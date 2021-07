Les États-Unis se dirigent vers une «chute dangereuse» avec une augmentation des cas de delta Covid et le retour des mandats de masques d’intérieur

Alors que la variante delta hautement transmissible continue de se propager rapidement aux États-Unis et ailleurs dans le monde, les scientifiques et autres experts de la santé avertissent que les mandats de masque d’intérieur et d’autres mesures de santé publique feront probablement un retour aux États-Unis cet automne.

Le pays, qui vient de célébrer le 4 juillet avec certains de ses premiers grands rassemblements depuis plus d’un an, se dirige vers une saison d’automne « dangereuse » où le delta devrait provoquer une nouvelle augmentation de nouveaux cas, selon les experts de la santé. Déjà la variante dominante aux États-Unis, le delta frappera le plus durement les États avec les taux de vaccination les plus bas – à moins que ces États et entreprises ne réintroduisent les règles sur les masques, les limites de capacité et d’autres mesures de santé publique qu’ils ont largement annulées ces derniers mois, selon les experts. .

Avec de nouvelles mutations découvertes toutes les quelques semaines, de nombreux scientifiques prédisent désormais que Covid continuera de circuler dans le monde pendant au moins les deux à trois prochaines années, obligeant les pays à réinstituer des mesures de santé publique sur une base ad hoc dans un avenir prévisible. Les autorités d’Australie, d’Afrique du Sud et d’Asie ont récemment réintroduit des couvre-feux ou d’autres mesures pour freiner l’augmentation des épidémies de delta. Le Japon vient de déclarer l’état d’urgence du coronavirus à Tokyo et d’interdire les spectateurs aux Jeux olympiques. Les taux de vaccination élevés aux États-Unis et les mois chauds d’été ont donné au pays un peu plus de temps, mais les épidémies à travers le monde donnent aux Américains un aperçu de ce qui pourrait arriver cet automne.