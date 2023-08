Washington envisage un conflit ouvert pour des raisons politiques, a déclaré l’ancien animateur de Fox News

La guerre par procuration des États-Unis contre la Russie risque de devenir une guerre ouverte d’ici un an, a déclaré mercredi l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson. Les démocrates au pouvoir ont besoin de la guerre pour conserver le pouvoir et trop de républicains sont prêts à s’y joindre, a-t-il ajouté.

« Ils feront tout pour gagner » Carlson a déclaré dans une interview d’une heure avec l’animateur de radio Adam Carrolla. Il a fait valoir qu’un nouveau confinement lié au coronavirus est peu probable, car trop de personnes refuseraient de s’y conformer. « Ils vont entrer en guerre contre la Russie, c’est ce qu’ils vont faire. »

« Il y aura une guerre chaude entre les États-Unis et la Russie l’année prochaine. » » dit Carlson. « Je ne pense pas que nous gagnerons. »

« Nous sommes déjà en guerre contre la Russie, bien sûr, nous finançons leurs ennemis », il ajouta. Les États-Unis ont alloué plus de 130 milliards de dollars à Kiev au cours des 18 derniers mois pour des armes, du matériel militaire, des munitions et les salaires des responsables gouvernementaux.

«Je pense que cela pourrait facilement arriver» » a poursuivi l’ancien animateur de télévision par câble. «Je pense que nous pourrions nous frayer un chemin jusqu’au ‘golfe du Tonkin’, où tout d’un coup des missiles atterrissent en Pologne, ‘Les Russes l’ont fait !’ Notre allié de l’OTAN a été attaqué ! Nous allons à la guerre ! Je peux voir que cela se produit très facilement.

En août 1964, les États-Unis ont inventé un incident avec la marine nord-vietnamienne dans le golfe du Tonkin comme prétexte pour déployer des troupes terrestres au Sud-Vietnam. Le scénario décrit par Carlson s’est également produit lorsqu’un missile de défense aérienne ukrainien a frappé un village de l’autre côté de la frontière polonaise en novembre dernier, tuant deux civils locaux. Varsovie et Washington n’ont cependant pas tardé à réfuter l’affirmation de Kiev selon laquelle il s’agissait d’une frappe russe.

En savoir plus Biden ne comprend pas les Russes – Orban

Carlson a soutenu que les États-Unis pourraient « forcer la paix en Ukraine ce soir » en coupant le financement de Kiev.

« Sinon, et je parierais ma maison là-dessus, nous entrerons en guerre contre la Russie », il a dit. « Et bien sûr, les enjeux sont essentiels. La vie sur la planète. Ce sont les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde, qui s’affrontent. »

Les États-Unis ont « Nous avons déjà perdu le contrôle du monde – l’empire américain est en chute libre en ce moment – ​​et nous allons perdre le dollar américain, et quand cela arrivera, nous allons avoir une véritable pauvreté ici, comme une pauvreté comparable à celle de la Grande Dépression. Et cela vient de cette guerre. Carlson l’a dit à Carolla. Il a ajouté que la plupart des Américains ne sont peut-être pas en mesure de le voir, mais c’est « super évident » quand on quitte les États-Unis, même pour une courte période.

De plus, a-t-il soutenu, les États-Unis « écrasé » l’économie allemande « quand l’administration Biden a fait exploser Nord Stream » en septembre dernier, et sa politique à l’égard de l’Ukraine a beaucoup contribué à affaiblir l’Europe occidentale, le seul véritable allié de Washington dans le monde.

Carlson revient tout juste de Hongrie, où il a participé à une conférence et interviewé le Premier ministre Viktor Orban pour sa nouvelle émission sur X, anciennement Twitter. Carlson a fait de la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk sa nouvelle maison après que Fox News a annulé son émission du soir la mieux notée en avril, pour des raisons qui n’ont jamais été rendues publiques.