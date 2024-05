Les États-Unis se montrent initialement satisfaits des changements apportés aux plans militaires israéliens pour Rafah

Israël a mis à jour ses plans d’offensive militaire à Rafah d’une manière qui a initialement satisfait les États-Unis, a déclaré mardi un haut responsable de l’administration Biden.

« Il est juste de dire que les Israéliens ont actualisé leurs plans. Ils ont intégré bon nombre des préoccupations que nous avons exprimées », a déclaré le responsable, sans toutefois donner son feu vert à l’offensive de Tsahal lors d’un point de presse avec les journalistes.

Les États-Unis se sont prononcés depuis des mois contre une offensive militaire majeure à Rafah, avertissant qu’il n’y avait aucun moyen de la mener à bien d’une manière qui permettrait d’accueillir près de 1,5 million de Palestiniens qui s’y sont réfugiés.

Mais plus tôt ce mois-ci, Israël a lancé des opérations ciblées dans les quartiers est de Rafah et au poste frontière de la ville – une activité qui, selon les États-Unis, n’a pas franchi la ligne rouge qui justifierait une suspension des transferts d’armes.

Avant ces opérations, Israël a commencé à émettre des ordres d’évacuation pour de grandes parties de la ville la plus au sud de Gaza, conduisant près des deux tiers de la population à fuir vers les zones humanitaires au sud et à l’ouest. Alors que les États-Unis restent préoccupés par le fait qu’Israël ne dispose pas de systèmes humanitaires en place pour prendre soin d’un si grand nombre de personnes qui se réfugient désormais dans des zones rasées par les bombardements, contrairement à Rafah, dont les infrastructures sont légèrement plus solides, le haut responsable de Biden s’est montré moins critique à l’égard de les derniers efforts israéliens.

Interrogé sur la possibilité pour Israël de mener une offensive à Rafah conforme aux préoccupations de l’administration Biden, le haut responsable a déclaré que Jérusalem était sur la bonne voie pour le faire.

Des Palestiniens déplacés font la queue pour recevoir de la nourriture à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 mai 2024 (Photo AFP)

« Je dois dire qu’après être sorti d’Israël ces derniers jours… il est assez clair que les Israéliens prennent ces préoccupations au sérieux », a déclaré le haut responsable américain.

Le responsable a également noté que la situation à Rafah avait radicalement changé au cours des dernières semaines, compte tenu de l’évacuation massive des Palestiniens.

Ouverture d’un accord d’otages ?

Les opérations ciblées d’Israël à Rafah et la pression militaire exercée par Tsahal sur le Hamas dans la ville du sud de Gaza pourraient conduire à « des opportunités pour remettre l’accord sur les otages sur les rails », a affirmé le haut responsable américain.

Les dirigeants israéliens ont soutenu à plusieurs reprises que la pression militaire, en particulier à Rafah, le dernier bastion du Hamas, est essentielle pour convaincre le Hamas d’accepter un accord d’otages. Les États-Unis n’ont pas réfuté catégoriquement cette position, mais ont déclaré qu’une opération militaire majeure à Rafah enhardirait en fait le Hamas dans les pourparlers sur la prise d’otages.

Mais la prise en compte de certaines des recommandations de l’administration concernant la planification de Rafah a permis à Israël d’améliorer potentiellement sa position dans les négociations, plutôt que de nuire aux efforts, a suggéré le responsable américain.

Sortir de l’impasse actuelle dans les négociations sur les otages était un sujet de conversation qui a été évoqué lors de chacune des réunions du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en Arabie saoudite et en Israël ce week-end, a déclaré le responsable.

« Nous pensons que nous pourrions avoir des ouvertures pour le faire. Nous avons un plan décent», ajoute le responsable, sans plus de détails.

Le haut responsable de Biden a noté qu’une grande partie de l’agenda régional plus large de Washington repose sur la conclusion d’un accord d’otages qui entraînerait une première pause de plusieurs semaines dans les combats que les États-Unis souhaitent transformer en quelque chose de plus durable.

Rachel Goldberg-Polin, mère du captif du Hamas Hersh Goldberg-Polin, s’exprime lors d’un rassemblement d’otages à Tel Aviv, le 18 mai 2024. (Forum des otages et des familles disparues/Paulina Patimer)

Feu vert à Riyad, feu rouge à Jérusalem

En ce qui concerne les efforts des États-Unis pour négocier un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, le haut responsable américain a réitéré que les autres parties de l’accord plus large que Washington tente de négocier sont pratiquement définitives.

« Il existe un élément de coopération nucléaire civile, qui, selon nous, est tout à fait dans notre intérêt. [due to] la façon dont cela a été structuré. Cela a été fait par nos experts en non-prolifération… de manière très rigoureuse », a déclaré le haut responsable.

La coopération nucléaire civile est l’un des nombreux éléments bilatéraux, avec une composante sécuritaire et une composante économique de l’initiative diplomatique plus large que les États-Unis envisagent de signer avec l’Arabie saoudite, a expliqué le responsable.

Le paquet bilatéral est « très axé sur une convergence des intérêts que nous souhaitons garantir à très long terme », a déclaré le responsable, soulignant que les départements de la Défense, de l’Énergie et d’État ont été étroitement impliqués dans l’élaboration de ces accords.

Même si les accords bilatéraux ont été en grande partie finalisés lors de la visite de Sullivan en Arabie Saoudite ce week-end, l’ensemble de l’accord repose sur une composante palestinienne – l’établissement d’une voie vers une solution à deux États, reconnaît le responsable.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas intéressé à faire de telles concessions aux Palestiniens, même si cela était en échange d’une normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et les Palestiniens.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu (à gauche) rencontre le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan (à droite) à Jérusalem, le 19 mai 2024. (Kobi Gideon/GPO)

Mais cela n’a pas empêché les États-Unis d’essayer de faire avancer cette initiative. C’était l’un des principaux points à l’ordre du jour de la réunion de près de quatre heures de Sullivan avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, samedi. Par la suite, Riyad a publié un communiqué affirmant qu’un ensemble d’accords bilatéraux presque définitifs avait été conclu avec Washington.

Sullivan a informé Netanyahu de ces développements lors de son arrivée en Israël dimanche. « Les responsables israéliens en ont pris note et nous continuerons à les consulter », a déclaré le haut responsable américain.

Certains responsables de Biden ont suggéré que les États-Unis manquaient de temps pour conclure un accord avant l’élection présidentielle de 2024 et que l’administration approchait du point où elle choisirait simplement de présenter publiquement l’initiative diplomatique et de forcer Netanyahu à prendre une décision.

Mais les journalistes officiels de haut rang ont déclaré que ce n’était pas l’approche de Sullivan lors de sa rencontre avec Netanyahu. « Il n’y a pas eu d’ultimatum ni de ‘dernière chance, sinon cela ne peut pas être fait’. »

Quant à l’Arabie Saoudite, le responsable a laissé entendre que Riyad était tout aussi intéressé que Washington par un accord.

« Nous sommes très réalistes à ce sujet. En fait, nous n’insistons pas. Nous le facilitons essentiellement. Les Saoudiens… restent très intéressés par cette possibilité, mais en insistant sur le fait qu’il doit y avoir une voie crédible pour les Palestiniens. C’est un élément fondamental de l’accord », a déclaré le haut responsable.

Le prince héritier saoudien et Premier ministre Mohammed ben Salmane à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 20 mars 2024. (Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Le responsable a affirmé que Riyad est « prêt à faire énormément de choses, avec d’énormes bénéfices pour les Palestiniens », y compris une aide à la stabilisation de Gaza après la guerre.

Soulignant qu’un accord avec l’Arabie Saoudite nécessite la fin de la guerre à Gaza, le haut responsable américain a déclaré que Sullivan, lors de ses réunions en Israël, avait discuté de la nécessité de poursuivre des arrangements politiques intérimaires permettant une transition vers une « phase de stabilisation » dans la bande de Gaza.

«Cette conversation est en cours. Il y a des désaccords au sein du système israélien à ce sujet, ce qui, je pense, est tout à fait naturel », a déclaré le haut responsable américain, faisant apparemment référence aux critiques adressées à Netanyahu par le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre de la Guerre Benny Gantz concernant le refus du Premier ministre de proposer une alternative viable. au règne du Hamas à Gaza.

Rare critique de l’Egypte

La haute administration Biden a ensuite formulé de très rares critiques à l’égard de l’Égypte concernant ce qu’elle a qualifié de refus par le Caire de l’aide humanitaire de l’ONU à Gaza.

« Ce qui devrait être apporté à Kerem Shalom, c’est l’aide de l’ONU, qui se trouve désormais en Égypte. L’Égypte retient cette décision jusqu’à ce que la situation au point de passage de Rafah se règle », a déploré le haut responsable de l’administration.

Jusqu’à mardi, les États-Unis n’ont fait que féliciter l’Égypte pour son rôle dans les négociations sur les otages et dans la facilitation de l’aide à Gaza, malgré les informations selon lesquelles le gouvernement cherchait également à tirer profit de la situation désastreuse.

Deux responsables ont déclaré la semaine dernière au Times of Israel que l’Égypte avait également mal géré la dernière série de pourparlers sur les otages, contribuant ainsi à leur échec.

Des soldats de l’armée égyptienne pilotent un véhicule de combat d’infanterie (IFV) déployé près du côté égyptien du poste frontière de Rafah avec la bande de Gaza, le 23 mars 2024 (Photo de Khaled DESOUKI / AFP)

Lors du point de presse de mardi, le haut responsable américain a déclaré : « Nous ne pensons pas que l’aide devrait être suspendue pour quelque raison que ce soit. Kerem Shalom est ouvert. Les Israéliens l’ont ouvert. Et cette aide devrait passer par Kerem Shalom.

L’aide s’est accumulée du côté égyptien du terminal de Rafah après sa fermeture au début du mois en raison de l’opération israélienne visant à reprendre le côté du terminal de Gaza au Hamas.

L’Égypte et Israël se sont mutuellement blâmés pour expliquer pourquoi Rafah est restée fermée.

Un deuxième responsable américain s’adressant au Times of Israel a déclaré mardi que l’Égypte avait averti Israël qu’elle fermerait le passage si Israël ne coordonnait pas pleinement ses opérations militaires à la porte avec le Caire, ce que Jérusalem n’a pas fait.

Le responsable américain a déclaré que l’Égypte n’est pas disposée à rouvrir le passage tant que c’est l’armée israélienne qui assure la sécurité de l’autre côté, ne voulant pas être considérée comme complice de l’occupation de la porte par Israël.

L’Égypte pourrait être disposée à rouvrir le terminal de Rafah si l’Autorité palestinienne ou une organisation internationale y remplaçait les FDI, a déclaré le responsable, ajoutant que l’Autorité palestinienne avait rejeté une offre israélienne de gérer le portail.

Illustration : Des Palestiniens font la queue pour obtenir de l’eau lors d’une distribution organisée par l’ONG « Médecins sans frontières » dans un camp de tentes de fortune à Rafah, près de la frontière entre Gaza et l’Égypte, le 21 janvier 2024. (Mohammed Abed/AFP)

Israël a conditionné l’implication de l’AP au fait que ses officiers ne s’identifient pas comme étant membres de l’AP en raison des craintes de représailles de la part des partenaires de coalition d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ramallah a également exigé que son implication à Rafah fasse partie d’une initiative diplomatique plus large visant une éventuelle solution à deux États – un échec pour Israël.

Entre-temps, les États-Unis ont cherché à convaincre le Caire d’autoriser au moins le transfert de l’aide qui s’accumule en Égypte vers Gaza via le terminal israélien de Kerem Shalom.

Mais cet effort a été rejeté par le Caire, qui considère toujours une telle démarche comme une coopération avec la prise de contrôle du terminal de Rafah par Israël, a déclaré le deuxième responsable américain.

Par ailleurs, mardi, l’ONU a déclaré qu’elle n’était plus en mesure de distribuer de l’aide alimentaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, en raison du manque de fournitures et de l’insécurité.

Les principaux journalistes officiels américains ont noté qu’Israël avait accepté de mettre en œuvre une série de demandes formulées par les États-Unis ces derniers jours pour améliorer le montant de l’aide destinée à Gaza.

L’une de ces mesures consiste à permettre à l’aide numérisée à Chypre d’être envoyée directement au port israélien d’Ashdod où elle peut ensuite être transférée à Gaza sans avoir à passer par une mesure de sécurité supplémentaire, a déclaré le responsable américain.

Des Palestiniens marchent dans un camp de personnes déplacées à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière avec l’Égypte, le 28 avril 2024. (AFP)

Louange à Oman

Également au cours du point de presse, le haut responsable américain a confirmé les négociations indirectes que le tsar de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, avait tenues avec ses homologues iraniens à Oman la semaine dernière.

« Les Omanais recommandent qu’ils facilitent un échange entre de hauts responsables avec l’Iran et les Etats-Unis », a déclaré le responsable.

«C’est un forum qui nous permet de clarifier certaines des conséquences des différentes lignes d’action du comportement et de la politique iranienne. Nous l’avons fait à plusieurs reprises via ce forum de manière assez efficace, en gérant les escalades, en particulier depuis le 7 octobre », a déclaré le responsable, ajoutant que les États-Unis utilisent ce canal pour exprimer leurs préoccupations concernant les mandataires régionaux de Téhéran et son programme d’armes nucléaires.

« C’est un forum utile car sans pouvoir échanger, le risque d’erreur de calcul, de malentendu peut être assez élevé », a ajouté le responsable.