terrain, en faveur de Carli Lloyd, qui a généralement été réservée pour les minutes de fin de match. Il a également éliminé Samantha Mewis pour Julie Ertz, la milieu de terrain défensive coincée qu’il aurait sûrement préféré commencer mercredi. Après tout, Ertz est connu comme un agent d’exécution du milieu de terrain qui vole dans les défis et gagne des balles. Mais surtout, Ertz sort d’une blessure et n’a pas joué au football de compétition depuis mai, et une certaine rouille était évidente, ce qui en fait une solution improbable dans un match aussi difficile que celui-ci.

La bonne nouvelle, au moins, c’est que la Nouvelle-Zélande, prochain adversaire de l’USWNT dans le groupe G, n’est pas au niveau de la Suède. Il est également difficile d’imaginer que l’USWNT puisse jouer pire, donc sa campagne olympique ne peut que s’améliorer à partir d’ici.

« Nous, comme l’a dit Vlatko, nous sommes mis dans ce pétrin », a déclaré la capitaine Becky Sauerbrunn. « Maintenant, il est de notre responsabilité de nous en sortir. »