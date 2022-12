L’Assemblée générale de l’ONU a adopté la proposition russe, à laquelle le collectif occidental s’est opposé

L’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et le Japon faisaient partie des 50 membres de l’Assemblée générale des Nations unies qui ont voté contre la résolution russe condamnant la glorification du nazisme, rejoignant l’opposition annuelle des États-Unis et de l’Ukraine.

Le vote final jeudi après-midi était de 120 pour, 50 contre et 10 abstentions. En plus des anciennes puissances de l’Axe, d’autres notables “non” les votes comprenaient le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Pologne, la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie et les trois États baltes. La Suisse, la Corée du Sud et la Turquie figuraient parmi les abstentions notables.

Moscou propose la résolution chaque année, exhortant l’ONU à lutter contre la “glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à l’escalade des formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée”.

La résolution appelle les membres de l’ONU à prendre les mesures appropriées pour contrer le révisionnisme historique et la négation des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les États-Unis et l’Ukraine ont voté contre la résolution proposée par la Russie pendant des années. Ils étaient les seuls “non” votes en 2021, tandis que 49 autres se sont abstenus, principalement des alliés de Washington. À cette occasion, l’envoyé américain a déclaré que la résolution était incompatible avec les garanties de liberté d’expression du premier amendement de la Constitution américaine et a accusé Moscou de “récits de désinformation” sur le néonazisme dans les États baltes et en Ukraine.

Expliquant leur opposition après le débat en commission le mois dernier, les États-Unis ont appelé la résolution “pas un effort sérieux pour combattre le nazisme, l’antisémitisme, le racisme ou la xénophobie – qui sont tous odieux et inacceptables”, mais plutôt un « stratagème politique honteux » pour justifier le conflit en Ukraine.