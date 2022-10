Les États-Unis s’apprêtent à stationner des bombardiers B-52 à capacité nucléaire dans le nord de l’Australie | Nouvelles du monde

Les États-Unis prévoient de déployer jusqu’à six bombardiers B-52 à capacité nucléaire sur une base aérienne du nord de l’Australie.

Des installations dédiées aux bombardiers seront installées sur la base de Tindal de la Royal Australian Air Force, à environ 300 km au sud de Darwin, la capitale du Territoire du Nord australien, selon l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Washington aurait élaboré des plans détaillés pour ce qu’il appelle une “installation d’opérations d’escadron” à utiliser pendant la saison sèche ainsi qu’un centre de maintenance attenant et une aire de stationnement pour les bombardiers.

L’US Air Force a été cité comme disant que la capacité de déployer les bombardiers à Australie envoie un message fort aux adversaires, a rapporté ABC.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine, en particulier concernant Taïwan.

Les B-52 ont une portée de combat d’environ 14 000 km et leur stationnement en Australie servira d ‘”avertissement” à Pékin, a déclaré à ABC Becca Wasser, chercheur principal au Center for a New American Security basé à Washington DC.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré: “Les pratiques pertinentes de la partie américaine ont accru les tensions dans la région, ont gravement compromis la paix et la stabilité régionales et pourraient déclencher une course aux armements dans la région.

“La Chine exhorte les parties concernées à abandonner l’ancienne mentalité à somme nulle de la guerre froide et les concepts géopolitiques étroits et à faire davantage pour contribuer à la paix et à la stabilité régionales et pour renforcer la confiance mutuelle”.

Le Territoire du Nord australien accueille fréquemment des collaborations militaires avec les États-Unis.

Des milliers de Marines américains effectuent une rotation annuelle sur le territoire pour des entraînements et des exercices conjoints, dans le cadre d’un arrangement qui a débuté sous le président Barack Obama.

L’année dernière, le États-Unisla Grande-Bretagne et l’Australie ont conclu un accord de sécurité connu sous le nom de “AUKUS” qui fournira à l’Australie la technologie pour déployer des sous-marins à propulsion nucléaire, agace la Chine.

L’Australie accueille également la base de surveillance par satellite Pine Gap au centre du pays.

La base est partiellement gérée par la CIA et la NSA et a longtemps été imprégnée d’intrigues, certains la qualifiant de “zone 51 australienne”.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie s’engage avec les États-Unis sur des alliances de défense “de temps en temps”.

“Il y a des visites, bien sûr, en Australie, y compris à Darwin, où des Marines américains, bien sûr, sont stationnés à tour de rôle”, a déclaré Albanese lors d’une conférence de presse.