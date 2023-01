Les États-Unis s’approchent de nouveaux accords de coopération avec les pays insulaires du Pacifique

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden est sur le point de conclure des accords avec deux nations insulaires du Pacifique pour étendre les liens qui sont considérés comme essentiels au maintien de l’équilibre dans la rivalité américano-chinoise pour l’influence dans une région où les Chinois étendent rapidement leur poids économique, diplomatique et militaire. .

Cette semaine, les États-Unis ont signé des protocoles d’accord avec les Îles Marshall et les Palaos qui, espèrent les responsables de l’administration, ouvriront la voie à la conclusion rapide d’accords plus larges qui régiront les relations des îles avec Washington pour les deux prochaines décennies. Ces liens accordent aux États-Unis des droits militaires et autres droits de sécurité uniques sur les îles en échange d’une aide substantielle.

L’administration estime que l’extension de ces soi-disant accords de « Pactes d’association libre » sera la clé des efforts visant à conserver la puissance américaine et à émousser l’affirmation de la Chine dans tout l’Indo-Pacifique.

Les mémorandums signés cette semaine précisent les montants que le gouvernement fédéral fournira aux Îles Marshall et aux Palaos si leurs pactes sont renégociés avec succès. Des négociations sur un mémorandum similaire avec un troisième pays compact, la Micronésie, sont en cours.

Les accords actuels de 20 ans avec les Îles Marshall et la Micronésie expirent cette année ; le pacte actuel avec Palau expire en 2024, mais les responsables de l’administration ont déclaré qu’ils pensaient que les trois pourraient être renouvelés et signés d’ici le milieu ou la fin du printemps.

Les responsables ne discuteraient pas des détails des sommes d’argent impliquées car les accords ne sont pas encore juridiquement contraignants et doivent encore être examinés et approuvés par le Congrès dans le cadre du processus budgétaire.

Un média micronésien, Marianas Variety, a rapporté jeudi que les Îles Marshall recevraient 700 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du mémorandum qu’ils ont signé. Mais ce montant ne couvrirait qu’un cinquième d’une extension compacte de 20 ans et n’inclut pas le montant que Palau recevrait.

Joe Yun, l’envoyé spécial présidentiel de Biden pour les négociations compactes, a déclaré que les montants seront bien supérieurs à ce que les États-Unis avaient fourni dans le passé.

Les insulaires se plaignent depuis longtemps que les pactes précédents qu’ils ont signés ne répondaient pas de manière adéquate à leurs besoins ou aux problèmes environnementaux et sanitaires à long terme causés par les essais nucléaires américains dans les années 1950 et 1960. Les législateurs avaient exprimé leur inquiétude depuis 2021 quant au fait que l’administration n’accordait pas suffisamment d’attention à la question.

Yun, qui a signé les mémorandums avec des représentants des Marshall et des Palaos mardi et mercredi à Los Angeles, a déclaré que les Îles Marshall, en particulier, seraient indemnisées pour de tels dommages et auraient le contrôle sur la façon dont cet argent est dépensé.

Yun a déclaré qu’il paierait “la santé, le bien-être et le développement des communautés touchées par le nucléaire” et a également noté que les États-Unis s’étaient engagés à construire un nouvel hôpital ainsi qu’un musée dans les Marshalls pour préserver la mémoire et l’héritage de leur rôle, notamment dans le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les signatures de cette semaine ouvrent la voie aux agences fédérales individuelles – y compris le service postal, l’administration fédérale de l’aviation, l’agence fédérale de gestion des urgences et le service météorologique national – pour négocier leurs propres accords avec les Marshall et Palau, qui feront ensuite partie de les pactes plus larges.

En plus de l’argent fédéral, ces agences fournissent leurs services aux îles. En retour, les États-Unis se voient accorder des droits et des privilèges militaires et de sécurité nationale uniques dans un domaine où la Chine déploie de plus en plus ses muscles.

Yun a déclaré que la Chine n’était pas spécifiquement évoquée dans les négociations, mais qu’elle était un élément majeur dans les discussions de toutes les parties.

“La menace de la Chine n’est pas déclarée, mais il ne fait aucun doute que la Chine est un facteur”, a déclaré Yun. Non seulement la Chine a une présence économique importante et croissante dans la région, mais les Îles Marshall et les Palaos reconnaissent tous deux Taïwan diplomatiquement. “Ils subissent la pression chinoise”, a-t-il déclaré.

La Chine a régulièrement braconné des alliés de Taïwan dans le Pacifique, y compris Kiribati et les îles Salomon en 2019. Les États-Unis ont annoncé l’année dernière leur intention de rouvrir une ambassade aux îles Salomon, qui a signé un accord de sécurité avec la Chine.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont traité les Îles Marshall, ainsi que la Micronésie et les Palaos, un peu comme des territoires. Aux îles Marshall, les États-Unis ont développé des installations militaires, de renseignement et aérospatiales dans une région où la Chine est particulièrement active.

À leur tour, l’argent et les emplois américains ont profité à l’économie des îles. Et de nombreux insulaires ont profité de leur capacité à vivre et à travailler aux États-Unis, se déplaçant par milliers dans l’Arkansas, Guam, Hawaï, l’Oregon et l’Oklahoma.

De nombreux habitants des Îles Marshall pensent qu’un règlement américain de 150 millions de dollars convenu dans les années 1980 était bien loin de remédier à l’héritage nucléaire. Mais la position américaine est restée statique pendant plus de 20 ans, la dernière fois que le pacte a été renégocié.

Diverses estimations évaluent le coût réel des dommages à environ 3 milliards de dollars, y compris pour les réparations d’une énorme installation de déchets nucléaires connue sous le nom de Cactus Dome, qui, selon les écologistes, déverse des déchets toxiques dans l’océan.

Le département américain de l’énergie affirme que le dôme contient plus de 100 000 verges cubes (76 000 mètres cubes) de sol et de débris contaminés par la radioactivité, mais la structure n’est pas en danger immédiat de défaillance.

Matthew Lee, l’Associated Press