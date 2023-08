Les États-Unis se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine après un match nul sans but avec le Portugal

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – Les États-Unis, deux fois championnes en titre, se sont retrouvées à un pouce de l’élimination de la Coupe du monde féminine, mais le quasi-échec tardif du Portugal a aidé les Américaines à éviter la plus grande surprise de l’histoire du tournoi.

Les Américains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale mardi malgré un match nul 0-0 apathique et sans intérêt contre le Portugal. Les États-Unis n’ont remporté qu’un seul match en groupe pour la première fois de l’histoire du tournoi.

Dans un moment de retenue, les Américaines sont passées à un pouce de l’élimination quand Ana Capeta a failli marquer dans l’arrêt pour le Portugal. Son tir a touché le poteau droit et les Américaines ont conservé le match nul.

Cette égalité a aidé les États-Unis à éviter le plus gros bouleversement de l’histoire du tournoi et était juste suffisante pour garantir que les Américains se qualifient pour les huitièmes de finale. Les États-Unis semblaient au mieux fragiles dans un match que les Américains étaient censés gagner.

Les Américains, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec quatre titres, n’ont jamais été éliminés en phase de groupes de la Coupe du monde.

Le parcours des Américains dépendait également des résultats du match des Pays-Bas contre le Vietnam, disputé simultanément à Dunedin. Avec une victoire décisive 7-0, les Pays-Bas ont devancé les États-Unis de la tête du groupe E.

Les Américains, doubles champions en titre de la Coupe du monde à la recherche d’un troisième titre consécutif sans précédent, sont la deuxième tête de série.

Lynn Williams a eu une chance sur une tête à la 14e minute mais la gardienne portugaise Ines Pereira l’a étouffée. Alors que les États-Unis contrôlaient la possession et avaient les meilleures chances, l’équipe n’a pas pu terminer et le match a été sans but à la pause.

Rose Lavelle a reçu un carton jaune à la 38e minute, sa deuxième de la phase de groupes, et elle ne sera pas disponible pour les huitièmes de finale de l’équipe.

La frustration des fans américains à Eden Park était évidente à la pause, quand il y avait des huées dispersées parmi la foule alors que les équipes se dirigeaient vers le tunnel. Au début de la seconde mi-temps, une alarme incendie s’est déclenchée dans le stade. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un arroseur défectueux.

Les États-Unis ont réussi un coup franc d’un endroit dangereux à la 57e minute, mais la tête d’Alex Morgan a surgi bien au-dessus du but. Elle porta ses mains à son visage avec exaspération.

Megan Rapinoe est entrée en jeu à la 61e minute, mais la meilleure buteuse de la Coupe du monde 2019 n’a pas pu trouver ce but insaisissable.

L’entraîneur américain Vlatko Andonovski a peaufiné sa formation de départ pour le match et a lancé l’attaquant Williams et le milieu de terrain Lavelle pour la première fois dans cette Coupe du monde. Il avait commencé Trinity Rodman à l’attaquant et Savannah DeMelo au milieu de terrain pour les deux premiers matchs de l’équipe.

Lavelle a donné un coup de pouce à l’équipe lorsqu’elle est entrée à la mi-temps contre les Pays-Bas jeudi à Wellington lorsqu’une première mi-temps terne a envoyé les Américaines dans la défaite 1-0 contre les Néerlandaises. Le corner de Lavell contre Lindsey Horan a offert un match nul 1-1 aux Américaines.

Mais l’énergie n’était tout simplement pas là contre le Portugal et les Américains semblaient perdus et désorganisés pendant la majeure partie du match.

Les États-Unis ont perdu pour la dernière fois en phase de groupes contre la Suède lors de la Coupe du monde 2011, mais les Américains se sont tout de même qualifiés pour le match final avant de perdre aux tirs au but face au champion du Japon.

Les Américains n’ont pas eu besoin du troisième et dernier match de la phase de groupes pour connaître leur sort dans le tournoi depuis 2007, quand il y avait une mince chance d’élimination.

Au début du match contre le Portugal, les États-Unis étaient au sommet du groupe E, même aux points avec les Pays-Bas, mais avec un avantage sur le différentiel de buts.

Les États-Unis avaient remporté tous les 10 matches précédents contre le Portugal. Les Portugais n’ont jamais marqué contre les Américains.

Forts de leur victoire décisive sur le Vietnam, les Pays-Bas se rendent à Sydney pour affronter l’équipe classée deuxième du groupe G, qui comprend la Suède, l’Afrique du Sud, l’Italie et l’Argentine. Les États-Unis affrontent la meilleure équipe du groupe.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/fifa-womens-world-cup

Anne M. Peterson, Associated Press