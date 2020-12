Une tempête de neige majeure s’est abattue sur le nord-est des États-Unis, quelques jours à peine après le début d’une campagne de vaccination contre le coronavirus dans le pays, et au milieu d’une augmentation continue des cas.

La neige tombait du nord de la Virginie à certaines parties de la Nouvelle-Angleterre mercredi, se poursuivant jusqu’à jeudi, avec une prévision de jusqu’à 2 pieds (0,6 mètre) de neige à certains endroits.

Le service météorologique national américain a déclaré mercredi que la tempête « était sur le point d’apporter une surabondance de dangers du centre de l’Atlantique au nord-est ».

Ces dangers comprennent la pluie verglaçante et la glace au milieu de l’Atlantique, de fortes chutes de neige dans la région de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre, des vents forts et des inondations côtières, et peut-être même des orages violents et des tornades dans les Outer Banks de Caroline du Nord.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la tempête perturbe la distribution des vaccins, qui a commencé lundi pour les travailleurs de la santé de première ligne.

Le besoin de vaccins a incité le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, à épargner les camions de livraison de vaccins d’une suspension du trafic commercial liée à la tempête sur certaines autoroutes.

L’État prévoyait plus de deux douzaines de livraisons de vaccins dans un ou deux jours.

Les plus fortes chutes de neige étaient attendues dans le centre de la Pennsylvanie, où les prévisionnistes de la capitale de l’État d’Harrisburg ont déclaré qu’un record vieux de six décennies pour une chute de neige en décembre pourrait potentiellement être battu.

Le service météorologique national a rapporté que certaines parties du comté de Center avaient été touchées par jusqu’à 33 centimètres de neige mercredi soir.

Un accident dans l’État a tué deux personnes et impliqué des dizaines de véhicules sur une autoroute principale mercredi après-midi, a déclaré la police, tout en rappelant de ne voyager que si « absolument nécessaire ».