Les États-Unis se montrent plus passifs que d’habitude au Moyen-Orient, craignant d’aggraver la situation

WASHINGTON — L’administration Biden adopte une approche plus passive que d’habitude au cours d’une semaine dramatique escalade entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban, les hauts responsables américains se retenant d’engager une diplomatie de crise ouverte de peur d’aggraver la situation.

La restriction publique fait suite aux explosions des bombes du groupe militant téléavertisseurs et talkies-walkies et un Ciblage des frappes aériennes israéliennes un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth, qui menace de déclencher une guerre totale entre Israël et ses ennemis au Moyen-Orient et de ruiner les négociations déjà chancelantes pour un cessez-le-feu à Beyrouth. Le conflit du Hamas à Gaza.

L’escalade s’est produite alors même que deux responsables de l’administration Biden arrêté dans la région Cette semaine, les manifestants ont appelé au calme. Cela renforce l’impression que le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accorde de moins en moins d’attention aux les efforts de médiation de son allié clé, bien que dépendant des États-Unis pour les armes et le soutien militaire.

« Les États-Unis ressemblent à un cerf pris dans les phares d’une voiture », a déclaré Brian Katulis, chercheur principal en politique étrangère américaine au sein du groupe de réflexion Middle East Institute à Washington. « En termes de paroles, d’actes et d’action… ils ne sont pas des moteurs des événements, ils réagissent aux événements. »

Il n’y a eu aucun contact public entre les États-Unis et Netanyahu depuis que le haut responsable de la Maison Blanche Amos Hochstein s’est rendu en Israël lundi pour mettre en garde contre une escalade. Première vague d’explosions d’appareils — largement imputé à Israël, qui n’a pas reconnu sa responsabilité — a frappé le lendemain.

Les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza étaient à un point si délicat que le secrétaire d’État Antony Blinken n’a visité que l’Egypte lors d’un voyage dans la région cette semaine, car se rendre en Israël pour soutenir un accord pourrait amener Netanyahu à dire quelque chose qui sape la médiation menée par les États-Unis, ont déclaré des responsables américains.

Interrogé pour savoir si les États-Unis avaient encore l’espoir d’un accord à Gaza – que l’administration considère comme crucial pour apaiser le conflit régional -, le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il en avait encore l’espoir et que son équipe faisait pression pour qu’il le fasse.

« Si jamais j’avais dit que ce n’était pas réaliste, autant partir », a déclaré Biden aux journalistes. « Beaucoup de choses ne semblent pas réalistes tant que nous ne les avons pas réalisées. Nous devons persévérer. »

Entre-temps, la Maison Blanche et le Département d’État ont refusé de commenter publiquement Les engins du Hezbollah explosent Mardi et mercredi, au moins 37 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées, dont des civils, dans ce que les analystes considèrent comme une opération de renseignement israélienne très sophistiquée.

Ils n’ont pas non plus donné d’évaluation de la frappe aérienne de vendredi dans une zone densément peuplée de Beyrouth – la frappe aérienne la plus meurtrière sur la capitale libanaise depuis des années – qui a tué un commandant du Hezbollah. L’armée israélienne a déclaré que 15 autres membres ont également été tués. Le ministère libanais de la Santé a déclaré samedi que la frappe avait tué au moins 31 personnes, dont sept femmes et trois enfants.

Netanyahu et le Hamas ont suivi les précédentes séries de contacts diplomatiques directs des États-Unis avec rhétorique enflammée ou des attaques surprises que les États-Unis considèrent comme un obstacle aux efforts visant à parvenir à une trêve.

Blinken a semblé faire une boucle dans les explosions de téléavertisseurs alors que le dernier exemple en date.

Lorsque les médiateurs semblent progresser dans un accord sur Gaza, il y a souvent un « incident, quelque chose qui rend le processus plus difficile, qui menace de le ralentir, de l’arrêter, de le faire dérailler », a déclaré Blinken en Égypte, en réponse aux questions des journalistes sur les attaques par téléavertisseur.

Des responsables américains au courant des discussions et qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie de l’administration Netanyahou pourraient encore avoir des contacts de haut niveau avec lui lors de son déplacement à New York la semaine prochaine pour la réunion des dirigeants mondiaux de l’Assemblée générale de l’ONU. Mais ils reconnaissent également que la situation est devenue si précaire qu’une prise de position publique, soit en faveur d’Israël, soit en le critiquant, ferait probablement plus de mal que de bien.

À Washington, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a repoussé une question sur la question de savoir si les visites de l’administration Biden au Moyen-Orient pendant plusieurs mois sans un accord de cessez-le-feu à montrer pour eux, il s’agissait de faire passer Blinken et d’autres responsables pour des « meubles » dans les capitales régionales.

« Jusqu’à présent, nous avons réussi à empêcher que cela ne se transforme en une guerre régionale ouverte », a déclaré Miller. Il a attribué le mérite des messages américains – parfois par l’intermédiaire d’intermédiaires – à l’Iran, à ses alliés miliciens dans la région et à Israël.

L’administration Biden a souligné que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été en contact cette semaine avec son homologue israélien, Yoav Gallant. Le travail de Gallant, cependant, est on dit qu’il est en danger.

Les critiques accusent l’administration de vouloir faire pression sur un accord sur Gaza qui a échoué à plusieurs reprises à obtenir l’adhésion des parties belligérantes et qui a été dépassé par l’aggravation du conflit. L’administration pourrait faire plus sur le plan diplomatique, notamment en redoublant d’efforts pour rallier les pays du Moyen-Orient afin d’intensifier la pression sur Israël, l’Iran et les mandataires de ce dernier pour qu’ils cessent les combats, a déclaré Katulis, analyste au Middle East Institute.

Les responsables américains ont rejeté les affirmations selon lesquelles ils auraient renoncé à un cessez-le-feu à Gaza ou à empêcher le conflit de se propager à une guerre totale au Liban.

« Nous serions les premiers à reconnaître… que nous ne sommes pas plus près d’y parvenir qu’il y a une semaine environ », a déclaré vendredi le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby.

« Mais personne n’abandonne », a déclaré Kirby, réitérant que les États-Unis travaillaient avec leurs homologues médiateurs, le Qatar et l’Égypte, pour élaborer une proposition finale concernant Gaza à présenter à Israël et au Hamas. « Nous allons continuer à travailler dur. Nous allons continuer à essayer de faire avancer les choses. »

___

Le journaliste d’Associated Press Aamer Madhani a contribué à ce rapport.