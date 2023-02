Les États-Unis se préparent à un renforcement militaire près de la Chine – RT World News

Washington et les Philippines ont annoncé leur intention de créer quatre autres bases américaines dans le pays d’Asie du Sud-Est

L’armée américaine sera déployée dans quatre nouvelles bases en “domaines stratégiques” des Philippines, ont annoncé jeudi les deux pays. L’accord a été conclu lors de la visite en cours du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui a rencontré le président philippin Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr à Manille.

Les deux nations sont prêtes à « accélérer la mise en œuvre complète » de l’accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA), un cadre réglementant le déploiement de troupes américaines aux Philippines, qui figure parmi les accords de Washington “Majeur” Alliés non-OTAN.

“Les États-Unis ont alloué plus de 82 millions de dollars aux investissements dans les infrastructures des cinq sites existants dans le cadre de l’EDCA, et sont fiers que ces investissements soutiennent la croissance économique et la création d’emplois dans les communautés locales des Philippines”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Outre la poursuite du développement des bases existantes, l’armée américaine sera déployée sur quatre nouveaux sites dans des régions non précisées “zones stratégiques du pays”.

“Les États-Unis et les Philippines se sont engagés à agir rapidement en acceptant les plans et les investissements nécessaires pour les sites EDCA nouveaux et existants. L’alliance philippine-américaine a résisté à l’épreuve du temps et reste à toute épreuve. Nous attendons avec impatience les opportunités que ces nouveaux sites créeront pour étendre notre coopération ensemble », a ajouté le Pentagone.















Cette décision intervient au milieu des tensions croissantes dans la région, notamment autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale, une voie navigable très fréquentée sujette à des revendications maritimes et territoriales qui se chevauchent de plusieurs nations, dont la Chine. Les Philippines, ancienne colonie américaine et alliée de longue date de Washington, entretiennent des liens économiques étroits avec Pékin.

La Chine a déjà condamné le plan américano-philippin, accusant Washington d’attiser davantage les tensions. L’ambassade de Chine aux Philippines a exprimé l’espoir que Manille serait “vigilant et résiste à l’exploitation.”

« Les États-Unis, par intérêt personnel et par leur mentalité de jeu à somme nulle, continuent de renforcer leur posture militaire dans cette région. Ses actions aggravent les tensions régionales et sapent la paix et la stabilité régionales », a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

“De telles mesures contredisent l’aspiration commune des pays de la région à rechercher la paix, la coopération et le développement, et vont à l’encontre de l’aspiration commune du peuple philippin à poursuivre une reprise économique saine et une vie meilleure en coopération avec la Chine”, il a ajouté.