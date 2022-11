Les États-Unis se bousculent pour suivre les armes américaines dans le feu de la guerre en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Les contrôleurs américains n’ont effectué des inspections en personne que pour environ 10 % des 22 000 armes fournies par les États-Unis et envoyées en Ukraine qui nécessitent une surveillance spéciale. Des responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour fournir des détails qui n’ont pas été rendus publics auparavant, ont déclaré qu’ils se précipitaient pour déployer de nouveaux moyens de suivi des armes considérées comme présentant un risque accru de détournement, notamment les missiles sol-air Stinger et Missiles antichars Javelin, au milieu de ce qu’ils décrivent comme le “conflit super chaud” de l’Ukraine.

Ils espèrent atteindre un niveau «raisonnable» de conformité avec les règles de surveillance américaines pour ces articles à haut risque, mais reconnaissent également qu’il est peu probable qu’ils atteignent 100% des contrôles et des inventaires normaux, car l’escalade de la guerre du pays avec la Russie met à rude épreuve les systèmes pour s’assurer que les armes sont ni volé ni utilisé à mauvais escient.

Depuis l’invasion fin février, qui a entraîné la fermeture de l’ambassade américaine à Kyiv pendant plusieurs mois, les responsables américains n’ont pu effectuer que deux inspections en personne d’articles nécessitant une surveillance renforcée dans les dépôts d’armes où des armes américaines avaient été placées depuis la Pologne.

“Le conflit crée une condition imparfaite pour que nous devions nous adapter rapidement”, a déclaré un haut responsable du département d’État. “Nous voulons utiliser certaines de ces ressources pour travailler avec nos alliés et partenaires afin d’atténuer les risques, partout où nous le pouvons.”

La bousculade pour adapter les règles de surveillance conçues pour le temps de paix a pris une plus grande importance à mesure que le volume de l’aide américaine atteint des niveaux vertigineux et que le contrôle du Congrès s’intensifie.

Les responsables américains et ukrainiens affirment qu’ils n’ont documenté aucun cas d’utilisation ou de transfert illicite d’armes américaines en Ukraine depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion le 24 février. Mais d’autres armes ont disparu ; un lance-grenades suédois, apparemment volé sur le champ de bataille en Ukraine, a explosé dans le coffre d’une voiture en Russie en mai.

Les experts du commerce des armes avertissent que l’administration et ses alliés doivent rester sur leurs gardes malgré le large soutien occidental aux efforts de Kyiv pour faire face à l’invasion de Poutine et les tactiques brutales que ses forces ont utilisées contre les villes et les civils ukrainiens.

Rachel Stohl, vice-présidente des programmes de recherche au Stimson Center, basé à Washington, a déclaré que les responsables devaient également élaborer des plans à plus long terme pour assurer la sécurité des armes américaines excédentaires une fois le conflit avec la Russie terminé, notant l’histoire de l’Ukraine en tant que théâtre d’armes légères. contrebande après la guerre froide.

Elle a déclaré que les exigences d’une surveillance approfondie peuvent sembler en contradiction avec le désir des États-Unis d’aider à un moment d’importance existentielle en Ukraine. Mais, a-t-elle ajouté: “Nous devons nous assurer que nous ne laissons pas le rythme et l’urgence l’emporter sur nos intérêts à long terme.”

Les défis en Ukraine font écho aux préoccupations plus larges concernant la manière dont les armes produites aux États-Unis, le plus grand vendeur d’armes au monde, sont utilisées dans le monde. Les partisans se plaignent depuis longtemps que malgré les systèmes conçus pour empêcher leur utilisation abusive, des partenaires étrangers ont parfois utilisé ces armes contre des civils dans des endroits comme le Yémen. Des équipements sophistiqués sont également tombés entre les mains des adversaires, permettant à l’État islamique de présenter des chars Abrams et aux talibans de piloter des hélicoptères Blackhawk.

L’administration Biden tente de mettre en évidence une nouvelle poussée de surveillance pour tenir compte de toute fuite potentielle du flux important d’armes américaines – en particulier alors que les républicains du Congrès expriment des inquiétudes croissantes concernant la responsabilité de l’aide et le volume global de l’aide à l’Ukraine.

L’adoption de programmes d’aide massifs pourrait devenir plus difficile après les élections de mi-mandat de la semaine prochaine.

La semaine dernière, l’administration a dévoilé un plan pour empêcher le détournement d’armes en Europe de l’Est. Avec près de 18 $ milliard d’aide militaire américaine fournie depuis février seulement, l’aide vitale de l’administration Biden à l’Ukraine est la plus importante de ce type depuis la fin de la guerre froide.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré que Kyiv avait été un partenaire “volontaire et capable” en matière de responsabilité en matière d’armement.

“Bien que nous reconnaissions l’imprévisibilité des combats, les États-Unis et l’Ukraine ont coopéré pour empêcher le détournement d’armes illicites depuis que la nouvelle invasion russe a commencé plus tôt cette année”, a-t-elle déclaré.

Les responsables américains affirment que l’Ukraine travaille dur pour illustrer sa conformité aux exigences de responsabilité en matière d’armement des États-Unis et d’autres pays, en partie parce que les responsables locaux savent que tout cas avéré de détournement pourrait affaiblir le solide soutien occidental qui est vital pour leur combat.

La plupart des équipements fournis à l’Ukraine à ce jour ne sont soumis qu’à des exigences de suivi minimales dans le cadre du système américain de surveillance des armements, connu sous le nom de “surveillance de l’utilisation finale”. Pour les articles tels que les munitions pour armes légères ou les équipements de protection individuelle, considéré comme présentant un moindre risque de prolifération, un officier militaire américain dans l’est de la Pologne se voit confier la seule tâche de superviser le transfert du contrôle de cet équipement des États-Unis aux mains des Ukrainiens, y compris un processus dans lequel les fonctionnaires des deux pays inventorient les articles.

Comme cela se produit dans tout autre transfert d’équipement militaire américain, l’Ukraine doit s’engager à ne pas transférer les armes à d’autres pays sans l’autorisation des États-Unis. Mais il y a peu de surveillance de routine par la suite, ont déclaré des responsables.

Les équipements plus sophistiqués ou sensibles nécessitent une série de contrôles supplémentaires, y compris une inspection annuelle, effectuée – dans des conditions normales – par un officier américain pour s’assurer que les armes sont stockées en toute sécurité et que les numéros de série correspondent. Ces articles comprennent également des drones Switchblade et des appareils de vision nocturne. Ces appareils représentent environ la moitié des articles soumis à un suivi supplémentaire.

Systèmes d’armes plus grands, comme les fusées à lancement multiple HIMARS et l’obusier M777, ne nécessitent pas de surveillance renforcée.

Les responsables ont reconnu que lorsque la guerre a éclaté, ils n’avaient aucun plan pour suivre les armes dans un conflit conventionnel comme les combats en Ukraine. Le personnel américain est incapable de s’aventurer dans les vastes étendues du pays occupées par les forces russes ou en proie à des combats actifs.

Pour compenser ces limitations, les responsables s’appuient sur la technologie adoptée pour la première fois lors de la pandémie de coronavirus, en utilisant des scanners qui permettraient au personnel ukrainien d’inventorier les numéros de série sans que le personnel américain ne soit présent. Les informations d’inventaire – qui sont capturées sans géolocaliser les articles, pour des raisons de sécurité opérationnelle – sont ensuite téléchargées et fournies aux autorités américaines. Le personnel américain a commencé à former des pairs ukrainiens en Pologne sur la nouvelle technologie de scanner.

Les responsables s’efforcent de déployer cette solution de contournement avant le premier anniversaire de la guerre en février, après quoi des dizaines d’armes risquent de ne plus être conformes. Les défis sont aggravés par la taille de l’équipe de coopération en matière de sécurité en pleine croissance, mais encore petite.

Les responsables américains tentent également de rendre compte des armes utilisées par les forces ukrainiennes, en scannant les cartouches d’armes usagées et en obtenant des rapports de dépenses de l’armée ukrainienne. L’Ukraine a également fourni “une poignée” de rapports de perte lorsque des équipements, principalement des équipements de vision nocturne, sont cassés, ont-ils déclaré. Bien que les rapports sur les pertes et les dépenses soient toujours reçus sous forme papier, les responsables espèrent que cela aussi sera bientôt automatisé, ce qui permettra d’obtenir plus facilement une image en temps réel de la manière dont les armes américaines sont utilisées contre la Russie.

Un rapport de 2020 de l’inspecteur général du Pentagone a révélé que les responsables de la défense s’étaient conformés aux exigences de surveillance des javelots et de leurs lanceurs fournis à l’Ukraine, mais ne l’avaient pas fait pleinement pour les appareils de vision nocturne. Il a cité l’incapacité de l’armée ukrainienne à signaler systématiquement la perte ou le vol de ces articles et a constaté que les numéros de série tombaient parfois ou devenaient illisibles, empêchant des inventaires appropriés.

À Kyiv, les responsables affirment que la nature du combat – dans lequel les forces russes frappent régulièrement des villes ukrainiennes et torturent des civils ukrainiens – rend le détournement d’armes impensable. Oleksander Zavytnevych, qui dirige la commission de la défense et de la sécurité nationale du Parlement ukrainien, a déclaré que les membres d’une commission parlementaire mise en place cette année pour effectuer un contrôle des armes ont visité des dépôts d’armes et ont examiné les rumeurs de détournement ou de vol, mais n’ont trouvé aucun “signal réel” d’activités illicites. .

Les responsables américains affirment que l’armée ukrainienne essaie maintenant de mettre à jour son propre système de suivi numérique des armes données, comme le fait l’armée pour la maintenance et la logistique.

L’administration Biden a commencé à informer les autres pays qui approvisionnent l’Ukraine du processus de surveillance américain en Ukraine. Jusqu’à présent, bien qu’il existe de nouveaux mécanismes pour coordonner vaguement les dons d’armes, il n’y a pas de système de suivi international centralisé.

Les responsables américains reconnaissent qu’il est peu probable qu’ils soient satisfaits des résultats globaux de leur approche de surveillance évolutive – par laquelle ils espèrent obtenir des assurances «supérieures à zéro» pour les contribuables américains – mais disent que cela ne devrait pas être considéré comme une raison de freiner soutien américain.

“Il est de notre responsabilité morale et éthique d’aider les membres du gouvernement ukrainien, et les conséquences de ne pas le faire sont bien pires”, a déclaré le responsable du département d’État. “Donc, en termes de coûts-avantages, cela semble très clair.”