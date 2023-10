Les États-Unis s’efforcent de vérifier les informations selon lesquelles des Américains figurent parmi les morts en Israël et sont retenus en otage par le Hamas.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dimanche que les États-Unis « travaillaient activement » pour vérifier les informations selon lesquelles plusieurs Américains pourraient figurer parmi les morts dans le conflit Israël-Hamas, ainsi que les informations selon lesquelles il pourrait y avoir des otages américains.

Les combattants du Hamas ont lancé samedi une attaque contre Israël à travers le sud du pays. L’attaque en cours a fait des centaines de morts et les combattants du Hamas ont pris en otage un certain nombre de civils et de soldats.

« L’administration sait-elle à ce stade si des citoyens américains figuraient parmi les morts ou parmi ceux pris en otages ? » a demandé Kristen Welker de NBC News à Blinken.

Blinken a déclaré : « Nous avons donc des rapports selon lesquels plusieurs Américains pourraient figurer parmi les morts. Nous travaillons très activement à la vérification de ces rapports. De la même manière, nous avons vu des rapports concernant des otages et là encore, nous essayons très activement de les vérifier et de les mettre au point.»

Interrogé à nouveau sur la question de savoir si certains citoyens américains auraient également pu être pris en otage, Blinken a répondu : « C’est exact. »

Pendant ce temps, dans une interview sur « Face à la nation » de CBS» L’ambassadeur israélien aux États-Unis, Michael Herzog, a indiqué qu’il y avait des Américains parmi les otages pris par le Hamas.

« Je comprends qu’il y en ait, mais je n’ai pas de détails », a déclaré Herzog dimanche lorsqu’on lui a demandé si des Américains faisaient partie des otages. Herzog a toutefois déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de chiffres sur le nombre d’otages américains.

Des soldats israéliens prennent position dans la ville d’Ofakim, dans le sud d’Israël, le dimanche 8 octobre 2023. Des militants du Hamas ont pris d’assaut la barrière frontalière samedi, tuant des centaines d’Israéliens dans les communautés environnantes. La voiture en feu a été utilisée par les hommes armés et incendiée par les habitants. Ilan Assayag / AP

Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran avait joué un rôle dans l’attaque, Blinken a souligné la « longue relation » de l’Iran avec le Hamas, mais a déclaré que l’administration Biden n’avait aucune preuve de l’implication du pays.

« Nous n’avons rien qui nous montre que l’Iran a été directement impliqué dans cette attaque, dans sa planification ou son exécution, mais c’est quelque chose que nous examinons très attentivement », a-t-il déclaré. « Et nous devons voir où mènent les faits. »

Welker a noté que l’attaque du Hamas contre Israël intervient au milieu de discussions entre les États-Unis, l’Arabie saoudite et Israël sur un éventuel accord visant à normaliser les relations – une décision que Washington pourrait considérer comme un moyen de contrer l’agression iranienne dans la région.

« Et si, à votre avis, ces pourparlers ont pu jouer un rôle dans ces attaques et cela signifie-t-il effectivement que ces pourparlers sont désormais morts ? » demanda Welker.

Blinken n’a pas exclu cette possibilité : « Il n’est pas surprenant que ceux qui s’opposent aux pourparlers, ceux qui s’opposent à ce qu’Israël normalise ses relations avec ses voisins et avec les pays au-delà de la région soient : le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. »

« Il est donc tout à fait possible que l’une des motivations de cette attaque ait été de tenter de faire dérailler ces efforts visant à faire progresser la normalisation, ce qui est très difficile », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de problèmes vraiment difficiles à résoudre. Nous sommes en train d’essayer de le faire.

Les candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont imputé à l’administration Biden les attaques menées par le Hamas contre Israël, plusieurs d’entre eux arguant, sans preuve, que les États-Unis ont financé ces attaques à la suite d’un échange de prisonniers avec l’Iran, qui a un historique de financement du Hamas. L’accord prévoyait une dérogation qui donnait à Téhéran l’accès à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens qui avaient été bloqués par les sanctions américaines, selon un document du Département d’État envoyé au Congrès et obtenu par NBC News.

Invité à répondre aux critiques du Parti républicain qui affirment que l’accord que l’administration Biden a récemment conclu avec l’Iran a financé les attaques contre Israël, Blinken a déclaré qu’il trouvait « très regrettable que certains fassent de la politique à un moment où tant de vies ont été perdues et où Israël demeure ». attaqué. »

« Les faits sont qu’il ne s’agissait pas de l’argent des contribuables américains, mais de ressources iraniennes accumulées grâce à la vente de leur pétrole et qui étaient bloquées dans une banque en Corée du Sud dès le premier jour », a-t-il déclaré. « En vertu de notre loi et de nos sanctions, depuis de nombreuses années, il a toujours eu le droit d’utiliser ces fonds à des fins humanitaires, pour de la nourriture, des médicaments, du matériel médical. Les fonds étaient transférés d’une banque à une autre où cela pouvait être plus facile.

« Pas un seul centime n’a été dépensé sur ce compte », a-t-il ajouté. « Lorsque de l’argent est dépensé sur ce compte, il ne peut être utilisé que pour des fournitures médicales, de la nourriture, des médicaments, et ceux qui disent le contraire sont soit mal informés, soit désinformés. , et c’est faux de toute façon.

Welker a demandé : « Que dites-vous de l’argument selon lequel l’argent est fongible – donc l’Iran savait peut-être que cet argent arriverait et a utilisé d’autres fonds pour aider à financer cette attaque ? »

« L’Iran a malheureusement toujours utilisé et concentré ses fonds pour soutenir le terrorisme, pour soutenir des groupes comme le Hamas », a déclaré Blinken. « Et cela s’est fait lorsqu’il y a eu des sanctions, cela s’est fait lorsqu’il n’y a pas eu de sanctions, et cela a toujours été une priorité. »

Blinken a réitéré que les fonds que l’administration a débloqués en Iran ont été mis à la disposition du pays à des fins humanitaires : « L’administration Trump a mis en place un mécanisme très similaire pour permettre à l’Iran d’utiliser ce type d’actifs à des fins humanitaires. Nous avons fait la même chose.

Le secrétaire d’État a également appelé les deux chambres du Congrès à « montrer et exprimer clairement leur soutien à Israël » sur une base bipartite dans le contexte du conflit en cours.

« C’est donc quelque chose que nous voulons voir et nous espérons que cela se produira rapidement », a-t-il déclaré.