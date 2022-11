Les États-Unis se dirigent probablement vers une légère récession en 2023: Eric Rosengren

Une récession aux États-Unis est “tout à fait probable” l’année prochaine, car les pressions inflationnistes persistantes obligent la Réserve fédérale à augmenter ses taux d’intérêt plus haut que prévu, a déclaré mardi l’ancien président de la Réserve fédérale de Boston, Eric Rosengren.

Rosengren a déclaré à CNBC que la banque centrale américaine semblait désormais susceptible d’augmenter son taux directeur terminal – le niveau auquel elle cessera d’augmenter les taux d’intérêt – à plus de 5% prévu par les investisseurs, poussant l’économie dans un léger ralentissement en 2023.

“Je pense qu’il est fort probable que les États-Unis connaîtront une légère récession l’année prochaine”, a déclaré Rosengren à Joumanna Bercetche de CNBC lors d’une conférence UBS à Londres.

Invité à chiffrer le taux terminal possible, Rosengren a déclaré: “Plus de 5,5% serait mon attente.”

La Fed, lors de sa dernière réunion politique la semaine dernière, a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base pour atteindre un taux cible de 3,75% à 4%, et a laissé entendre que les hausses de taux pourraient aller plus loin que prévu, mais à un rythme plus lent.

Suite à l’annonce, les traders ont parié que le taux terminal atteindrait 5,09% en mai, contre un peu plus de 5% avant la réunion.