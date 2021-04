Les États-Unis se préparent à d’éventuelles attaques des talibans alors que le retrait des troupes d’Afghanistan commence dans un état de bombardements meurtriers.

Le commandant des forces étrangères en Afghanistan, le général de l’armée américaine Scott Miller, a annoncé que le retrait des forces étrangères avait commencé dimanche.

Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan a commencé dimanche Crédit: Reuters

Le président Joe Biden a déclaré que toutes les troupes auraient quitté le pays d’ici septembre Crédit: AP

Des bases et du matériel militaires sont également remis aux forces afghanes.

Miller a déclaré qu’il agissait sur les ordres du président Joe Biden.

« J’ai maintenant un ensemble d’ordres », a déclaré Miller lors d’une conférence de presse au quartier général de l’armée américaine à Kaboul dimanche.

« Nous procéderons à un retrait ordonné d’Afghanistan et cela signifie la transition des bases et du matériel aux forces de sécurité afghanes. »

Le général de l’armée américaine Scott Miller supervise le retrait Crédit: AP

Cependant, il a ajouté que les forces étrangères auront toujours «les moyens et la capacité militaires de se protéger pleinement pendant la rétrogradation en cours et soutiendront les forces de sécurité afghanes.

« J’ai eu l’occasion de parler à des membres talibans avec la Commission politique des talibans, et je leur ai dit qu’un retour à la violence, un effort pour forcer une décision militaire, serait une tragédie pour l’Afghanistan et le peuple afghan », a déclaré Miller a continué.

Biden avait promis de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis après avoir déclaré qu’elle n’était plus alignée sur les priorités américaines.

Le président a repoussé la date à laquelle toutes les troupes se seraient retirées d’Afghanistan au 11 septembre, le 20e anniversaire de l’attaque terroriste qui a déclenché la guerre.

L’ancien président Donald Trump avait précédemment visé ce mois de mai.

Actuellement, environ 2 500 soldats américains opèrent toujours dans le pays.

D’autres alliés américains ont 7 000 soldats supplémentaires en Afghanistan sous les auspices de l’OTAN.

Ils partent également sur le même calendrier que les forces américaines.

Les forces afghanes manifestent en avril. Toutes les bases militaires seront remises à leurs troupes Crédit: EPA

La décision actuelle de déplacer des troupes a été contrecarrée alors que les attaques des talibans s’intensifiaient dans la région.

Au cours des 11 derniers jours, les talibans ont mené 62 attentats à la bombe et six attentats suicides, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Les attentats à la bombe ont tué 63 civils et blessé 180 autres, selon TOLO News, une agence de presse basée en Afghanistan.

Les talibans ont dirigé l’Afghanistan entre 1996 et 2001 jusqu’à ce qu’ils soient renversés par les forces américaines.

Depuis, ils ont mené une insurrection continue et ont reconquis un certain territoire.

Reuters rapporte que des experts en sécurité ont affirmé qu’il est peu probable que les talibans autorisent les forces américaines à quitter pacifiquement le pays.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que c’était une « grave erreur » de retirer ses troupes avant que les talibans ne soient complètement vaincus, rapporte Fox News.

«Les dirigeants des deux parties, dont moi, ont émis des critiques lorsque l’administration précédente a lancé le concept d’un retrait imprudent de la Syrie et de l’Afghanistan», a déclaré McConnell, notant l’échéance précoce de Trump.

GEORGE BUSH EXHORTE LA PRÉCAUTION

L’ancien président George Bush a également appelé à la prudence.

Il a déclaré qu’il espérait que le retrait ne créera pas pour les talibans des opportunités que les États-Unis regretteront, selon Fox.

La guerre afghane a commencé sous l’administration Bush à la suite de l’attaque terroriste du 11 septembre.

« Ma première réaction a été, wow, ces filles vont avoir de vrais problèmes avec les talibans », a déclaré Bush.

«De nombreux progrès ont été réalisés et je suis donc profondément préoccupé par le sort des femmes et des filles dans ce pays.

« Je pense que l’administration espère que les filles iront bien grâce à la diplomatie », a-t-il ajouté.

« Nous allons le découvrir. Tout ce que je sais, ce sont les talibans, quand ils ont pris la fuite, ils ont été brutaux. »

Le président américain Donald Trump prononce une allocution aux troupes américaines lors d’une visite inopinée à la base aérienne de Bagram, en Afghanistan, en 2018 Crédit: Reuters

Biden, cependant, a insisté sur le fait que le moment était venu, affirmant qu’il avait consulté des experts, le Congrès et des alliés sur le retrait.

« Je suis maintenant le quatrième président américain à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan. Deux républicains. Deux démocrates », a déclaré Biden.

« Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième. »

Malgré l’insistance de Biden, les États-Unis placent plus de puissance de feu au Moyen-Orient et en Asie alors que les troupes sont retirées, selon Voice of America.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé vendredi que le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower resterait dans la région pendant un «certain temps».

Deux B-52 de l’US Air Force sont déjà en place et des bombardiers à longue portée sont envoyés dans la région.

« Nous voulons en faire un retrait sûr, ordonné et délibéré », a déclaré l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby.

« Cela signifie donner au commandant sur le terrain … des options pour s’assurer que nos forces et nos troupes et celles de nos alliés sont protégées au fur et à mesure de leur départ. »