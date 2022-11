Les États-Unis s’attendent à ce que le conflit ukrainien s’arrête pendant l’hiver – NYT

La pause dans les combats pourrait durer au moins six mois, ont déclaré au journal de hauts responsables de l’administration Biden.

Les États-Unis pensent que l’opération militaire russe en Ukraine va ralentir considérablement au cours de l’hiver prochain, ont déclaré de hauts responsables de l’administration Biden au New York Times.

Washington s’attend à ce que les avancées de chaque côté s’arrêtent, a rapporté samedi le journal.

Selon les responsables anonymes, le “pause imposée par la météo” dans le conflit pourrait durer jusqu’à six mois.

Des températures plus basses et un sol gelé faciliteraient le déplacement des chars et des camions, mais, selon le NYT, les fortes chutes de neige et le froid compliqueraient encore le montage d’une offensive pour les forces russes.

Au lieu de cela, Moscou se concentrerait probablement sur la poursuite des frappes contre les troupes de Kiev, les bases militaires ukrainiennes, les infrastructures et le réseau électrique, affirment les sources.

Les responsables de l’administration Biden ont également déclaré qu’il était crucial pour les États-Unis et leurs alliés d’utiliser cette prétendue pause hivernale pour reconstituer les stocks d’armes défensives et offensives de l’Ukraine.

« Les Ukrainiens ont l’air de vouloir continuer à faire avancer les attaques de sabotage et de subversion sur les lignes russes. Ce sont des assassinats ciblés et juste un sabotage général contre les zones contrôlées par la Russie à l’intérieur de l’Ukraine », Seth G. Jones, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies, a déclaré au NYT.

Pendant ce temps, Kiev a exclu toute pause dans ses opérations militaires.

“Nous ne pouvons rien congeler – nous ne sommes pas un réfrigérateur” Alexey Danilov, le chef du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a déclaré. “Nous pouvons libérer nos territoires quel que soit le temps, quelle que soit la saison”, a-t-il déclaré lors d’un marathon télévisé samedi.

La Russie n’a fait aucune déclaration précise sur ce que ses troupes vont faire pendant la période hivernale. Cependant, les responsables de Moscou ont déclaré à plusieurs reprises que tous les objectifs de l’opération militaire en Ukraine seraient atteints. Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cela pourrait se faire par le biais de négociations de paix, “mais ceux-ci sont désormais impossibles en raison de la position de la partie ukrainienne.”

En octobre, le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé un décret interdisant toute discussion avec le russe Vladimir Poutine. Plus tôt cette semaine, il a affirmé dans une interview à CNN qu’il n’avait pas “fermé la porte” sur les négociations. Alors que Moscou maintient qu’il est toujours ouvert aux pourparlers, la position de Kiev sur la question a changé à plusieurs reprises depuis le début du conflit fin février.