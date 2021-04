Le président Biden a immédiatement changé de cap. Il a rétabli la participation américaine à l’accord de Paris sur le climat de 2015, tout en reconnaissant que les plus grandes économies du monde sont déjà à la traîne face à une urgence climatique croissante. Il a publié des décrets exécutifs mobilisant les agences du gouvernement fédéral pour se concentrer sur la lutte contre le changement climatique et a proposé un plan d’infrastructure et d’emploi de plusieurs milliards de dollars qui accélérerait la transition du pays vers une économie plus verte.

Biden a également fait appel à l’ancien secrétaire d’État John F. Kerry pour être le tsar du climat à la Maison Blanche. L’ancien haut diplomate s’est envolé pour une tournée mondiale, annonçant l’engagement renouvelé des États-Unis dans ce qu’il a décrit comme «la décennie décisive» de la lutte contre le climat. Au cours du week-end, Kerry a tenu deux jours de pourparlers à huis clos à Shanghai avec ses homologues chinois et en est ressorti avec une déclaration d’intention commune pour lutter contre le changement climatique «avec le sérieux et l’urgence qu’il exige».

Ces pourparlers ont pris fin alors que l’administration Biden se prépare à un grand sommet des dirigeants sur le climat à partir de jeudi, où il espère catalyser une nouvelle action internationale. «Avant ce rassemblement, l’administration Biden a déclaré il dévoilera un plan plus agressif pour réduire les émissions américaines – probablement autour de 50 pour cent d’ici la fin de la décennie, par rapport aux niveaux de 2005 », ont rapporté mes collègues. «Cela doublerait fondamentalement l’objectif initialement proposé par le président Barack Obama dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015.»

Les dirigeants d’ailleurs ont salué l’initiative de l’administration Biden. «Il est temps de livrer. Il est temps de se précipiter, et le président Biden a raison à 100% de le faire », a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview avec CBS« Face the Nation »diffusée dimanche. Cette urgence, a-t-il ajouté, était justifiée par le schéma des événements météorologiques extrêmes de ces dernières années.

« Nous vivons [through] les premières conséquences de… la catastrophe climatique », a déclaré Macron, soulignant la nécessité pour les principaux émetteurs des pays en développement de réduire drastiquement leurs émissions également. «Nous devons accélérer l’innovation et la capacité à livrer. Nous avons besoin que l’Inde et la Chine soient avec nous. »

Une quarantaine de dirigeants mondiaux devraient participer au sommet virtuel sur le climat de Biden. On ne sait pas si le président chinois Xi Jinping sera l’un d’entre eux. Les délégations discuteront d’une foule de questions épineuses, des méthodes à la réduction des émissions en passant par le domaine en plein essor du financement climatique, alors que les gouvernements et les donateurs internationaux estiment que le changement climatique impose déjà aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

«Ce n’est pas censé être une collection de nos meilleurs amis», a déclaré un responsable de l’administration Biden à Today’s WorldView, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de l’événement. «C’est un rassemblement des principales économies du monde, qui sont également les principaux émetteurs. C’est une opportunité de niveler et d’entamer une conversation avec les acteurs les plus importants au début d’une décennie critique.

Comme mes collègues l’ont expliqué plus tôt ce mois-ci, l’objectif principal sur lequel beaucoup se concentrent est la nécessité de «limiter le réchauffement de la Terre à un maximum de 1,5 degré Celsius (2,7 Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels – un seuil au-delà duquel les scientifiques prédisent des dommages environnementaux irréversibles. » Samedi, Kerry et le négociateur chinois chevronné sur le climat Xie Zhenhua ont affirmé l’ambition de leurs deux pays de maintenir cette limite tempérée «à portée de main».

Le climat est peut-être considéré comme la seule arène pour une coopération substantielle entre les États-Unis et la Chine, étant donné les animosités plus larges qui définissent désormais la relation entre les deux puissances. Mais même là, de nombreux défis ne manquent pas. «La rivalité croissante autour de la technologie pourrait se répandre dans la politique climatique, où les innovations en matière d’énergie, de batteries, de véhicules et de stockage du carbone offrent des solutions pour réduire les émissions», a noté le New York Times. «Déjà, les législateurs américains exigent que les États-Unis empêchent les produits chinois d’être utilisés dans les projets d’infrastructure proposés par Biden.»

Certains analystes américains soutiennent que l’administration Biden devrait tirer parti du soutien des alliés occidentaux pour faire pression sur la Chine afin qu’elle réforme son approvisionnement énergétique par le biais d’une série de taxes sur le carbone sur les importations chinoises. «Négocier de manière proactive avec la Chine ne peut pas freiner le changement climatique; Pékin imposerait des coûts inacceptables tout en ne respectant pas sa part de marché », ont écrit Andrew Erickson et Gabriel Collins aux Affaires étrangères. «Seule une coalition unie pour le climat a le potentiel d’amener la Chine à la table des négociations productives, plutôt que les négociations extractives qu’elle mène actuellement.»

Les responsables chinois, quant à eux, ne semblent pas avoir accordé une grande importance aux ouvertures climatiques de l’administration Biden. «Les attentes selon lesquelles la coopération climatique pourrait aider à inverser la spirale descendante des relations bilatérales sont largement déplacées», a déclaré Pang Zhongying, spécialiste des affaires internationales à l’Université océanique de Chine, au South China Morning Post. «Alors que la Chine et les États-Unis durcissent leur position l’un envers l’autre, il devient de jour en jour plus difficile pour eux de continuer à coopérer sur le climat au milieu d’une concurrence croissante et généralisée.»

Lors de ses missions à l’étranger, Kerry a déclaré que l’administration Biden agissait dans une position d ‘«humilité», consciente à la fois du rôle énorme que les États-Unis ont joué pendant des décennies dans l’émission de gaz à effet de serre et, plus récemment, dans le blocage d’une action climatique plus agressive dans le cadre de la Administration Trump. À gauche américaine, les militants et certains législateurs démocrates considèrent l’action climatique comme la responsabilité morale de Washington.