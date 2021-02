WASHINGTON (AP) – L’administration Biden est sur le point d’annoncer cette semaine qu’elle se réengagera avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies tant décrié que l’ancien président Donald Trump a retiré il y a près de trois ans, ont déclaré des responsables américains. La décision annule un autre mouvement de l’ère Trump loin des organisations et accords multilatéraux.

NOUS. Des responsables ont déclaré dimanche que le secrétaire d’État Antony Blinken et un haut diplomate américain à Genève annonceraient lundi que Washington reviendrait dans l’instance basée à Genève en tant qu’observateur en vue de se porter candidat à l’élection en tant que membre à part entière. Cette décision suscitera probablement les critiques des législateurs conservateurs et de nombreux membres de la communauté pro-israélienne.

Trump s’est retiré de la principale agence des droits de l’homme de l’organisme mondial en 2018 en raison de son accent disproportionné sur Israël, qui a reçu de loin le plus grand nombre de résolutions critiques du conseil contre n’importe quel pays, ainsi que du nombre de pays autoritaires parmi ses membres et parce que il n’a pas répondu à une longue liste de réformes exigées par l’ambassadeur américain de l’époque aux Nations Unies, Nikki Haley.

En plus de l’attention persistante du Conseil sur Israël, l’administration Trump a contesté l’adhésion de l’organe, qui comprend actuellement la Chine, Cuba, l’Érythrée, la Russie et le Venezuela, qui ont tous été accusés de violations des droits de l’homme.

Un haut responsable américain a déclaré que l’administration Biden pensait que le conseil devait encore se réformer, mais que la meilleure façon de promouvoir le changement était de «s’engager avec lui de manière raisonnée». Le responsable a déclaré qu’il pouvait être «un forum important pour ceux qui luttent contre la tyrannie et l’injustice dans le monde» et la présence américaine entend «s’assurer qu’elle peut vivre à la hauteur de ce potentiel».

Ce fonctionnaire et trois autres personnes au courant de la décision n’ont pas été autorisés à discuter publiquement de la question avant l’annonce et ont pris la parole sous couvert d’anonymat.

Bien que les États-Unis n’auront que le statut d’observateur sans droit de vote au conseil jusqu’à la fin de 2021, les responsables ont déclaré que l’administration avait l’intention de demander l’un des trois sièges de membre à part entière – actuellement détenus par l’Autriche, le Danemark et l’Italie – de l’Europe occidentale et d’autres États groupe »qui se présentera aux élections plus tard cette année.

L’Assemblée générale des Nations Unies fait le choix final lors d’un vote qui a généralement lieu en octobre de chaque année pour pourvoir les postes vacants en trois ans au conseil des 47 États membres.

L’engagement des États-Unis avec le Conseil et son prédécesseur, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, a été en quelque sorte un football politique entre les administrations républicaine et démocrate pendant des décennies. Tout en reconnaissant ses lacunes, les présidents démocrates ont eu tendance à vouloir un siège à la table tandis que les républicains ont reculé face à sa critique d’Israël.

Le retrait de Trump de l’UNHRC, cependant, était l’un des nombreux retranchements américains de la communauté internationale au cours de ses quatre années au pouvoir. Il s’est également éloigné de l’Accord de Paris sur le climat, de l’accord sur le nucléaire iranien, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation et la culture, de l’UNESCO et de plusieurs traités de contrôle des armements. Trump a également menacé de se retirer de l’Union postale internationale et a souvent fait allusion à son retrait de l’Organisation mondiale du commerce.

Depuis son entrée en fonction le mois dernier, le président Joe Biden a rejoint à la fois l’accord de Paris et l’OMS et a manifesté son intérêt pour un retour à l’accord avec l’Iran ainsi qu’à l’UNESCO.

L’écrivain Associated Press Jamey Keaten à Genève a contribué à ce rapport.