Les États-Unis s’attendent à une nouvelle hausse des taux d’intérêt, mais les investisseurs se demandent : est-ce la dernière fois ?

La Réserve fédérale devrait relever son taux d’intérêt de référence pour la cinquième fois cette année mercredi, alors que la banque centrale la plus importante du monde tente de faire baisser l’inflation sans déclencher de récession.

On s’attend à ce que la banque centrale américaine relève la limite supérieure de son taux d’intérêt de référence à 4 % à 14 h, heure de l’Est, mercredi. On s’attend généralement à ce qu’il augmente le taux de trois quarts de point de pourcentage, portant le total à 375 points de base en moins de six mois – de loin la plus grande période de hausses de taux jamais enregistrée.

Le fait que la Fed agisse de manière si agressive pour tenter de maîtriser l’inflation galopante montre à quel point ce problème est vexant et tenace.

Après avoir réduit son taux à zéro au début de la pandémie, deux ans plus tard, les banques centrales du monde entier s’efforcent d’augmenter les taux de prêt pour refroidir la demande de biens et de services et maîtriser l’inflation galopante.

La Banque du Canada a relevé son taux la semaine dernière, et elle a résisté aux attentes en ne levant que de 50 points de base, contre 75 auparavant. Cela a été considéré comme un signe que la banque centrale du Canada s’approche de la fin de son cycle de hausse des taux.

Le gouverneur de la banque, Tiff Macklem, n’a pas fait grand-chose pour dissiper ce récit lors de son témoignage devant le comité sénatorial des banques mardi soir.

“Cette phase de resserrement touchera à sa fin”, a déclaré Macklem selon ses remarques préparées. “Nous nous rapprochons, mais nous n’en sommes pas encore là.”

Combien de plus?

À 3,25 %, le taux de la Fed est déjà à son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. Un autre trois quarts de point de pourcentage le porterait à 4 % – à une distance frappante du pic de 5,25 % atteint en 2007. Vous ‘d revenir à l’an 2000 pour voir des taux plus élevés que cela.

Karl Schamotta, stratège en chef du marché à la société de change Corpay, a déclaré que le président de la Fed, Jerome Powell, devait montrer que la banque centrale était déterminée à réduire l’inflation tout en signalant que le rythme des hausses de taux allait bientôt ralentir.

“La grande question pour les marchés est de savoir comment Jerome Powell gérera l’énigme des communications qui l’accompagne”, a-t-il déclaré, “d’une manière ou d’une autre en disant aux investisseurs de s’attendre à un ralentissement du rythme des hausses de taux sans déclencher un assouplissement drastique des conditions financières”.

Quoi qu’il arrive jeudi, les investisseurs s’attendent à au moins une autre hausse des taux avant la fin de l’année. Mais leur attention se porte de plus en plus sur le moment où la Fed pourrait signaler qu’elle pense avoir suffisamment augmenté et qu’elle restera sur la touche ou même recommencera à réduire. Les hausses de taux prennent généralement entre six et 24 mois pour se répercuter sur l’économie, il est donc difficile de savoir ce que celles déjà mises en œuvre ont fait ou continueront de faire.

“Lorsque les taux d’intérêt réels étaient profondément négatifs, il était facile d’argumenter en faveur d’un rythme de hausse rapide”, a déclaré Steve Englander, stratège à la banque d’investissement Standard Chartered. Mais maintenant que les dépenses de consommation ralentissent et que le marché du logement est devenu glacial, la tâche de réduire l’inflation est beaucoup plus difficile.

“Les responsables de la Fed sont probablement au courant de la détérioration des perspectives de leurs contacts commerciaux, mais il y a aussi des anecdotes sur les vols complets, les restaurants et les hôtels”, a déclaré Englander, ajoutant que les marchés s’attendent actuellement à une nouvelle hausse d’au moins un demi-point de pourcentage au prochaine réunion politique de la banque en décembre.

Analyser les mots de Powell

Au-delà du chiffre lui-même, les économistes et les observateurs du marché accorderont plus d’attention aux mots exacts que la banque centrale utilise pour décrire ses perspectives à court terme.

Englander dit que le ton de la langue de Powell en dira long sur ce à quoi s’attendre à partir de maintenant. Si Powell suggère que la banque est « à l’aise » avec ses projections et « espère » que l’inflation a atteint un sommet, c’est un signe que la fin du cycle de hausse touche à sa fin.

Si, d’un autre côté, ils disent quelque chose du genre : “Nous donnerons à l’économie une chance de refléter les hausses à ce jour, mais nous n’avons aucune idée précise de savoir si nous allons plus haut ou non”, c’est la façon dont la Fed dit qu’ils ne sont pas pas encore fait, dit Englander.

Dans leurs récentes déclarations, les responsables de la Fed eux-mêmes ont certainement tendance à suggérer que le taux de la banque devrait se rapprocher d’environ 5% avant d’être convaincus d’avoir fait assez.

“Nous devons voir des progrès réels dans l’inflation sous-jacente et l’inflation des services”, a récemment déclaré Neel Kashkari, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis. “Et nous ne le voyons pas encore.”