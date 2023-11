Les États-Unis se dirigent vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et le Hamas s’intensifie rapidement dans la région et risque d’entraîner directement les États-Unis dans la mêlée.

Le barrage récent de missiles balistiques et de drones lancés par le mouvement Houthi du Yémen sur Israël – couplés à un déclaration Le groupe affirme que de telles attaques vont se poursuivre – et les attaques continues contre les positions américaines dans la région montrent que ce conflit s’étend rapidement. Les États-Unis se trouvent désormais dans une nouvelle situation Pied de guerre avec l’Iran et ses partenaires régionaux, que beaucoup au Congrès ont désignés comme faisant partie d’un nouveau «Axe du mal» qui inclut la Russie et la Chine.

L’administration Biden est en train de préparer pour un tel scénario, mais Washington ne prend pas de mesures adéquates pour empêcher qu’un tel désastre ne se produise. La crainte parmi l’opinion publique américaine que les États-Unis soient entraînés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient augmente rapidement : selon un récent Sondage Quinnipiac84 % des personnes interrogées étaient « très » ou « plutôt » préoccupées par le fait que les États-Unis pourraient être entraînés dans le conflit.

Le président Biden et son équipe ont répété à plusieurs reprises averti Israël s’oppose à commettre les mêmes « erreurs » que les États-Unis ont commises après le 11 septembre 2001, mais il semblerait que Washington n’ait pas encore appris de nos propres erreurs des deux dernières décennies.

Si l’administration ne veut pas entrer dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, elle doit empêcher le conflit d’attirer de nouveaux acteurs venus de toute la région. La manière dont la guerre est menée à l’heure actuelle semble rendre cette issue plus probable, pas moins.

Suite à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, les États-Unis ont considérablement accru leur présence militaire au Moyen-Orient dans l’espoir de dissuader un conflit régional plus large. Les États Unis déployé deux groupes d’attaque de porte-avions, comptant chacun environ 7 500 hommes, deux destroyers lance-missiles et neuf escadrons aériens vers la région de la Méditerranée orientale et de la mer Rouge. Washington a également déployé un 4 000 soldats dans la région, avec 2 000 autres en attente, ajouter aux quelque 30 000 soldats déjà présents dans la région.

Cette intensification survient alors que le conflit s’intensifie considérablement. Sur 1 500 Israéliens et plus de 9 770 Palestiniens sont morts à cause de la guerre. La situation à l’intérieur de Gaza est terribleavec plus d’un million de déplacés et des milliers de personnes besoin désesperé de l’aide humanitaire. En Cisjordanie, la violence s’est également intensifiée, avec une estimé 152 Palestiniens tués par des colons et des soldats israéliens depuis le début de la guerre, entraînant les États-Unis appel sur Israël pour « protéger les Palestiniens de la violence extrémiste des colons israéliens ».

En dehors de la guerre elle-même, la violence augmente dans toute la région. Les forces américaines au Moyen-Orient ont déjà été ciblées au moins 23 fois en Irak et en Syrie par des groupes liés à l’Iran. En réponse, les forces américaines mené des frappes aériennes sur deux installations liées au Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) en Syrie, tout en s’engageant à exercer de nouvelles représailles si le ciblage du personnel américain continue. Israël et le Hezbollah continuent de s’engager dans des affrontementsavec près de 50 combattants du Hezbollah tués depuis le 7 octobre.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, livré son premier discours public depuis le début de la guerre, vendredi 3 novembre, dans lequel il a souligné l’indépendance de la prise de décision du Hamas lors du lancement de son attaque contre Israël tout en faisant pression pour la fin du conflit, tout en affirmant qu’une guerre à l’échelle régionale reste possible. Nasrallah a également félicité les Houthis du Yémen pour leur implication. Suite au dernier barrage de missiles balistiques et de drones, les Houthis ont désormais ciblé Israël à trois reprises depuis le début de la guerre. Israël a également a continué pour frapper les milices soutenues par l’Iran en Syrie après le déclenchement de la guerre à Gaza.

L’administration Biden doit comprendre qu’une guerre plus large au Moyen-Orient serait ruineuse pour les États-Unis et la région.

Compte tenu du faiblesse militaire relative des partenaires régionaux de l’Amérique – à l’exception d’Israël, qui néanmoins être trop étendu dans un tel scénario, les États-Unis devraient assumer la part du lion des combats et supporteraient la majorité de leurs coûts. Une telle guerre entraînerait de nouveaux niveaux dramatiques d’engagements et d’enchevêtrements américains dans la région à un moment où le Moyen-Orient plus maintenant représente un théâtre central des intérêts américains.

Le risque d’une guerre majeure au Moyen-Orient survient alors que les États-Unis sont déjà profondément engagés à aider l’Ukraine contre l’invasion russe et à tenter de dissuader la Chine dans l’Indo-Pacifique, tout en portant une dette nationale de plus de 33 000 milliards de dollars et en générant 1 000 milliards de dollars. plus des déficits budgétaires chaque année en temps de paix. Ouvrir un nouveau front au Moyen-Orient tout en essayant de poursuivre les intérêts déclarés de Washington en Europe et dans l’Indo-Pacifique risque de plonger l’Amérique dans une crise économique.

Il va sans dire que pour le Moyen-Orient lui-même, une telle guerre serait catastrophique, déstabilisant la région politiquement, économiquement et militairement. La guerre menacerait de donner du pouvoir aux acteurs antilibéraux dans toute la région au détriment d’une véritable stabilité. Les conséquences humaines et matérielles considérables pèseraient sur le Moyen-Orient pendant des générations à venir.

Il devrait être clair au cours des dernières décennies que le fait de jeter de l’argent, des armes et des moyens militaires dans la région a souvent de profondes conséquences négatives. Dans ce cas, Washington risque une nouvelle escalade et même une implication directe des États-Unis dans une guerre à l’échelle régionale.

Biden doit préciser que l’intérêt central des États-Unis est de rester à l’écart des conflits au Moyen-Orient et d’éviter de se laisser entraîner dans une campagne militaire ruineuse dans la région.