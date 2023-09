Les États-Unis se sont engagés à atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU, mais comme d’autres pays, ils ont du mal à progresser.

Dans une parabole zen, un homme voit un cheval et son cavalier passer au galop. L’homme demande au cavalier où il va, et le cavalier répond : « Je ne sais pas. Demandez au cheval !

Il est facile de se sentir incontrôlable et impuissant face aux nombreux problèmes que connaissent actuellement les Américains. des soins de santé inabordables, pauvreté et changement climatique, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces problèmes sont aggravés par la manière dont les gens, y compris les représentants élus, se bousculent souvent.

La plupart les gens veulent une économie forte, un bien-être social et un environnement sain. Ces objectifs sont interdépendants : une économie forte n’est pas possible sans une société suffisamment paisible pour soutenir les investissements et des marchés qui fonctionnent bien, ou sans une eau et un air suffisamment purs pour soutenir la vie et la productivité. Cette compréhension – selon laquelle le bien-être économique, social et environnemental sont étroitement liés – est la prémisse du développement durable.

En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies adopté à l’unanimité 17 Objectifs de développement durableconnus sous le nom d’ODD, avec 169 objectifs mesurables à atteindre d’ici 2030. Bien que cela ne soit pas juridiquement contraignant, tous les pays, y compris les États-Unis, ont convenu de poursuivre ce programme.

Le monde est désormais à mi-chemin de l’échéance de 2030. Les pays ont réalisé certains progrès, tels que la réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, malgré la pandémie de COVID-19. retarder les progrès sur de nombreuses cibles.

Les 18 et 19 septembre 2023, les pays examineront les progrès mondiaux vers ces objectifs lors d’une réunion aux Nations Unies. C’est une bonne occasion pour les Américains de faire le point sur leurs propres progrès car, à nos yeux, le développement durable est fondamentalement américain.

Environnement, économie et santé étroitement liés

Bien que peu reconnu, le développement durable est au cœur de la politique américaine depuis que le président Richard Nixon a signé le Loi sur la politique nationale de l’environnement promulguée en 1970. La loi stipule que les Américains devraient « utiliser tous les moyens et mesures possibles… pour créer et maintenir des conditions dans lesquelles l’homme [sic] et la nature peut exister dans une harmonie productive et répondre aux exigences sociales, économiques et autres des générations actuelles et futures d’Américains.

Bien qu’il soit tentant, dans le climat politique amer d’aujourd’hui, de considérer cela comme un vœu pieux, les États-Unis ont fait certains progrès en conciliant développement économique et protection de l’environnement.

Le produit intérieur brut, par exemple, a augmenté de 196 % entre 1980 et 2022, tandis que les émissions totales des six polluants atmosphériques non à effet de serre les plus courants, dont le plomb et le dioxyde de soufre, ont chuté de 73 %, selon l’Agence de protection de l’environnement.

La loi de 2022 sur la réduction de l’inflation, une loi majeure en matière de développement durable, vise à accélérer davantage l’utilisation des énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à des crédits d’impôt et d’autres incitations. Goldman Sachs a estimé que la loi stimulerait environ mille milliards de dollars d’investissements dans les énergies renouvelables. La loi a déjà été crédité de la création 170 000 nouveaux emplois et conduisant à plus de 270 projets d’énergie propre nouveaux ou élargis. Cet impact démontre en outre que les objectifs environnementaux peuvent s’aligner sur la croissance économique.

Les objectifs de développement durable de 2015 couvrent un éventail plus large de questions environnementales, sociales et économiques, et il existe des indicateurs pour évaluer les progrès réalisés dans chacun de ces domaines.

Comment va l’Amérique ?

Les États-Unis se classent 39ème sur 166 pays dans le cadre d’un examen réalisé en 2023 sur les efforts nationaux visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable.

Le Réseau de solutions de développement durablequi opère sous les auspices du secrétaire général de l’ONU, constate que l’Amérique est en retard par rapport aux objectifs fixés pour de nombreux objectifs de développement durable qui sont essentiels à la défense, à la compétitivité et à la santé de la nation, comme la réduction de l’obésité, l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance, la protection des droits du travail, la réduction de la mortalité maternelle, la diminution des inégalités et la protection de la biodiversité.

Pour comprendre où les États-Unis échouent, nous avons demandé 26 experts travaillant sur différents domaines du développement durable examiner les progrès de la nation et formuler des recommandations pour les actions futures. Le livre 2023 qui en résulte, Gouverner pour la durabilitéfournit quelque 500 recommandations spécifiques aux États-Unis pour atteindre les objectifs de développement durable.

John Moore/Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/bipUcggrPxnDniF.o0tMMA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/94feff134208d1e2acf0afc8c8746a10″ class= »caas-img »/> John Moore/Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/bipUcggrPxnDniF.o0tMMA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/94feff134208d1e2acf0afc8c8746a10″ class= »caas-img »/> Les résidents ont fait la queue pour une clinique de santé annuelle gratuite à Wise, en Virginie, en 2017. Une organisation à but non lucratif a géré la clinique éphémère annuelle pendant deux décennies jusqu’à ce que l’État élargisse l’éligibilité à Medicaid en 2019, ce qui a aidé davantage de résidents à se permettre des soins de santé locaux. John Moore/Getty Images

La santé et l’accès à des soins de santé de qualité occupent une place importante dans de nombreux objectifs. Les auteurs expliquent dans plusieurs chapitres pourquoi la nation ne peut pas éliminer la pauvreté ou la faim, ou avoir une économie dynamique, l’égalité des sexes ou des progrès en matière d’éducation, sans des soins de santé abordables et largement disponibles. Pourtant, les États-Unis possèdent certains des les coûts des soins de santé les plus élevés au monde. Plusieurs États ont a rejeté les efforts visant à élargir l’éligibilité pour une assurance maladie fédérale Medicaid pour les résidents à faible revenu, laissant de nombreuses personnes sans soins.

De même, les auteurs montrent que la santé humaine, la santé écologique, l’eau potable et la vitalité économique tous nécessitent une politique climatique saine. Un monde qui se réchauffe rapidement pose de nouveaux risques pour la santédécime les écosystèmes, met à rude épreuve les réserves d’eau potable et réduit la productivité économique mondiale.

Une eau propre et abondante est essentielle au bon fonctionnement de l’économie et à un écosystème stable et diversifié. Pourtant, certaines régions des États-Unis il manque toujours d’eau propre ou plomberie intérieure. Cela se produit souvent dans les communautés de couleur et à faibles revenus, et cela peut entraver la prospérité économique et le développement de ces régions.

L’accès facile à des aliments nutritifs est également un besoin fondamental pour soutenir de nombreux objectifs de développement durable, de la réduction de la pauvreté à l’éducation, mais beaucoup trop d’enfants américains compter sur les repas scolaires pour subsistance de base.

Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/6U_jBKrXrOiaLPJUyRhS8A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzOQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/4121d7fecd53923a21f83c685d89bd81″ class= »caas-img »/> Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/6U_jBKrXrOiaLPJUyRhS8A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzOQ–/https://media.zenfs.com/en/the_conversation_us_articles_815/4121d7fecd53923a21f83c685d89bd81″ class= »caas-img »/>

Les objectifs couvrant paix, justice, institutions fortes et partenariats sont nécessaires pour atteindre tous les objectifs. Une société en guerre contre elle-même et sans État de droit ne peut pas soutenir une économie dynamique et diversifiée et une démocratie durable. Cela a été démontré à plusieurs reprises alors que certains pays en développement recul par rapport aux progrès démocratiques et la prospérité à la guerre civile et à la pauvreté. Les pays développés sont soumis aux mêmes forces.

Prendre les rênes

Le développement durable ne consiste évidemment pas à ce que le gouvernement résolve seul les problèmes de la nation. Les entreprises, les universités et autres organisations, ainsi que les particuliers, sont essentiels pour aider le pays à atteindre ses objectifs environnementaux, sanitaires et climatiques, ses pratiques équitables et ses salaires décents.

Le bon endroit pour « prendre les rênes » est là où vous vous trouvez et face aux problèmes ou aux tâches qui vous attendent – ​​au travail et à la maison. Trouvez des moyens plus durables d’utiliser l’eau et l’énergie, par exemple. Regardez ce que notre livre recommande et ce que d’autres font déjà pour atteindre les objectifs de développement durable. Saisissez les opportunités telles que les économies et réduisez les risques, par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Chaque individu peut contribuer à un avenir meilleur.

C’était écrit par: Scott Schang, Université de Wake Forest et John Dernbach, Université Widener.

Les auteurs ne travaillent pas, ne consultent pas, ne détiennent pas d’actions ni ne reçoivent de financement d’une entreprise ou d’une organisation qui bénéficierait de cet article, et n’ont divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.