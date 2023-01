Les États-Unis se rapprochent de l’envoi d’armes blindées en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Après des mois de résistance aux appels de Kyiv pour que les chars fassent face à des forces russes de plus en plus enfouies le long des longs fronts sud et est, les États-Unis et leurs alliés sont maintenant prêts à livrer une variété de véhicules de combat blindés à l’Ukraine. Interrogé mercredi si des véhicules de combat Bradley produits aux États-Unis étaient envisagés pour un transfert vers l’Ukraine, le président Biden a répondu par l’affirmative. Un haut responsable de l’administration a déclaré que les Bradley pourraient être inclus dans un paquet d’armes qui sera annoncé dès cette semaine.

Plus tôt mercredi, la France a annoncé qu’elle fournirait à l’Ukraine un nombre indéterminé de chars légers.

La première fourniture d’armures mobiles occidentales est une autre étape majeure dans la fourniture croissante d’armements avancés aux forces ukrainiennes, y compris l’artillerie lourde et les lance-roquettes de précision à longue portée. Cela survient quelques semaines seulement après que l’administration Biden a annoncé qu’elle fournirait à Kyiv une batterie de missiles Patriot, l’arme de défense aérienne la plus sophistiquée de l’arsenal américain, pour se défendre contre les vagues d’attaques de missiles et de drones russes contre les infrastructures énergétiques et civiles loin du front. la ligne.

Cette ligne, où l’armée ukrainienne est engagée dans une lutte acharnée pour des gains supplémentaires contre les forces terrestres russes, s’étend sur des centaines de kilomètres le long d’un front nord-sud dans la partie orientale du pays. Les responsables américains ont déclaré que les Ukrainiens avaient besoin de la capacité de mener des manœuvres interarmes, avec des véhicules blindés leur permettant d’engager l’ennemi et d’avancer sous le feu.

Les États-Unis estiment qu'”il y aura des combats continus le long de cette ligne … dans un avenir prévisible”, a déclaré un deuxième haut responsable de l’administration, sans s’attendre à ce que les combats ralentissent pendant les mois d’hiver. Au lieu de former uniquement de petites unités pour faire fonctionner des systèmes d’armes spécifiques, les alliés retirent désormais des milliers de soldats ukrainiens des lignes de front pour un entraînement aux manœuvres combinées en Europe.

Mais jusqu’à présent, les alliés de l’Ukraine ont repoussé Kyiv, arguant que l’armure occidentale est trop compliquée sur le plan logistique pour être utile.

L’Allemagne a refusé à plusieurs reprises les demandes ukrainiennes pour ses véhicules de combat d’infanterie Marder et ses chars de combat principaux Leopard 2, en grande partie au motif qu’elle ne voulait pas être la première à fournir de telles armes.

Une grande partie de l’hésitation de l’Occident à envoyer des armements avancés a tourné autour de la réticence à inciter la Russie à intensifier la guerre. Les décisions d’envoyer des systèmes tels que HIMARS, les lance-roquettes de précision américains qui ont été transférés pour la première fois l’été dernier, sont intervenues alors que la situation sur le champ de bataille “évoluait”, a déclaré le deuxième responsable de l’administration.

Comme prévu, chaque avancée dans l’armement de l’Ukraine a amené le président russe Vladimir Poutine à accuser l’OTAN de mener activement une guerre contre la Russie. Mais c’est la brutalité de Moscou, en particulier les attaques contre les civils, qui a rendu l’Occident plus avant-gardiste, contredisent les responsables de l’administration.

« Soyons clairs comme du cristal », a déclaré le deuxième officiel avec colère. “M. Poutine peut prétendre tout ce qu’il veut qu’il s’agit d’une guerre de l’Occident », et il se bat « essentiellement pour [Russia’s] Sécurité. … Nous savons tous que c’est un tas de BS. C’est une guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

“Nous sommes et continuerons de leur fournir le type de systèmes pour se défendre”, a déclaré ce responsable.

La décision d’envoyer des véhicules de combat blindés intervient quelques semaines seulement après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel urgent pour des chars lors d’une visite éclair à Washington à la fin du mois dernier. Mercredi, dans son discours du soir au peuple ukrainien, Zelensky a salué l’annonce française comme « un signal clair à tous nos autres partenaires : il n’y a aucune raison rationnelle pour laquelle l’Ukraine n’a pas encore été approvisionnée en chars de type occidental. … Nous devons mettre un terme à l’agression russe cette année exactement, et ne reporter aucune des capacités défensives qui peuvent accélérer la défaite de l’État terroriste.»

“Les véhicules blindés occidentaux modernes, les chars de type occidental ne sont qu’une de ces capacités clés”, a déclaré Zelensky.

L’administration continue d’exclure l’envoi de chars de combat Abrams encore plus gros, qui pèsent 55 tonnes et reposent sur un moteur à turbine qui consomme du carburant à un rythme drastique, a déclaré le premier responsable, l’un des nombreux qui ont parlé sous couvert d’anonymat de la question sensible. . Ils sont également sujets aux pannes et nécessitent une expertise de maintenance approfondie.

Les chars de combat sont si lourds que le président Trump de l’époque a été dissuadé de les inclure dans la célébration du 4 juillet 2019 à Washington au motif que leurs chenilles en tôle d’acier détruiraient les rues de la ville. Les Abrams sont finalement restés dans une “exposition statique” sur des wagons près d’Anacostia Park, tandis que Trump était flanqué de Bradleys pour son discours du Jour de l’Indépendance.

Le Bradley, bien que techniquement pas un char, offrirait une amélioration significative pour les forces terrestres ukrainiennes. Pesant environ 28 tonnes, il se déplace sur des chenilles semblables à des chars et transporte un équipage de trois personnes pouvant accueillir jusqu’à six soldats supplémentaires à l’intérieur. Les États-Unis possèdent des milliers de véhicules, et l’envoi d’un nombre indéterminé en Ukraine ne réduirait pas les stocks américains.

Nommé d’après le général Omar Bradley, un haut commandant américain pendant la Seconde Guerre mondiale, le Bradley n’a pas la puissance de feu du canon “principal” de 120 mm monté sur un Abrams. Mais il est équipé d’un blindage lourd et d’un éventail d’autres armes, dont un canon à chaîne de 25 mm et une mitrailleuse M240. Il est conçu pour parcourir jusqu’à 35 miles par heure, assez rapidement pour suivre les Abrams dans les unités de combat américaines.

Le projet de la France de fournir des chars légers AMX-10 RC de fabrication française a été annoncé mercredi après un appel téléphonique entre Zelensky et le président français Emmanuel Macron. Il n’était pas immédiatement clair combien de chars seraient livrés, ni quand ils arriveraient.

Les véhicules à roues sont en service dans l’armée française depuis 1981 et sont progressivement mis hors service et remplacés par un système mis à jour. Principalement utilisé pour la reconnaissance et le transport de troupes, son canon de 105 mm est plus petit que celui de nombreux chars, mais le véhicule est considéré comme très agile et maniable.

Mercredi également, la Pologne a signé un accord de 1,4 milliard de dollars pour l’achat d’une deuxième tranche de chars Abrams américains, remplaçant plus de 300 chars et véhicules blindés de transport de troupes de l’ère soviétique envoyés en Ukraine l’été dernier.