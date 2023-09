Les États-Unis se dirigent vers la fermeture alors que les républicains de la Chambre restent bloqués

WASHINGTON — À quelques heures de l’échéance, les dirigeants du Congrès se démènent samedi pour conclure un accord de financement de dernière minute afin d’éviter une fermeture du gouvernement qui infligerait des difficultés économiques à des millions de familles américaines.

À moins que le Congrès n’agisse, le gouvernement fermera ses portes dimanche à 0 h 01, ce qui entraînera l’arrêt des chèques de paie des 4 millions de militaires et autres travailleurs fédéraux du pays, la fermeture des parcs et monuments fédéraux et l’interruption des programmes alimentaires et éducatifs pour les enfants à faible revenu.

De nombreux législateurs découragés ont déclaré qu’une fermeture était pratiquement inévitable à ce stade, après que les conservateurs de la ligne dure à la Chambre ont rejeté vendredi une mesure provisoire de 30 jours, connue sous le nom de résolution continue ou CR.

Mais après une longue discussion avec les Républicains de base, le président Kevin McCarthy a déclaré vendredi soir qu’il ne jetait pas l’éponge, proposant un nouveau plan après que plusieurs autres aient échoué : la Chambre tentera d’adopter un projet de loi « propre » à court terme, Un projet de loi de financement provisoire – sans les milliards d’aide à l’Ukraine que souhaite le Sénat – pour donner aux républicains plus de temps pour adopter des projets de loi de crédits individuels.

« Il n’y a pas de gagnant en cas de paralysie du gouvernement », a déclaré McCarthy.

Même si la Chambre pouvait adopter une mesure que le Sénat accepterait, un seul sénateur pourrait ralentir le processus au Sénat et forcer le pays à la fermeture.

L’orateur rencontrera à nouveau les républicains de la Chambre samedi à 9h30 pour tracer la voie à suivre.

Mais il n’est pas clair si le républicain californien pourra rallier ses troupes derrière la République tchèque, ou si les démocrates l’accepteraient sans l’argent de l’Ukraine. Il semblait y avoir peu de consensus parmi les 221 républicains de la Chambre après une « réunion de famille » à huis clos de près de trois heures dans le sous-sol du Capitole.

« Nous sommes partout sur la carte », a déclaré vendredi soir le représentant Steve Womack, R-Ark., un des principaux appropriateurs proches de McCarthy. « Certaines personnes veulent remettre par terre ce que nous venons de faire. D’autres veulent 14 jours, d’autres seulement sept jours. … Ils reviendront et élaboreront un plan, puis nous feront savoir à quoi ce plan va ressembler, puis nous nous présenterons tous ici et voterons demain, espérons-le, sur une autre stratégie.

Womack n’avait pas autant d’espoir que l’orateur : « Je pense qu’il est assez prudent de dire… à minuit, les lumières vont s’éteindre. »

Alors que la Chambre dirigée par le Parti Républicain est en désarroi, le Sénat contrôlé par les Démocrates continue d’avancer avec son propre plan bipartisan pour éviter une fermeture : un CR de six semaines qui comprend environ 6 milliards de dollars d’aide économique et militaire à l’Ukraine et 6 milliards de dollars supplémentaires. pour l’aide en cas de catastrophe à domicile.

Le projet de loi du Sénat a surmonté un obstacle procédural plus tôt cette semaine lors d’un vote bipartisan 76-22. Le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que le Sénat tiendrait un autre vote procédural sur la mesure samedi, mais qu’il est peu probable que les sénateurs terminent leurs travaux sur le CR avant la date limite de fermeture.

Dans un tweeterSchumer a exhorté McCarthy à adhérer à la stratégie du Sénat : « Si vous ne voulez pas que nos troupes partent sans solde. Si vous ne voulez pas mettre en péril les programmes de santé publique. Si vous ne voulez pas de coupes dans la nutrition des femmes. « , les nourrissons et les enfants. Le bipartisme est la seule option pour éviter un arrêt. «

Le président Joe Biden et la Maison Blanche ont approuvé la proposition du Sénat et ont appelé les républicains de la Chambre à la soutenir pour éviter une fermeture.

Mais McCarthy s’est montré réticent à appeler au vote un projet de loi sur un financement propre – qui recueillerait le soutien de la plupart des démocrates de la Chambre – en raison de menaces pesant sur sa présidence. Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a juré à plusieurs reprises de renverser McCarthy s’il présentait un CR qui s’appuie sur les votes démocrates pour être adopté.

Et dans une nouvelle interview, Biden a critiqué McCarthy pour avoir conclu un accord avec les conservateurs de la ligne dure et s’être inclinés devant eux afin de s’accrocher au pouvoir.

« L’orateur a conclu un marché terrible », a déclaré Biden dans une interview avec ProPublica à paraître dimanche. « Afin de conserver la présidence, il est prêt à faire des choses dont il sait, je pense, qu’elles sont incompatibles avec les processus constitutionnels n°1.

« Non. 2, je pense que cela signifie qu’il existe un groupe de républicains MAGA qui souhaitent véritablement un changement fondamental dans la façon dont le système fonctionne », a poursuivi Biden. « Et c’est ce qui m’inquiète le plus. »