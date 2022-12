Les États-Unis se bousculent pour empêcher l’Iran de fournir des drones à la Russie

WASHINGTON – L’administration Biden a lancé un vaste effort pour stopper la capacité de l’Iran à produire et à livrer des drones à la Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine, une entreprise qui fait écho à son programme de plusieurs années visant à couper l’accès de Téhéran à la technologie nucléaire.

Lors d’entretiens aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, une série de responsables du renseignement, de l’armée et de la sécurité nationale ont décrit un programme américain en expansion qui vise à étouffer la capacité de l’Iran à fabriquer des drones, à rendre plus difficile pour les Russes le lancement du des avions « kamikazes » sans pilote et – si tout le reste échoue – de fournir aux Ukrainiens les défenses nécessaires pour les abattre du ciel.

L’ampleur de l’effort s’est précisée ces dernières semaines. L’administration a accéléré ses démarches pour priver l’Iran des composants de fabrication occidentale nécessaires à la fabrication des drones vendus à la Russie après qu’il est devenu évident, en examinant l’épave des drones interceptés, qu’ils sont bourrés de technologie made in America.

Les forces américaines aident l’armée ukrainienne à cibler les sites où les drones sont préparés pour le lancement – ​​une tâche difficile car les Russes déplacent les sites de lancement, des terrains de football aux parkings. Et les Américains se précipitent dans de nouvelles technologies conçues pour donner une alerte précoce de l’approche d’essaims de drones, pour améliorer les chances de l’Ukraine de les abattre, avec tout, des coups de feu aux missiles.