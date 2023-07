Les États-Unis se qualifient pour les demi-finales de la Gold Cup, évinçant le Canada aux tirs au but

Doug McIntyre Journaliste de football

Le gardien américain Matt Turner a effectué deux arrêts lors d’une séance de tirs au but contre le Canada à la suite d’un match nul 2-2 palpitant alors que les hôtes se qualifiaient pour les demi-finales de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 dimanche à Cincinnati.

L’USMNT affrontera le Panama mercredi prochain (19h30 HE sur FS1 et l’application FOX Sports) à San Diego.

Voici trois plats à emporter après le match de dimanche.

Faits saillants de l’USMNT contre le Canada

L’USMNT fait preuve de caractère dans sa victoire

Après 88 minutes sans but, les Américains pensaient avoir remporté le match sur un joli but du remplaçant en seconde période et de l’attaquant du FC Cincinnati Brandon Vázquez. Mais le Canada a égalisé quelques minutes plus tard sur un penalty de Steven Vitória, et les visiteurs semblaient destinés à avancer dans le temps supplémentaire lorsque Jacob Shaffelburg les a menés 2-1 avec seulement sept minutes sur les 30 supplémentaires restantes.

Les États-Unis semblaient morts et enterrés à ce moment-là. Mais l’équipe locale avait eu le dessus sur le jeu toute la soirée, devançant le Canada 21-5 (8-2 cadré) à la fin, et cette pression incessante a porté ses fruits lorsque le défenseur des Reds Scott Kennedy a par inadvertance dévié le ballon dans son propre filet juste une minute plus tard pour mettre en place le bris d’égalité au coup de pied.

Le coûteux but contre son camp du Canada égalise le score contre l’USMNT en prolongation

Turner, le seul partant de l’équipe de la Coupe du monde 2022 de l’USMNT sur cette liste de la Gold Cup, n’était pas sur le point de gâcher son opportunité de jouer le héros.

« J’ai vraiment fait confiance à mon instinct », a déclaré Turner à FOX Sports après le match, ajoutant que les tireurs canadiens sur lesquels il avait fait ses devoirs avaient été remplacés avant le début du défi des compétences. « Généralement, quand je fais ça, j’ai beaucoup plus de succès. »

Le premier des deux arrêts en fusillade de Turner est survenu contre Vitória, dont l’essai réussi de 12 mètres dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps a envoyé le concours à la session supplémentaire. La foule extrêmement pro-américaine du TQL Stadium s’est tue lorsque le héros local Vázquez a lancé le prochain effort des États-Unis au-dessus de la barre transversale, mais Turner a repris l’avantage et la confiance des supporters en arrêtant également le prochain botteur.

Les hôtes ont froidement enterré leurs trois prochaines tentatives.

« Il a vraiment donné à tout le groupe un sentiment de calme pour aller exécuter », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des États-Unis, BJ Callaghan.

Et ce n’était pas seulement Turner. Un soir où les États-Unis en infériorité numérique n’ont pas particulièrement bien joué et auraient facilement pu perdre, ils ont trouvé un moyen d’avancer. L’équipe de Callaghan devra jouer mieux – bien mieux – pour atteindre l’objectif ultime des Américains de répéter en tant que champions de la Gold Cup. Quoi qu’il en soit, le combat qu’ils ont montré alors que tout semblait perdu dimanche servira sûrement bien ces joueurs pour le reste du tournoi – et au-delà.

Quel match

Enfin, de toute façon. Il a fallu une éternité aux États-Unis pour se lancer dans celui-ci, donnant au Canada la chance de progresser lentement mais sûrement dans le jeu au fil du temps.

« Pour nous, je pensais que c’était un démarrage lent », a déclaré Callaghan. « Je pensais que toute la première mi-temps manquait de rythme, de tempo et de contrôle. »

Cela était dû en partie au dur tacle et au match physique qui se jouait. Et lorsque les équipes se sont réunies pour échanger des bousculades avant de finalement quitter le terrain à la pause, il était clair que 45 dernières minutes épicées (ou plus) étaient en magasin.

Quel que soit le manque de qualité de la seconde mi-temps, il a été compensé par le drame, alors que deux des quatre participants à la Coupe du monde 2022 de la CONCACAF ont échangé des coups et des quasi-accidents avant que Vázquez ne renvoie à la maison ce qui semblait être un vainqueur de livre de contes.

Que trois autres buts soient marqués avant même que le match n’atteigne les tirs au but montre à quel point celui-ci était fou. Accordez également beaucoup de crédit au Canada. Les Reds n’avaient pas été bons du tout en phase de groupes, et il y avait le sentiment qu’avec les deux rivaux manquant leurs têtes d’affiche, la profondeur des États-Unis gagnerait la journée avec une relative facilité. Il l’a fait à la fin, mais seulement par la marge la plus mince possible. Ne vous méprenez pas : alors que les États-Unis les ont battus dans deux tournois au cours des trois dernières semaines, les Canadiens sont un adversaire de taille et un qui est là pour rester.

L’USMNT a dépassé le Canada par tirs au but pour passer aux demi-finales de la Gold Cup

Le Panama délicat vous attend

Que ce soit la performance américaine la plus inspirante ou non (et ce ne l’était pas) signifie peu maintenant. Les Américains doivent rapidement récupérer et se préparer pour les Panaméens, qui ont facilement dépêché l’invité du Qatar samedi et bénéficieront également d’une journée de repos supplémentaire.

« C’est une très bonne équipe. Nous les connaissons bien, nous les avons beaucoup affrontés », a déclaré Callaghan. « Ils ont montré qu’ils avaient de la profondeur, alors nous nous attendons à un match vraiment compétitif contre une équipe bien organisée et à haute intensité. Nous allons devoir être à notre meilleur. »

Après avoir profité d’une semaine complète de repos entre la fin de la phase de groupes et le quart de finale de dimanche, les Américains n’ont que trois jours pour récupérer avant d’affronter Los Canaleros.

« Nous avons un délai d’exécution rapide [but] nous sommes une équipe profonde », a déclaré Turner. « Cela ne devrait pas être un problème de tourner nos jambes à San Diego. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

