WASHINGTON – La précipitation de l’administration Trump pour déclarer les rebelles houthis au Yémen comme une organisation terroriste laisse les travailleurs humanitaires et les importateurs commerciaux vulnérables à des sanctions pénales, ont déclaré lundi des responsables, au risque de futures expéditions de nourriture, de fournitures médicales et d’autres formes d’assistance au pays appauvri. Le secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a annoncé la désignation du terrorisme dimanche soir, a déclaré que les responsables «prévoyaient de mettre en place des mesures» pour garantir la poursuite de l’aide. Mais cela n’a pas assuré un certain nombre de législateurs, de diplomates et de groupes d’aide qui ont accusé l’administration de s’être précipitée pour publier la politique avant que le président Trump ne quitte ses fonctions la semaine prochaine, et ont déclaré que des protections juridiques claires auraient dû être adoptées parallèlement à la désignation de terrorisme empêcher un autre obstacle à l’aide à l’un des États les plus pauvres du monde. La désignation de terrorisme «rend plus difficile la fourniture d’une assistance vitale dans un pays qui connaît déjà la pire crise humanitaire au monde», a déclaré le représentant Gregory W. Meeks, un démocrate de New York qui est président de la commission des affaires étrangères de la Chambre.

«Les gens souffriront et mourront, et ces décès sont tout à fait évitables», a déclaré M. Meeks. La désignation de terrorisme, que le secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncée dimanche soir et prend effet le 19 janvier, impose de nouvelles sanctions économiques et de voyage aux rebelles houthis qui ont renversé le gouvernement yéménite il y a six ans et mènent une guerre contre l’Arabie saoudite depuis 2015. Il vise en grande partie à entraver l’Iran, le principal bienfaiteur des Houthis, en décourageant les armes, les fournitures et tout autre soutien que Téhéran a envoyé au mouvement rebelle dans le cadre d’une guerre par procuration au Moyen-Orient. M. Pompeo a déclaré que l’action visait «à faire progresser les efforts pour parvenir à un Yémen pacifique, souverain et uni, à la fois exempt d’ingérence iranienne et en paix avec ses voisins». Il a également noté que la désignation limiterait l’aide aux Yéménites désespérés, mais a déclaré que si les Houthis «ne se comportaient pas comme une organisation terroriste, nous ne les désignerions pas». Cela n’a guère rassuré les travailleurs humanitaires et autres importateurs commerciaux qui ont demandé des éclaircissements sur des normes de responsabilité apparemment contradictoires.

« Il est difficile d’imaginer que dans les derniers jours de l’administration Trump, un éclair va les frapper et ils vont soudainement comprendre à quel point ces désignations ne doivent pas faire de ravages sur les civils du Yémen », a déclaré Scott Paul, responsable de la politique humanitaire d’Oxfam America. «Nous ne pouvons pas compter sur cela.» Les assistants du Congrès ont exprimé des préoccupations similaires après avoir été informés lundi par des responsables du département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international. Les Houthis, qui s’appellent eux-mêmes Ansar Allah, ou les partisans de Dieu, sont le gouvernement de facto dans une partie du territoire où vit la majorité de la population du Yémen, y compris la capitale, Sana, et le plus grand port du pays. L’Arabie saoudite et un certain nombre d’alliés arabes, qui ont poussé à la désignation du terrorisme, n’ont pas réussi à restaurer le gouvernement internationalement reconnu alors que la guerre au Yémen s’est installée dans un bourbier, donnant naissance à ce que les responsables des Nations Unies ont appelé la pire crise humanitaire au monde. Des millions de Yéménites dépendent des institutions gouvernementales contrôlées par les Houthis pour recevoir les produits de base. Les navires apportant de la nourriture doivent payer les frais de port dans un port contrôlé par les Houthis, et les organisations caritatives occidentales soutiennent les enseignants et les travailleurs de la santé qui travaillent pour des administrations contrôlées par les Houthis, qu’ils soutiennent le groupe ou non. M. Pompeo a évoqué l’attaque du 30 décembre contre l’aéroport civil de la ville yéménite d’Aden, tuant 27 personnes, comme preuve de la capacité terroriste des Houthis. Personne n’a revendiqué la responsabilité de cette attaque, et Al-Qaïda et l’État islamique sont tous deux actifs dans la région. De nombreux analystes croient les Houthis ne représentent pas une menace directe pour les États-Unis et ont exprimé leur scepticisme quant au fait que les sanctions feraient pression sur les Houthis pour qu’ils négocient la fin de la guerre. Les États-Unis ont soutenu l’effort saoudien dans la guerre, qui a tué des milliers de civils au Yémen.