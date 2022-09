Les États-Unis se prononcent sur les allégations de “sabotage” sur le Nord Stream russe

Le secrétaire d’État Antony Blinken déclare que les premiers rapports font état d’un sabotage ou d’une attaque contre les gazoducs

Commentant les informations selon lesquelles les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été désactivés par des sabotages ou des attaques délibérées, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’une telle attaque était “dans l’intérêt de personne.” Il a toutefois ajouté que la situation actuelle représente une opportunité pour l’Europe.

“Les fuites font l’objet d’une enquête. Il existe des rapports initiaux indiquant que cela pourrait être le résultat d’une attaque ou d’une sorte de sabotage, mais ce sont des rapports initiaux et nous ne les avons pas encore confirmés. Mais si c’est confirmé, ce n’est clairement dans l’intérêt de personne. Blinken a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Subrahmanyam Jaishankar, en visite à Washington.

Suite à la question, Blinken a déclaré que la priorité des États-Unis était d’imposer un plafond de prix sur les exportations de pétrole russe et “surtension” fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe. Les États-Unis sont devenus cette année le premier exportateur mondial de GNL, en partie à cause de l’embargo contre la Russie imposé par Washington et ses alliés.

Alors qu’il y a “Des défis clairs dans les mois à venir” en termes d’approvisionnement énergétique de l’Europe, “il y a aussi une opportunité très importante de faire deux choses,” fit remarquer Blinken. La première est de “enfin mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe” et la seconde est de « accélérer la transition vers les énergies renouvelables » pour que l’Occident puisse s’attaquer au “défi climatique”.

Les deux gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne sous la mer Noire, ont perdu de la pression lundi. Les autorités danoises ont découvert une fuite de gaz massive près de l’île de Bornholm et ont fermé la zone à la navigation. Berlin a enquêté sur l’incident comme une attaque délibérée, soit par les forces pro-ukrainiennes, soit comme un “faux drapeau” de la Russie, ont rapporté les médias allemands, citant des responsables gouvernementaux anonymes.

La Russie est “très concerné” sur la situation et a appelé à une enquête immédiate, a annoncé mardi le Kremlin. L’opérateur de Nord Stream a déclaré que trois conduites de gaz sous-marines avaient souffert “sans précédent” dommages, ajoutant qu’il était impossible d’estimer quand le service pourrait être rétabli.

Nord Stream 1 était en service depuis 2011, mais fonctionne sous un régime réduit depuis fin août, la Russie invoquant des difficultés techniques causées par les sanctions occidentales.

Nord Stream 2 a été achevé en septembre 2021 et entièrement pressurisé, mais Berlin a gelé sa certification en février, avant l’opération militaire russe en Ukraine. La perte de pression est intervenue au milieu des protestations croissantes en Allemagne, exigeant le déblocage du pipeline pour faire face à l’aggravation de la crise énergétique.