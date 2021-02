M. Blinken a déclaré que la désignation terroriste menaçait au contraire d’aggraver la pire crise humanitaire du monde en refusant aux civils de la nourriture, du carburant et d’autres produits de base, étant donné son effet dissuasif sur les importateurs qui auraient dû faire face à des sanctions pénales si les marchandises tombaient entre les mains des Houthis. La majeure partie de la nourriture au Yémen est importée et les Houthis contrôlent les ports stratégiques ainsi que la capitale du pays, Sana.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré que la désignation serait officiellement révoquée mardi, en «reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen». C’était imposée le 19 janvier , la veille du départ du président Donald J.Trump, dans une ultime tentative de couper le financement, les armes et autres soutiens à la lutte par procuration de l’Iran contre un gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite dans une guerre civile de six ans.

Il a déclaré que les États-Unis «restent clairs» sur les menaces et la violence du mouvement rebelle, y compris ses attaques contre des alliés américains, l’enlèvement de citoyens américains, le détournement de l’aide humanitaire et la répression des civils yéménites.

Dans une déclaration de vendredi, M. Blinken a déclaré que l’Iran était impliqué dans «nombre» des menaces que les Houthis font peser sur les voisins du Yémen au Moyen-Orient, et il s’est engagé à «rester déterminé à aider les partenaires américains dans le golfe à se défendre. . » Il a appelé le ministre saoudien des Affaires étrangères à deux reprises au cours de la semaine dernière et a envoyé le nouvel envoyé spécial américain pour la politique au Yémen , Timothy A. Lenderking, à Riyad, la capitale saoudienne, pour des réunions .

Le même jour, Mike Pompeo, qui a délivré la désignation de secrétaire d’État de M. Trump, a déclaré sur Twitter un message qui le révoquait était « un cadeau aux Iraniens et permettra aux Houthis de continuer à fomenter la terreur dans le monde. »

«Les actions et l’intransigeance des Houthis prolongent ce conflit et entraînent de graves coûts humanitaires», a déclaré M. Blinken, appelant à une résolution politique et pacifique de la guerre comme «le seul moyen de mettre fin durablement à la crise humanitaire qui frappe le peuple yéménite».

Environ 80 pour cent de la population du Yémen, soit 30 millions d’habitants, vivent dans des zones sous contrôle houthi. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré en novembre que le Yémen était «en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies».