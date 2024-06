Les États-Unis s’attendent à ce qu’Israël s’attende à une proposition de cessez-le-feu

Les forces israéliennes ont continué à frapper des cibles à Gaza alors même que les États-Unis et leurs alliés font pression pour que les deux parties acceptent une proposition de cessez-le-feu.

Légende, Les forces israéliennes ont continué à frapper des cibles à Gaza alors même que les États-Unis et leurs alliés font pression pour que les deux parties acceptent une proposition de cessez-le-feu.

Le gouvernement américain s’attend « tout à fait » à ce qu’Israël accepte une proposition de cessez-le-feu qui commencerait par une cessation des hostilités de six semaines à Gaza si le Hamas acceptait l’accord, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

On estime que 1,7 million de personnes supplémentaires sont déplacées à Khan Younis et dans certaines parties du centre de Gaza.

« Nous attendons une réponse officielle du Hamas », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis espèrent que les deux parties s’accorderont pour lancer la première phase du plan « dès que possible ».

Au cours de cette première pause de six semaines dans les combats, M. Kirby a déclaré que « les deux parties s’assoiraient et tenteraient de négocier à quoi pourrait ressembler la phase deux et quand elle pourrait commencer ».