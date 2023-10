Les États-Unis se tournent vers un pacte de paix à long terme au Moyen-Orient. Étape 1 : Trouver un ambassadeur en Israël

Au milieu de la montagne de problèmes au Moyen-Orient, les États-Unis sont actuellement aux prises avec un défi immédiat, plus modeste : ils n’ont pas d’ambassadeur en Israël.

Le poste diplomatique clé est vacant depuis trois mois, avec un diplomate de carrière diriger temporairement l’ambassade depuis le dernier ambassadeur américain je suis rentré chez moi .

C’est juste un des douzaines des postes d’ambassadeur aux États-Unis au milieu des tactiques de blocage des Républicains.

Aujourd’hui, les parties sont convenues d’accélérer le processus pour combler cette lacune flagrante alors que la violence et le chaos géopolitique se propagent au Moyen-Orient.

Le Sénat américain a tenu une audience mercredi pour examiner la nomination de Jack Lew, la majorité démocrate faisant pression pour une réunion de commission la semaine prochaine pour faire avancer le processus vers un vote final.

Les démocrates ont déclaré que les États-Unis ont besoin de quelqu’un pour remplir plusieurs rôles : diriger le personnel de l’ambassade, soutenir Israël dans sa réponse aux meurtres, gérer les crises humanitaires et, à plus long terme, faire pression en faveur d’accords de paix à plus long terme.

« Je ne saurais trop insister sur l’urgence d’avoir un ambassadeur confirmé sur le terrain », a déclaré Ben Cardin, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, qui dirige le processus.

L’audience a été interrompue à plusieurs reprises par des manifestants accusant les États-Unis d’avoir une politique unilatérale au Moyen-Orient, indifférente aux souffrances des civils palestiniens.

L’ambassadeur choisi par le président Biden en Israël, Jack Lew, a témoigné mercredi devant le Sénat américain. Sa comparution a été interrompue à plusieurs reprises par des manifestants réclamant davantage de soutien américain aux Palestiniens. (Léa Millis/Reuters)

Les manifestants pro-palestiniens font pression sur Biden

Les perturbateurs ont été chassés par la sécurité après avoir scandé des slogans tels que « Nos familles sont en train de mourir. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu maintenant » et « Vous le financez… Génocide à Gaza ».

C’était un avant-goût de la pression croissante exercée sur l’administration Biden par certains progressistes et les Américains musulmans. « En tant qu’Américaine d’origine palestinienne et en tant que personne de confession musulmane, je ne vais pas oublier cela », a déclaré la députée Rashida Tlaib à proximité. manifestation .

C’était un jour où le gouvernement israélien annoncé cela permettrait à la nourriture, à l’eau et aux médicaments d’entrer à Gaza depuis l’Égypte, sous la pression du président américain Joe Biden.

La députée démocrate Rashida Tlaib a déclaré que la position pro-israélienne inconditionnelle de l’administration Biden de son parti ne sera pas pardonné de sitôt. (Léa Millis/Reuters)

Le futur ambassadeur a fait écho à une déclaration faite par Biden lors de son voyage en Israël : après cette guerre, les Israéliens et les Palestiniens ne peuvent pas revenir à leur statu quo et doivent rechercher une paix à long terme.

Tous deux ont évoqué la création d’un État palestinien.

Lors de son audition, Lew a déclaré qu’il pensait qu’il allait travailler sur des initiatives de paix, jusqu’aux événements catastrophiques de ces derniers jours.

Biden et son envoyé renouvellent les discussions sur un État palestinien

« Je prie sincèrement pour que nous revenions bientôt à cette mission », a déclaré Lew, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche et secrétaire américain au Trésor.

« Je crois depuis longtemps que la voie vers un Moyen-Orient stable et à long terme, et vers un Israël démocratique et juif, passe par une solution à deux États. Il faut traiter cette question si l’on veut s’engager sur cette voie. »

Lors d’un voyage à Tel Aviv, Biden a fait pression en faveur d’un couloir humanitaire vers Gaza. Il a également déclaré : « Nous devons continuer à rechercher la paix, nous devons continuer à suivre une voie qui permettra à Israël et au peuple palestinien de vivre en sécurité, dans la dignité et en paix. Pour moi, cela signifie la solution à deux États. » (Miriam Alster/Reuters)

Il a admis que le moment n’était clairement pas venu maintenant, en pleine guerre, avec Israël déchiré par le chagrin et la fureur ailleurs dans la région.

Mais il a ajouté que certains problèmes à long terme devront être résolus une fois que cette crise immédiate sera passée. Outre la solution à deux États, il a mentionné les récents efforts visant à normaliser les relations diplomatiques saoudo-israéliennes.

L’un des objectifs des attaques du Hamas, a-t-il dit, était d’empoisonner ce projet. À la lumière de cela, a-t-il déclaré, les parties aux négociations ont le devoir de ne pas se laisser décourager.

« Mon point de vue est le suivant : pour empêcher une organisation terroriste de gagner, il faut ne pas se laisser terroriser », a-t-il déclaré.

« Vous ne vous enfuyez pas. Vous vous en tenez à ce qui est dans votre intérêt national et vous y travaillez dur. »

Il a commencé l’audience en faisant référence à sa propre éducation juive et à la conviction que les Juifs du monde entier ne peuvent pas se sentir en sécurité sans Israël.

Il a dit qu’il avait grandi en considérant Harry Truman comme un héros ; il a déclaré que l’ancien président n’était pas obligé de reconnaître Israël, ce qu’il a fait 11 minutes après sa fondation en 1948, contre l’avis de ses conseillers à la sécurité nationale.

REGARDER | Biden discute de l’accord d’aide palestinien :

Biden discute d’un accord pour obtenir de l’aide via Rafah Crossing Vidéo en vedetteLe président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes, alors qu’il rentrait d’Israël, qu’il s’était entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a accepté d’effectuer les réparations nécessaires au poste frontière de Rafah dans le but d’acheminer vendredi une première tranche d’aide à Gaza. .

Parler d’un accord de paix est malheureusement hypothétique à l’heure actuelle, déclare un analyste de la région.

« À ce stade ? Au-delà de l’éloignement, j’en ai peur », a déclaré Michael Lynk de l’Université Western de London, en Ontario, ancien rapporteur des Nations Unies pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens.

Une partie du problème, a-t-il expliqué, réside dans le fait que les États-Unis se sont prononcés en faveur d’un État palestinien, mais n’y ont consacré aucune énergie politique pendant des années.

Une mission de stabilisation de l’ONU ?

Cela inclut Biden. Lynk a déclaré que le président parlait d’une solution à deux États, mais sans conviction. Lynk a déploré que les derniers pourparlers de paix israélo-palestiniens significatifs aient eu lieu il y a près de dix ans, sous la direction du secrétaire d’État de l’époque, John Kerry.

La première étape la plus probable, a déclaré Lynk, serait une présence de sécurité de l’ONU dans les territoires palestiniens, comme cela s’est produit au Kosovo, dans les Balkans et au Timor oriental.

Cela permettrait, a-t-il dit, de gagner du temps pour l’émergence d’un nouveau leadership palestinien et pour que la pression internationale s’appuie sur Israël pour qu’il négocie.

Pour illustrer à quel point les deux parties sont actuellement éloignées, il a souligné l’impasse sur des questions plus simples dans les pourparlers de normalisation saoudo-israéliens.

Les Saoudiens auraient recherché la plus grande partie de la Cisjordanie, Zone C actuellement administrée par Israël et parsemée de colonies, transférée sous contrôle palestinien.

Il n’y a aucun appétit israélien pour cela, a déclaré Lynk – et encore moins pour répondre aux demandes palestiniennes comme un État contigu basé sur les frontières d’avant 1967 ; la fin des colonies ; et le contrôle de Jérusalem-Est.

« C’est un anathème pour le cabinet israélien actuel et le gouvernement israélien actuel », a-t-il déclaré.

La confirmation de Lew dans ce rôle est probable ; cela pourrait se produire avec les seuls votes démocrates, puisque son parti détient la majorité au Sénat.

Les Républicains ont cependant exprimé leur scepticisme quant à sa nomination.

Plusieurs ont accusé Lew d’avoir induit ce même comité en erreur en 2015 lorsqu’il avait insisté sur le fait que l’Iran je n’aurais pas accès Financement américain dans le cadre d’un accord nucléaire désormais moribond.

L’ancien secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, a déclaré que s’il devenait ambassadeur en Israël, il souhaite remettre les négociations de paix sur les rails dès que possible. (Léa Millis/Reuters)

Son ministère a effectivement fait essayer et ne parviennent pas à aider l’Iran à convertir ses fonds de manière Banque omanaise via New York, pour 5,7 milliards de dollars américains.

« Nous avons besoin [the position] rempli », a déclaré le plus haut républicain du comité, son ancien président James Risch.

« Le problème que j’ai, c’est qu’il faut que ce soit la bonne personne. J’ai quelques problèmes à cet égard. »