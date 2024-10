Les États-Unis se préparent à une tempête « impossible à survivre » — RT World News

L’ouragan Milton de catégorie 5 devrait toucher terre en Floride mercredi soir.

Plus d’un million de personnes en Floride ont été priées d’évacuer avant l’ouragan Milton, une tempête de catégorie 5 présentée comme potentiellement la pire tempête depuis plus d’un siècle.

Milton a surpris les météorologues, passant d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 en seulement deux jours. Il devrait toucher terre près de Tampa mercredi soir.

« Cela pourrait être la pire tempête qui ait frappé la Floride depuis plus d’un siècle ». Le président américain Joe Biden a déclaré mardi aux journalistes.

Le gouverneur Ron DeSantis a exhorté les Floridiens à prendre la tempête au sérieux, avertissant que le temps presse pour une évacuation en toute sécurité.

« Si vous voulez sortir, sortez maintenant » dit-il. « Presque partout sur la côte ouest de la Floride pourrait subir une onde de tempête majeure. »

Milton est « pas viable » Liz Alpert, maire de Sarasota, a déclaré à NBC News. « Vous devez évacuer. »

Certaines parties de la Floride sont toujours aux prises avec les ravages causés par l’ouragan Helene il y a moins de deux semaines. La tempête de catégorie 4 a touché terre dans la région de Big Bend, près de la capitale de l’État de Tallahassee, avant de provoquer d’importantes inondations plus à l’intérieur des terres, en Géorgie et dans les Carolines.

Milton est une tempête beaucoup plus violente, avec des rafales de vent dépassant 320 km/h et un nombre sans précédent de vents. « événements éclair » selon les météorologues.















Les habitants ne sont pas les seuls à fuir vers le nord et le sud de l’État. L’Aquarium de Floride à Tampa a déplacé ses pingouins, serpents, lézards, alligators, tortues, crapauds et crabes vers des terrains plus élevés afin qu’ils soient à l’abri des inondations. Pendant ce temps, le bureau d’État des services correctionnels a évacué 4 636 détenus des prisons et des prisons sur le passage de la tempête.

Les parcs à thème Walt Disney World et Universal Studios ont tous deux annoncé leur fermeture avant la tempête, car leur trajectoire prévue le mènerait au-dessus d’Orlando.

Plus de 1 500 vols à destination et en provenance de la Floride prévus mercredi ont déjà été annulés. L’aéroport international de Tampa a fermé ses portes mardi, tandis qu’Orlando International a annoncé qu’il cesserait ses activités mercredi matin.