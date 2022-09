SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – L’ambassade des États-Unis à Sarajevo a qualifié jeudi les affirmations du dirigeant serbe de Bosnie selon lesquelles ses services de sécurité écoutaient l’ambassadeur américain à Sarajevo de “fanfarons” et a ajouté que sa politique séparatiste “jouait” avec l’avenir de l’entité serbe dans l’État des Balkans.

Milorad Dodik, membre de la présidence tripartite bosniaque, a affirmé lors d’un rassemblement pré-électoral mercredi que l’agence d’espionnage des Serbes de Bosnie était désormais capable d’écouter les conversations de l’ambassadeur américain Michael Murphy et de son équipe.

“Nous les écoutons aussi maintenant, ce ne sont pas seulement eux qui nous écoutent”, a déclaré Dodik à ses partisans. “Je sais de quoi ils parlent.”

Il a dit que ce n’était pas possible de le faire il y a quelques années à peine.

“Ce que nous disons en privé est le même que ce que nous disons en public – les États-Unis restent attachés à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et au caractère multiethnique de la Bosnie-Herzégovine et nous répondrons à toute activité déstabilisatrice et anti-Dayton”, a déclaré l’ambassade des États-Unis. tweeté, faisant référence à un accord de paix conclu en 1995 à Dayton, Ohio, entre les Bosniaques, les Serbes et les Croates qui a mis fin à une guerre qui a fait au moins 100 000 morts et des millions de sans-abri.

Bien que l’accord de paix ait mis fin à l’effusion de sang, il a laissé la Bosnie profondément divisée entre la fédération bosno-croate et l’entité serbe appelée Republika Srpska. Dodik s’est ouvertement efforcé de séparer l’entité serbe de la Bosnie et de la joindre à la Serbie voisine.

« Toutes les fanfaronnades de M. Dodik ne peuvent pas changer le fait fondamental que la RS n’est pas un État. C’est l’une des deux entités de BiH », indique le tweet de l’ambassade. “Sa poursuite d’une” Srpska indépendante en BIH “ne protège pas la RS ou ses résidents, c’est jouer avec leur avenir.”

Dodik, connu pour sa position résolument pro-russe, est sous le coup de sanctions financières et de voyage américaines depuis janvier après que l’administration Biden l’a accusé d'”activités de corruption” qui menacent de déstabiliser la région.

Selon les médias bosniaques, Dodik fait partie des politiciens de plus de deux douzaines de pays qui, depuis 2014, ont été payés par la Russie en échange de l’exercice d’une influence pro-Kremlin. Selon une étude récemment déclassifiée des agences de renseignement américaines, la Russie a dépensé au moins 300 millions de dollars pour influencer à la fois la politique et la politique dans ces États.

Il y a des craintes en Occident que la Russie – par le biais des Serbes de Bosnie et de son allié des Balkans, la Serbie – travaille à déstabiliser la Bosnie pour détourner au moins une partie de l’attention mondiale de sa guerre contre l’Ukraine.

