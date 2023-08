Les États-Unis se préparent à évacuer le Niger

Washington s’est abstenu de qualifier le changement de gouvernement de « coup d’État », ce qui l’obligerait à rompre les liens militaires

Les États-Unis sont sur le point d’évacuer deux bases de drones au Niger par mesure de précaution sous le nouveau gouvernement militaire, a déclaré vendredi à la presse le général de l’armée de l’air James Hecker à Washington.

Le Pentagone explore les régions sahéliennes et sahariennes d’Afrique du Nord à la recherche d’alliés »avec qui nous pourrions peut-être nous associer, puis déplacer nos actifs là-bas», a révélé Hecker, tout en refusant de nommer des pays spécifiques. « [We] savoir où nous aimerions que la base soit, mais plus cela va être diplomatique, » il a dit.

Hecker a précisé que Washington n’avait pas pris de décision finale sur l’opportunité de classer le renversement du président du palais nigérien Mohamed Bazoum le mois dernier comme un coup d’État – une décision qui l’obligerait à rompre la plupart des liens militaires et de sécurité que les deux nations partagent.

Prendre cette décision pourrait prendre «semaines ou beaucoup plus», a expliqué Hecker, reconnaissant que quitter le Niger «aura évidemment un effet» sur le travail de renseignement et de contre-terrorisme américain, que la sortie ait eu lieu parce que l’administration Biden avait rejeté la coopération avec le gouvernement militaire du général formé par les États-Unis Abdourahamane Tchiani ou parce que ce gouvernement les avait expulsés.

La planification d’évacuation de l’armée impliquait des scénarios dans lesquels les Américains devaient partir à la hâte, ne prenant que ce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de laisser derrière eux, et des versions plus tranquilles – « mais bien sûr, ce que nous espérons, c’est que nous ayons une solution diplomatique pacifique à cela et que nous n’ayons pas à partir», a conclu le général américain.

Avant la prise de contrôle, les États-Unis et la France avaient respectivement 1 000 et 1 500 soldats stationnés au Niger, avec plusieurs bases militaires à Niamey et dans la ville méridionale d’Agadez, entre autres. Les États-Unis espèrent probablement éviter une répétition de leur départ désastreux d’Afghanistan, qui a laissé des millions de dollars d’équipement militaire et des centaines de collaborateurs afghans entre les mains des talibans.

Les voisins du Niger au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont annoncé mercredi qu’ils convoquaient une «Force en attente» pour rétablir Bazoum au pouvoir, donnant suite à leur menace d’intervenir militairement si Bazoum n’était pas rétabli dans un délai qui est passé. Les membres de la CEDEAO, le Burkina Faso et le Mali, ont déjà averti qu’ils considéreraient toute intervention militaire sur le Niger comme une déclaration de guerre contre eux-mêmes.

Le gouvernement militaire du Niger, qui a commencé à recruter des volontaires pour résister à toute éventuelle invasion, aurait averti que Bazoum serait tué en cas d’invasion, selon des responsables occidentaux. L’Union africaine a refusé d’approuver les plans de la CEDEAO, bien que la France soutienne l’invasion de son ancienne propriété coloniale et que les États-Unis aient refusé d’exclure de la soutenir.