Les États-Unis s’efforcent d’éviter la troisième guerre mondiale tout en soutenant l’Ukraine – Maison Blanche

Le président Joe Biden annoncerait une aide militaire supplémentaire à Kiev après avoir rencontré son homologue ukrainien lors du sommet du G7 au Japon

Les États-Unis fournissent des armes à l’Ukraine d’une manière qui évite une escalade majeure, a déclaré samedi le conseiller à la sécurité nationale de la Chambre, Jake Sullivan.

du président Joe Biden « Le précepte fondamental… est que nous allons faire tout notre possible pour soutenir l’Ukraine dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale », Sullivan lors d’une conférence de presse en marge du sommet du G7 dans la ville japonaise d’Hiroshima.

Tout en fournissant cette aide, Washington est « va procéder d’une manière qui évite la Troisième Guerre mondiale – ce précepte est resté intact », il a déclaré.

La conférence de presse a vu un certain nombre de questions sur la fourniture éventuelle de chasseurs F-16 à Kiev. Vendredi, Biden a déclaré aux dirigeants du G7 que Washington soutiendrait un effort du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’autres pays européens pour former des pilotes ukrainiens au pilotage d’avions fabriqués aux États-Unis.

« Au fur et à mesure que la formation se déroulera dans les mois à venir, nous travaillerons avec nos alliés pour déterminer quand les avions seront livrés, qui les livrera et combien », Sullivan a expliqué.

Pendant des mois, les États-Unis avaient rejeté la pression de l’Ukraine pour les F-16, et le haut responsable a été invité à expliquer le changement de position de l’administration Biden sur la question.

Washington fournit à l’armée ukrainienne l’équipement qui « est nécessaire à un moment donné », il a dit.

Selon Sullivan, les avions de combat n’étaient pas essentiels alors que Kiev planifiait des opérations offensives au printemps et en été. Mais maintenant « Nous sommes arrivés à un moment où il est temps de regarder vers l’avenir et de dire : ‘De quoi l’Ukraine aura-t-elle besoin dans le cadre d’une future force pour être en mesure de dissuader et de se défendre contre l’agression russe à mesure que nous avançons ?’, ” il ajouta.

Sullivan a déclaré que les avions de chasse F-16 étaient « une partie de ce mélange. » Toute livraison future des avions à l’Ukraine ne confondrait pas « avec la proposition de base que les États-Unis ne permettent pas ou ne soutiennent pas les attaques sur le territoire russe », il a maintenu.

Politico a rapporté vendredi que Biden devait annoncer un autre programme d’aide militaire de 375 millions de dollars pour Kiev après une réunion avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky à Hiroshima ce week-end. Il comprendra davantage d’obus d’artillerie, de véhicules blindés et d’armes antichars, selon des responsables américains et ukrainiens.

Moscou a condamné à plusieurs reprises la livraison d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et ses alliés, arguant qu’elles ne font que prolonger les combats et augmentent le risque de ce qu’elle appelle une guerre par procuration menée par l’Occident. Le Kremlin a également déclaré que les fournitures augmentaient les chances d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.